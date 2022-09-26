Аллегри остался без Миретти: футболист получил травму в сборной

Второй сезон подряд «Ювентус» преследует кризис травм: Поль Погба, Адриен Рабьо и Мануэль Локателли отсутствуют последние пару недель, а юный Фабио Миретти закрепляет за собой место в стартовом составе команды вместе с Леандро Паредесом и Уэстоном Маккенни.

И хотя результаты «Юве» сложно назвать положительными, нельзя винить в них молодого футболиста – Миретти продолжает прогрессировать от матча к матчу.

К сожалению, Максу Аллегри в ближайшее время придется обходиться без Фабио – футболист вернулся в Турин, получив травму лодыжки на сборах молодежной команды Италии.

По сообщениям Corriere dello Sport, проблема у Миретти не очень серьезная и не должна надолго оставить его за пределами поля, хотя, скорее всего, он пропустит ближайший матч «Юве» в Серии А с «Болоньей».

Футболист должен сегодня-завтра пройти обследование в медицинском центре «Ювентуса», чтобы понять, как долго ему придется отсутствовать.