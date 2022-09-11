Миретти — одно из «светлых пятен» «Ювентуса» в начале сезона: Аллегри снова собирается выпустить его в старте

Сегодня вечером «Ювентус» вернется на поле после поражения в Лиге чемпионов в прошлый вторник, «бьянконери» принимают «Салернитану» в шестом туре Серии А.
Согласно последним слухам, Массимилиано Аллегри, похоже, готов выпустить в старте Фабио Миретти после его неплохой игры с "ПСЖ".
Вообще молодой полузащитник 2003 года рождения является одним из самых позитивных моментов в новом сезоне "Юве".
Вместе с Миретти в старте может выйти Леандро Паредес.
Кстати, недавно Фабио рассказал, что в детстве его кумиром был Павел Недвед, но сейчас он ровняется на полузащитника «Манчестер Сити» - Кевина Де Брюйне.
После этих слов бельгиец сделал подарок молодому игроку: футболку с автографом и надписью «Удачи, Фабио».
Хороший пример!
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