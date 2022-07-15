Звезда «Аталанты» называет Ди Марию «феноменом»

Голкипер «Аталанты» Хуан Муссо хорошо знает Анхеля Ди Марию по сборной Аргентины и многого ждет от него в «Ювентусе».

Анхель остается одним из лучших форвардов в мире, решение «ПСЖ» не продлевать с ним контракт стало большой неожиданностью.

Теперь Ди Мария игрок «Ювентуса», он только что перешел в клуб, как свободный агент.

Муссо высоко оценивает этот трансфер, отмечая, что Ди Мария играет так, как будто бы он на пять лет моложе своего реального возраста.

«Ди Мария один из сильнейших игроков, которых я когда-либо видел. Он уже не так молод, но я всегда говорю, что он один из лучших. Анхель феноменален, по его физической форме кажется, что он на 5 лет моложе, чем есть на самом деле», - цитирует Муссо Tuttomercatoweb.