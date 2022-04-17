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Данило призывает сосредоточиться на следующем матче «Ювентуса» после разочарования против «Болоньи»

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Защитник «Ювентуса» Данило признает, что ему больно от результата вчерашнего матча с «Болоньей», команда потерпела очередную неудачу в борьбе за место в четверке лучших.

Бразилец играл в полузащите за «бьянконери» в том матче и был на поле все 90 минут. Данило пришлось много работать из-за уверенной в себе болонской команды, которая на 25 очков отстает от них в турнирной таблице.

После игры Данило зашел на свою страницу в Instagram, чтобы обратиться к болельщикам: «Ничья, которая причиняет боль, даже если мы боролись до конца. Нет никаких оправданий: теперь нужно готовится к матчу в среду, чтобы немедленно вернуться в строй! Forza Juve!».

В ближайшую среду «Ювентус» примет «Фиорентину» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии.

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