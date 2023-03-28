Кажется, Медиалига переезжает: президент лиги заявил, что на 99% третий сезон сыграют на стадионе «Москвич»

Вероятно, Winline Медиалига поменяет прописку. Если первые два сезона лига провела на стадионе «Луч» в Тушине, то третий сезон с вероятностью 99% пройдет на стадионе «Москвич». Об этом заявил президент Медиалиги Николай Осипов в юутб-шоу «Это медиафутбол, бро».

На новой арене Медиалиги недавно завершилась реконструкция. Там натуральное поле и трибуна на 4200 болельщиков

Стадион «Москвич» раньше назывался стадион «АЗЛК». Он был открыт в 1969 году. С 2019 по 2022 гг. на стадионе проходила масштабная реконструкция.

На стадионе два футбольных поля. Основное – с натуральным покрытием, системой подогрева и автоматического полива, а также трибунами на 4200 мест. На нем будет проходить один матч игрового дня Медиалиги.

Арена находится по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, вл. 46/15, метро «Текстильщики».

С «Луча» давно хотят уехать. Медиалига даже начала строительство собственной арены

Стадион «Луч» давно не нравится командам. Перед первым сезоном старенькую арену привели в порядок настолько, насколько это вообще возможно. Там построили трибуны, установили экраны вдоль поля. Но главными проблемами все равно оставались поле и раздевалки. Команды жаловались на маленькие раздевалки, отсутствие в них душевных, очень длинную дорогу от раздевалок до поля

Искусственное поле неровное. Не раз Николай Осипов заявлял о намерении сменить покрытие на «Луче». Поляну поднимали и укатывали в паузе между первым и втором сезоном, но без особого результата – игроки по-прежнему очень недовольны полем. Также проблемой оставались раздевалки. Они тесные и далеко от поля, а душ вообще – только один на этаже.

По ходу второго сезона Николай Осипов сообщил, что лига получила землю для строительства собственного стадиона. Естественно, это будет не глобальная стройка, а легко возводимая конструкция. Проект долгое время был на стадии согласования. Строительство должно начаться этой весной, а к четвертому сезону Медиалиги площадка должна быть готова. Из интересных деталей: возможно, на стадионе будет оранжевая поляна.

Фото: Стройкомплекс Москвы STROI.MOS.RU // Winline Медиалига