14 главных мемов от Абаскаля: подсказки Бога по составу, Мозес на восьмерке, бросок Бериши

Давайте вспомним все.

1. Тактический хамелеон

С этого Абаскаль начал: в стартовом интервью для пресс-службы он заявил , что «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном. Сейчас интервью по ссылке почему-то не открывается. С хамелеоном ситуация тоже непонятная.

2. Мозес на восьмерке

Сделать из Мозеса и Медины восьмерок – пожалуй, самая удивительная идея главного тренера. Нам ее до сих пор толком не объяснили – был только аргумент про 12 километров пробега Медины за матч. Но если Медину пробовали на этой позиции в МЛС (да и Хесус хотя бы способен много бегать), то с Мозесом вышло анекдотично.

3. Завтраки Соболева

Форвард и тренер, кажется, не всегда и не во всем друг с другом согласны. Одно из недопониманий случилось из-за командного завтрака, который Соболев пропустил, по разным данным, от одного до трех раз.

4. Бросок Бериши

Это противостояние вы точно помните!

5. Рывки в раздевалку

Сам Абаскаль объяснял спринты так: «Я бегу в раздевалку, чтобы посмотреть моменты, которые были в первом тайме. Их к перерыву готовит аналитик Даниил. Чтобы к моменту, когда команда придет в раздевалку, я был полностью готов к обсуждению первого тайма».

6. Любовь к Stone Island

Страсть к бренду у тренера еще со времен, когда он относил себя к ультрас «Севильи».

7. Отъезд из Петербурга в день игры

Перед первой игрой с «Зенитом» в 2024-м дисквалифицированный Абаскаль дал установку команде и улетел в Москву – смотреть матч на базе.

8. Желтая карточка Игнатову, которая сломала прессинг

Однажды план Абаскаля на матч с «Зенитом» (1:3) разрушила желтая карточка Михаилу Игнатову на 10-й минуте – после нее команда не могла прессинговать так же, как раньше.

9. «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»

Великая и слегка недооцененная цитата.

10. Цитата про пса и волка

«Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте», – так однажды пофилософствовал Гильерме в сториз вотсапа.

11. «Они лают, Санчо, значит, мы потихоньку едем»

Шаблон для критиков.

12. Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она без вас?

Легендарный диалог с журналистом на пресс-конференции.

13. «Стартовый состав мне подсказывает Бог»

Картинка со звуком.

14. «Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать»

Великий ответ на вопрос об отставке после матча с «Динамо».

