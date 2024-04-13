14 главных мемов от Абаскаля: подсказки Бога по составу, Мозес на восьмерке, бросок Бериши
Давайте вспомним все.
1. Тактический хамелеон
С этого Абаскаль начал: в стартовом интервью для пресс-службы он заявил, что «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном. Сейчас интервью по ссылке почему-то не открывается. С хамелеоном ситуация тоже непонятная.
2. Мозес на восьмерке
Сделать из Мозеса и Медины восьмерок – пожалуй, самая удивительная идея главного тренера. Нам ее до сих пор толком не объяснили – был только аргумент про 12 километров пробега Медины за матч. Но если Медину пробовали на этой позиции в МЛС (да и Хесус хотя бы способен много бегать), то с Мозесом вышло анекдотично.
3. Завтраки Соболева
Форвард и тренер, кажется, не всегда и не во всем друг с другом согласны. Одно из недопониманий случилось из-за командного завтрака, который Соболев пропустил, по разным данным, от одного до трех раз.
4. Бросок Бериши
Это противостояние вы точно помните!
5. Рывки в раздевалку
Сам Абаскаль объяснял спринты так: «Я бегу в раздевалку, чтобы посмотреть моменты, которые были в первом тайме. Их к перерыву готовит аналитик Даниил. Чтобы к моменту, когда команда придет в раздевалку, я был полностью готов к обсуждению первого тайма».
6. Любовь к Stone Island
Страсть к бренду у тренера еще со времен, когда он относил себя к ультрас «Севильи».
7. Отъезд из Петербурга в день игры
Перед первой игрой с «Зенитом» в 2024-м дисквалифицированный Абаскаль дал установку команде и улетел в Москву – смотреть матч на базе.
8. Желтая карточка Игнатову, которая сломала прессинг
Однажды план Абаскаля на матч с «Зенитом» (1:3) разрушила желтая карточка Михаилу Игнатову на 10-й минуте – после нее команда не могла прессинговать так же, как раньше.
9. «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»
Великая и слегка недооцененная цитата.
10. Цитата про пса и волка
«Волк. Пес может прикинуться волком, но всегда будет оставаться псом, не забывайте», – так однажды пофилософствовал Гильерме в сториз вотсапа.
11. «Они лают, Санчо, значит, мы потихоньку едем»
Шаблон для критиков.
12. Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она без вас?
Легендарный диалог с журналистом на пресс-конференции.
13. «Стартовый состав мне подсказывает Бог»
Картинка со звуком.
14. «Не переживайте, я сегодня приду домой, поем суши и лягу спать»
Великий ответ на вопрос об отставке после матча с «Динамо».
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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Svetlana Vozmilova/Global Look Press, Edgar Breshchanov/Global Look Press, Pavel Kashaev/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков
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