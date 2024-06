Кто носил маски? Леброн, Кобе, Чех – и теперь Мбаппе

Зорро.

Килиан Мбаппе уже вернулся: все-таки не сыграл с Нидерландами, но появится в старте на игру против Польши. В маске. Не фиолетовой, как ждали, а в строгом черном цвете.

Француз – часть огромной масочной империи.

Виктор Осимхен, с 2022-го и сейчас

Форвард «Наполи» играет в маске с 2022-го, за это время она стала его фирменным знаком: как кепка для Яшина и очки для Давидса. Нигериец жестко травмировался в матче с «Интером» в ноябре 2021-го: мог потерять зрение из-за страшного перелома скулы и глазницы. Установили 18 винтов и шесть пластин.

Йошко Гвардиол (2022)

Йошко, как и Мбаппе, тоже сломал нос – прямо перед ЧМ-2022 в Катаре. Пришлось играть в маске.

Сон Хын Мин (2022)

Сон получил перелом глазницы в игре с «Марселем», мог пропустить ЧМ-2022, но не хотел подводить Южную Корею. До поездки в Катар – тоже маска.

Пьер-Эмерик Обамеянг (2022)

Обамеянг – давний фанат Бэтмена, праздновал голы в тематической маске. Уже в «Челси» примерил другой образ – Робин. Правда, в оттенке темного защитника Готэма.

Диего Коста (2016)

Нет, Диего не получил от кого-то в игре, а столкнулся с еще очень юным защитником Фикайо Томори на тренировке. Естественно, на поле меньше конфликтов с участием Косты не стало.

Роберт Левандовски (2015)

Левандовски тоже играл в маске – полуфинал ЛЧ с «Барсой», не мог пропустить такой важный матч.

Харри Кейн (2015)

Когда Харри Кейн еще был игроком одного сезона, приходилось играть в прозрачной маске.

Камиль Грабара (2023)

Вратарь «Копенгагена» Камиль Грабара вносит разнообразие. Тут вышел в синей раскраске – это на матч с «Ман Сити».

Петр Чех (2011)

Петр Чех играл не только в шлеме! Пришлось защищать еще и сломанный нос – говорил, что не мешает: «Играть в такой маске несколько необычно, но у меня уже был подобный опыт. В детстве, когда я играл в хоккей, то надевал защитный шлем и на проволоку перед глазами внимания не обращал».

Паулу Феррейра (2011)

Когда-то Паулу Феррейра неожиданно выбрал белый цвет.

Рамирес (2014)

Рамирес сначала гонял в маске со своими инициалами. УЕФА запретил! Успел, а вот Мбаппе – нет.

Джоэл Эмбиид (2022)

Конечно, защитные маски используют не только в футболе. Последний яркий пример – баскетболист Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», после жесткого столкновения в плей-офф с соотечественником из «Торонто» Паскалем Сиакамом.

Леброн Джеймс (2014)

Великие тоже их надевают. Леброн носил и черную, и прозрачную.

Кобе Брайант (2012)

Кобе предпочитал прозрачность.

Карим Абдул-Джаббар (1970-е)

Карим Абдул-Джаббар – один из первых, кто зашел в тренды. В семидесятые играл в маске, похожей на очки для плавания.

Рип Хэмилтон (2003 – 2013)

Хэмилтон не снимал маску десять лет – так она стала частью его легенды.

Джерри Бенгстон (2020)

Да, маски бывают и такими. В 2020-м, во время пандемии, защитник Гондураса вышел на поле в респираторной маске – и провел в ней весь матч.

Дальше, правда, играл снова без.

