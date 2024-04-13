«Краснодар» обвинил Семака во лжи. Публичная ссора из-за билетов

Скандал на ровном месте.

«Зенит» перевернул матч с «Краснодаром», одним из главных героев стал Сергей Семак. Тактические надстройки тренер стали решающим фактором.

Но на этом Семак не остановился.

«Дали билеты под самую крышу, болельщиков урезали». Семак атаковал «Краснодар» из-за организации

После матча тренер «Зенита» открыто наехал на хозяев – из-за плохих условий для стороны петербуржцев.

«Игра получилась эмоциональной. Пропустили первыми. Поставили себя в условия догоняющих, но во втором тайме удалось переломить ход встречи.

Была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам и семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи , наших болельщиков. Ребята – молодцы. Игра непростая. Победа заслуженная».

Еще один колкий ход Семака – молчание о судействе.

«Мне не хочется обсуждать судей. Думаю, все прекрасно все видели. Надо говорить или хорошее, или ничего, в данном случае лучше промолчать. А то еще дисквалифицируют. Меня дисквалифицировали за выход на поле в конфронтационной манере. Поэтому даже не подхожу к судьям. Не знаю, что говорить. А о судьях лучше ничего не говорить. Конечно, на эмоциях там все время реагируешь, но мы же не можем никак повлиять», – остановил себя главный тренер «Зенита».

Мурад Мусаев, кстати, высказался намного категоричнее.

На матче был гипераншлаг – 35 249 болельщика, на сотню человек больше, чем официальная вместимость. Это рекорд посещаемости краснодарского стадиона.

«Краснодар» тут же ответил: билеты дали «жестом доброй воли» даже без заявки, Семак лжет

Клуб-организатор быстро отреагировал на слова Семака таким заявлением. Цитируем его полностью:

«По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за пять дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за пять дней не поступило. Несмотря на это мы в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита», а в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей. Всего матч посетили 195 болельщиков «Зенита».

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, семь билетов вип и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля. В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью».

Вот это ссора на пустом месте.

«Судья поплыл», – наезд Мусаева после поражения «Зениту». Справедливо?

Так «Зенит» перевернул матч с «Краснодаром». Браво Семаку!

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов