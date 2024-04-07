Педро дал «Зениту» еще одну победу. Как выкрутились с лимитом и что за идиотская желтая?

«Зенит» обыграл «Балтику» (1:0) в Мир РПЛ благодаря единственному голу 18-летнего Педро.

За «Зенит» в апреле забивает только Педро. Если он в старте – гол

Петербуржцы многое контролировали, но все-таки до самых последних минут нервничали, потому что забили «Балтике» из зоны вылета только один мяч.

В конце первого тайма разыграли прекрасно: Вячеслав Караваев ворвался в штрафную под разрезающий пас, прострелил, а Педро вносил из вратарской без помех, на скорости и сам влетел в сетку.

Калининградцев в гостях у чемпиона держал в игре вратарь Евгений Латышонок, его даже при поражении по делу признали лучшим игроком матча. Но все же в атаке «Балтика» после победы и двух голов прошлого тура снова ничего реализовать не смогла.

● «Зенит» в 2024-м выиграл четвертый матч из шести, поражений нет – только две ничьих (со «Спартаком» и «Крыльями Советов» в РПЛ). При временами блеклой игре с набором очков все стабильно.

● Педро забил три подряд гола «Зенита»: на неделе дубль «Спартаку» в Кубке России, когда выиграли 2:1, теперь единственный мяч в матче. Новый герой! У Педро 100-процентная статистика: когда он в старте, забивает. До кубкового «Спартака» он появлялся только на замены, теперь два матча в основе и голы в каждом.

● Педро – самый молодой иностранец, забивший в РПЛ, со времен Жано Ананидзе в «Спартаке», указывает Opta. А предыдущий более молодой игрок с голом за «Зенит» вообще – 17-летний Илья Скроботов, приносивший победу команде Роберто Манчини над «Динамо» в 2018-м (пару недель назад Скроботов подписал контракт с медиафутбольным «Амкалом»).

Через неделю в Краснодаре проверим эту логическую цепочку.

Ходы «Зенита» под лимит, прогресс Артура, идиотская желтая. 5 коротких мыслей по сути матча

Тактический автор Спортса Илья Васильев отмечает главное.

1. «Зенит» вписался в лимит благодаря Алипу, но не стал разбивать привычный центр обороны . Нуралы появился, именно чтобы вписаться в правила (на поле могут быть только восемь иностранцев , граждане ЕАЭС не считаются), петербуржцам нужен был необычный вариант в защите, потому что у Дугласа Сантоса проблемы со здоровьем. Можно было предполагать, что он сыграет в центре с Нино, Страхиня Эракович – справа, в Вячеслав Караваев – слева. Но Сергей Семак поступил проще: не стал разбивать середину, оставил Караваева справа, но сделал Алипа левым защитником.

Алип понравился. Несколько раз двигал мяч, участвовал в треугольниках с Клаудиньо и Педро, зашел в полуфланг по ходу голевой атаки, сзади сыграл без проблем. Удивительно, что попробовали слева только сейчас, на сборах выпускали там Алексея Сутормина и Караваева.

2. Артур становится смелее . Появились рейды с фланга в середину, проникающие передачи (не всегда качественно, но организовал момент Матео Кассьерре), опасные подачи на стандартах. Справедливо ждут большего, но Артур прибавляет. Кстати, предголевая – в стиле Малкома. Из полуфланга дождался забегания Караваева и вложил в ногу.

3. Замена Артура – возможно, уже с прицелом на гостевой «Краснодар» . При восстановлении Сантоса придется хитрить с лимитом.

Первый вариант – игнорировать Педро ради Мостового с Артуром. Но Педро пока эффективнее и ярче.

Второй – наигрывать Андрея справа, если Сантос вернется (тогда останется Педро).

Третий – снова выпустить Алипа (тогда Семак сохранит Артура и Педро), даже если Сантос восстановится. Но в такое верить сложнее: придется разбивать сыгранных ЦЗ в топ-матче, хоть такое и возможно ради Родригао.

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4. Педро в полном порядке : победный гол, несколько классных обводок. Пробей пару раз плотнее, был бы совсем супер.

5. Вендел получил идиотскую желтую и пропустит суперматч с «Краснодаром» – карточка за необязательный фол может сильно усложнить «Зениту» игру в атаке. Главный кандидат на старт вместо него – Ильзат Ахметов. Разумеется, и он, и другой вариант – Александр Коваленко – существенно слабее.

Еще один кандидат на замену – Дуглас Сантос, если будет здоров. При Семаке он не раз выходил в опорной зоне и восьмеркой. Может заменить передачами и рывками вперед – но в креативе без Вендела «Зенит» сильно потеряет.

На подготовку к стычке с лидером в Краснодаре – неделя.

Танцующий енот под «Педро-Педро-Педро-Педро Пе» – мем суперновичка «Зенита». Откуда это?

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов