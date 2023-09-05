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Кокорин снова на Кипре. А ведь первый гол за «Фиорентину» был так близок 😢

Александр Кокорин Александр Кокорин
Фиорентина Фиорентина
Арис Лимасол Арис Лимасол
Футбол Футбол

Мы уже поверили в сказку.

Александр Кокорин возвращается на Кипр: «Арис» анонсировал камбэк роликом, где главный тренер клуба общается с форвардом по видео: «Футболка с девятым номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра». А чуть позже официально объявил об аренде на сезон.

Эх, «Фиорентине» все-таки не пригодился Кокорин. 

Кокорин был хорош в предсезонке. А в последнем матче ЛК помог заработать пенальти

В июне Кокорин вернулся в итальянский клуб после годичной аренды. Местные медиа писали, что «Фиорентина» надеется продать Александра, но он все равно начал сборы с командой.

На фоне новостей про интерес на Кипре, в Турции и Израиле Кокорин забивал за «Фиорентину» в товарняках – пострадали «Катандзаро» из Серии Б и ОФИ из греческой Суперлиги. 

«Фиорентина» даже включила Александра в заявку на первый тур Серии А, но все равно искала возможность продать форварда. Андрей Клещенок писал, что у Кокорина все равно есть шансы на игровое время, потому что он провел предсезонку лучше других нападающих команды.

В четверг Александр вышел на замену на 87-й минуте матча Лиги Конференций с «Рапидом» (2:0) и спровоцировал пенальти грамотным открыванием, но спустя несколько дней «Арис» объявил о трансфере.

Вероятно, Кокорин больше не вернется в «Фиорентину» – следующим летом истекает контракт. В официальных матчах Александр сыграл за итальянский клуб 219 минут, не забивал и не ассистировал. 

В прошлом сезоне Кокорин привел «Арис» к чемпионству. На Кипре им восхищались 

На Кипре Кокорин играл регулярно: пропустил лишь шесть матчей чемпионата, забил 13 голов, отдал 6 ассистов и привел «Арис» к титулу. Главный тренер «Ариса» говорил, что Александр показывает европейский уровень, а полузащитник Юлиус Сзоке признавался, что форвард на голову выше остальных футболистов «Ариса».

«Приехал на год посмотреть, как живется. Задержусь ли? Посмотрим, как погода будет», – рассказывал Александр. 

Видимо, погода понравилась. Кокорин снова на Кипре. И скоро мы увидим его в Лиге Европы: «Арис» попал в группу к «Бетису», «Рейнджерс» и пражской «Спарте».

Кокорин вернулся! Четыре касания! На пятой секунде спровоцировал победный пенальти даже без них

Кокорин третий бомбардир «Фиорентины» летом, пашет на тренировках. Есть шансы на время в Серии А!

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; arisfc.com

40 комментариев

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StillInTheGame
поиграет зато в Лиге Европы вместо Лиги Конференций
+192
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aziz sofiev
Ответ Боевой Бурят Путина
Объективно Шурику только на Кипре сейчас и играть. Был в прошлом сезоне на играх «Ариса» - дворовой футбол полупешком, русскоязычное комьюнити на трибунах, белорусский тренер на скамейке и белорусский же владелец. А сам остров прекрасен 🏝️
Эти «дворовые» ребята в квалификации ЛЕ вынесли чемпионов Словакии 6:2. Мне почему-то кажется что ты со своими дворовыми ребятами не то что бегать,пешком ходить бы перестал минуте на 10
+96
-12
+84
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Андрей Балабаев
Жаль. Великое трио больше не в топ-чемпионатах. Роналду в Саудовской Аравии, Месси в млс, Кокорин на Кипре. Ну хоть часовой пояс позволит наслаждаться игрой этого выдающегося мастера. Спасибо тебе за это, Саня!
+81
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Dj_dale
Несмотря на все шутки, считаю, что Фиорентина поступила неправильно. Команда, которая еле проходит квалификацию в ЛК и отлетает 0:4 от Интера не должна отказываться от игроков, которые хорошо себя показывают. А так, удачи Арису и Сане в ЛЕ, может, пошумят там ещё. Вроде Бетис и Рейнджерс в группе, если ничего не путаю.
+57
-4
+53
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Cearvm
Ответ aziz sofiev
Эти «дворовые» ребята в квалификации ЛЕ вынесли чемпионов Словакии 6:2. Мне почему-то кажется что ты со своими дворовыми ребятами не то что бегать,пешком ходить бы перестал минуте на 10
Хорошо, что чемпион Словакии настолько не дворовый, что ты даже постеснялся написать название клуба)
+34
-9
+25
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Боевой Бурят Путина
Объективно Шурику только на Кипре сейчас и играть. Был в прошлом сезоне на играх «Ариса» - дворовой футбол полупешком, русскоязычное комьюнити на трибунах, белорусский тренер на скамейке и белорусский же владелец. А сам остров прекрасен 🏝️
+32
-16
+16
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aziz sofiev
Ответ Dimonty
Вау, чемпиона самой Словакии! Ну это уровень ЛЧ, не иначе
Ну видимо ты на небесах живешь,раз для тебя словаки не футболисты, а все что ниже ЛЧ не футбол. По мне так хороший средний уровень,который они показывают,вполне заслуживает уважения
+10
-1
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aziz sofiev
Ответ Cearvm
Хорошо, что чемпион Словакии настолько не дворовый, что ты даже постеснялся написать название клуба)
Да не в стеснении дело,а в том что вам снобам только клубы из топ-6 подавай,а все что ниже для вас не игра
+8
-1
+7
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Vladimir Frolov
Ответ aziz sofiev
Интересно,зачем ты подписан на Тамбов и Амкар?
Мужик, ты его итак уже раскатал, забей уже :)
+7
-2
+5
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Фантом
Ответ Dj_dale
Несмотря на все шутки, считаю, что Фиорентина поступила неправильно. Команда, которая еле проходит квалификацию в ЛК и отлетает 0:4 от Интера не должна отказываться от игроков, которые хорошо себя показывают. А так, удачи Арису и Сане в ЛЕ, может, пошумят там ещё. Вроде Бетис и Рейнджерс в группе, если ничего не путаю.
У него, к сожалению и для него, и для "фиалок", перспектив нет. Для решения сиюминутных задач он не слишком нужен, а возраст и физическое состояние не позволяют ждать будущего расцвета. Поэтому либо расторгать контракт, либо в аренду туда, где он нужен прямо сейчас (и в этом смысле вариант с "Арисом" для самого Кокорина практически идеален).

Во всем этом только одна загадка - как его умудрились "Фиорентине" продать.
+5
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Контрольный выстрел
Кипр конечно идеальное место для него. Талантливый, но ленивый)
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гилберт
Да ну его этот ваш Флорентийский футбол.
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Russ Ivan
Остаётся только сожалеть, что Фиорентина в ЛК, а не в группе ЛЕ с Арисом...
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c0ncistad0r
Легенда кальчо
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Fat Boy
Эх, Саня, весь седой уже
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Abdulla
БАТЭ сейчас 3-4 команда по силе в Беларуси, но...
Арис вынес месяц назад в двух играх БАТЭ, во 2 этапе квалификации ЛЧ. 6-2 и 5-3.
Арис исповедует тактику "забьём больше, чем пропустим". Играют сами и другим дают.
Команда очень крепкая.
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КраснопольИваныч
Саня-Касаня
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dimonivanov
ему разрешать играть в ЛЕ, если он уже за фиалок заигран в еврокубках этого сезона?
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Диметрио21
Ответ aziz sofiev
Ну видимо ты на небесах живешь,раз для тебя словаки не футболисты, а все что ниже ЛЧ не футбол. По мне так хороший средний уровень,который они показывают,вполне заслуживает уважения
Называйте всё своими именами. Футбол в Словакии - днище!
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Егор Егор
Ответ dimonivanov
ему разрешать играть в ЛЕ, если он уже за фиалок заигран в еврокубках этого сезона?
Вроде бы может, играл же в квалах
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Ilia Maksiokov
Десятое касание...
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teo_heel
А это неплохо. Есть Еврокубки, есть практика в большом количестве. Всё лучше, чем сидеть на скамейке и ждать шанса, которого может и не быть. Арис неплохой клуб, в неплохом чемпионате, всё-таки с Кипра АПОЕЛ играл в четвертьфинале ЛЧ.
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Диметрио21
Ответ aziz sofiev
Эти «дворовые» ребята в квалификации ЛЕ вынесли чемпионов Словакии 6:2. Мне почему-то кажется что ты со своими дворовыми ребятами не то что бегать,пешком ходить бы перестал минуте на 10
Ну обыграли крупно чемпионов колхоза и что? Не чемпионов же Италии обыграли...
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Vladislove Dobry
Странно , что на Кипр поехал . Мог бы и к арабам рвануть . Там и денег побольше и напряг поменьше .
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vintar
На Кипре лучше климат)
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