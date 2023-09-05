Мы уже поверили в сказку.

Александр Кокорин возвращается на Кипр: «Арис» анонсировал камбэк роликом, где главный тренер клуба общается с форвардом по видео: «Футболка с девятым номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра». А чуть позже официально объявил об аренде на сезон.

Эх, «Фиорентине» все-таки не пригодился Кокорин.

Кокорин был хорош в предсезонке. А в последнем матче ЛК помог заработать пенальти

В июне Кокорин вернулся в итальянский клуб после годичной аренды. Местные медиа писали, что «Фиорентина» надеется продать Александра, но он все равно начал сборы с командой.

На фоне новостей про интерес на Кипре, в Турции и Израиле Кокорин забивал за «Фиорентину» в товарняках – пострадали «Катандзаро» из Серии Б и ОФИ из греческой Суперлиги.

«Фиорентина» даже включила Александра в заявку на первый тур Серии А, но все равно искала возможность продать форварда. Андрей Клещенок писал, что у Кокорина все равно есть шансы на игровое время, потому что он провел предсезонку лучше других нападающих команды.

В четверг Александр вышел на замену на 87-й минуте матча Лиги Конференций с «Рапидом» (2:0) и спровоцировал пенальти грамотным открыванием, но спустя несколько дней «Арис» объявил о трансфере.

Вероятно, Кокорин больше не вернется в «Фиорентину» – следующим летом истекает контракт. В официальных матчах Александр сыграл за итальянский клуб 219 минут, не забивал и не ассистировал.

В прошлом сезоне Кокорин привел «Арис» к чемпионству. На Кипре им восхищались

На Кипре Кокорин играл регулярно: пропустил лишь шесть матчей чемпионата, забил 13 голов, отдал 6 ассистов и привел «Арис» к титулу. Главный тренер «Ариса» говорил, что Александр показывает европейский уровень, а полузащитник Юлиус Сзоке признавался, что форвард на голову выше остальных футболистов «Ариса».

«Приехал на год посмотреть, как живется. Задержусь ли? Посмотрим, как погода будет», – рассказывал Александр.

Видимо, погода понравилась. Кокорин снова на Кипре. И скоро мы увидим его в Лиге Европы: «Арис» попал в группу к «Бетису», «Рейнджерс» и пражской «Спарте».

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP; arisfc.com