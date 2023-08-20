«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥

«Зенит» обыграл «Спартак» в главном матче лета в РПЛ! 3:1 после дубля Вендела и гола Маттео Кассьерры. «Спартак» ответил только голом Александра Соболева с пенальти.

Серия «Спартака» без побед над «Зенитом» в РПЛ продлилась до 11 матчей

«Спартак» не прервал серию без побед над «Зенитом» в РПЛ, которая длится больше пяти лет и уже достигла 11 матчей. Последний раз спартаковцы победили в ноябре 2017-го. Тогда Массимо Каррера обыграл Роберто Манчини.

Только против ЦСКА у красно-белых была более длительная серия без побед в чемпионате России (14 матчей подряд в 2001-2008 годах).

«Зенит» уже выше «Спартака», хотя недавно проигрывал пять очков

Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»). За два тура петербуржцы обошли красно-белых, которые уже шестые. Москвичи же проиграли два матча подряд: «Зениту» и «Уралу».

Все решил дубль Вендела. «Спартак» ответил с пенальти и даже мог спасти матч

Перед игрой Абаскаль фактурно высказался: «Мы многое увидели, и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных. Поэтому, может, наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так».

В итоге Абаскаль неожиданно перешел на ромбовые 4-4-2 с очень атакующим центром поля. Удивило отсутствие Литвинова, особенно на фоне слабого продвижения от Джикии и Дуарте.

«Зенит» тоже удивил: Семак объяснил, что Алип понимает задачи лучше Ренана, а Кассьерра готовился с небольшим повреждением. В остальном – уже привычные 3-5-2, но с подстройкой Мантуана под позицию Мартинса в прессинге.

Первый острый момент случился на 30-й минуте: Сантос поддавил Медину и вывел один на один Сергеева. Форвард «Зенита» грохнул в каркас.

Через полторы минуты «Зенит» забил – Вендел бил неприкрытым на подступах к штрафной, попал в Джикию – и мяч точно ввинтился в угол.

Любопытно, что последний раз в Москве 0:0 команды играли в 1998 году – 25 лет назад. С тех пор было 28 матчей во всех турнирах – везде был хотя бы гол. Теперь эта серия без 0:0 в матчах «Спартак» – «Зенит» дошла до 29 игр.

После перерыва «Спартак» выпустил Бонгонда, перевел Мартинса на позицию восьмерки, поставил Умярова шестеркой. Несколько раз «Спартак» хорошо двигал мяч на Промеса, вел 7:1 по ударам (1 – из штрафной после углового).

Но пропустил: Клаудиньо здорово вывел Вендела на удар и тот отлично исполнил.

Москвичи вернулись в игру на 81-й минуте: Соболев реализовал пенальти из-за игры рукой Барриоса.

Момент возник сразу же после гола «Зенита». Соболеву не понравилось, что мяч попал в руку колумбийцу.

Карасев пошел смотреть момент. И поставил пенальти.

Но камбэка не случилось, хотя «Спартак» организовал жаркую концовку и даже мог отыграться после удара Промеса. Но на 94-й минуте Кассьерра почти с линии вратарской пробил между ног Хлусевичу.

3:1 – очередная победа «Зенита». Как итог – Абаскаль явно перемудрил, снова отказался от баланса, при этом атака работала очень слабо. Семак хорошо подготовился в первом тайме, но «Зенит» просел во втором. «Спартак» не дожал – и получил еще. В дополнительное время – снова.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков