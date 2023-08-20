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«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥

Спартак Спартак
Зенит Зенит
Вендел Вендел
Александр Соболев Александр Соболев
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«Зенит» обыграл «Спартак» в главном матче лета в РПЛ! 3:1 после дубля Вендела и гола Маттео Кассьерры. «Спартак» ответил только голом Александра Соболева с пенальти.

Серия «Спартака» без побед над «Зенитом» в РПЛ продлилась до 11 матчей

«Спартак» не прервал серию без побед над «Зенитом» в РПЛ, которая длится больше пяти лет и уже достигла 11 матчей. Последний раз спартаковцы победили в ноябре 2017-го. Тогда Массимо Каррера обыграл Роберто Манчини.

Только против ЦСКА у красно-белых была более длительная серия без побед в чемпионате России (14 матчей подряд в 2001-2008 годах).

«Зенит» уже выше «Спартака», хотя недавно проигрывал пять очков

Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»). За два тура петербуржцы обошли красно-белых, которые уже шестые. Москвичи же проиграли два матча подряд: «Зениту» и «Уралу».  

Все решил дубль Вендела. «Спартак» ответил с пенальти и даже мог спасти матч 

Перед игрой Абаскаль фактурно высказался: «Мы многое увидели, и решения по составу основаны исключительно на том, чего мы хотим в этом матче. На мой взгляд, «Зенит» еще в этом сезоне сам не понимает, как будет играть – в четыре защитника или в три центральных. Поэтому, может, наша реакция по ходу игры будет такой, но сегодня мы решили играть так».

В итоге Абаскаль неожиданно перешел на ромбовые 4-4-2 с очень атакующим центром поля. Удивило отсутствие Литвинова, особенно на фоне слабого продвижения от Джикии и Дуарте.

«Зенит» тоже удивил: Семак объяснил, что Алип понимает задачи лучше Ренана, а Кассьерра готовился с небольшим повреждением. В остальном – уже привычные 3-5-2, но с подстройкой Мантуана под позицию Мартинса в прессинге.

Первый острый момент случился на 30-й минуте: Сантос поддавил Медину и вывел один на один Сергеева. Форвард «Зенита» грохнул в каркас.

Через полторы минуты «Зенит» забил – Вендел бил неприкрытым на подступах к штрафной, попал в Джикию – и мяч точно ввинтился в угол.

Любопытно, что последний раз в Москве 0:0 команды играли в 1998 году – 25 лет назад. С тех пор было 28 матчей во всех турнирах – везде был хотя бы гол. Теперь эта серия без 0:0 в матчах «Спартак» – «Зенит» дошла до 29 игр.

После перерыва «Спартак» выпустил Бонгонда, перевел Мартинса на позицию восьмерки, поставил Умярова шестеркой. Несколько раз «Спартак» хорошо двигал мяч на Промеса, вел 7:1 по ударам (1 – из штрафной после углового).

Но пропустил: Клаудиньо здорово вывел Вендела на удар и тот отлично исполнил.

 

Москвичи вернулись в игру на 81-й минуте: Соболев реализовал пенальти из-за игры рукой Барриоса.

Момент возник сразу же после гола «Зенита». Соболеву не понравилось, что мяч попал в руку колумбийцу.

Карасев пошел смотреть момент. И поставил пенальти.

Но камбэка не случилось, хотя «Спартак» организовал жаркую концовку и даже мог отыграться после удара Промеса. Но на 94-й минуте Кассьерра почти с линии вратарской пробил между ног Хлусевичу.

3:1 – очередная победа «Зенита». Как итог – Абаскаль явно перемудрил, снова отказался от баланса, при этом атака работала очень слабо. Семак хорошо подготовился в первом тайме, но «Зенит» просел во втором. «Спартак» не дожал – и получил еще. В дополнительное время – снова.

Спартак – Зенит 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Вендел, 0:2 – 73 Вендел, 1:2 – 81, пенальти Соболев, 1:3 – 90 Кассьерра.
СпартакСвинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
ЗенитКержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел (Кейрос, 89), Клаудиньо (Ерохин, 89), Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Предупреждения:
Игнатов (10), Хлусевич (76), Барриос (79), Кассьерра (90).

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

93 комментария

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KosSpb
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lanskoy
«Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»). За два тура петербуржцы обошли красно-белых, которые уже шестые.»

Чемпионы третьего тура — где они сейчас?
+87
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KOS14
Связка Свинов-Хлусевич становится легендарной. 10 мячей в 3 играх, уровень.
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Иван Есев
Ничего удивительного, просто более классная команда одержала ожидаемую победу
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Александр Беляков
Ждём статью как же хорош был Спартак ))
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Как дела на заводе
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Чемпионы после трёх туров ))
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Nogoi89
Ответ KosSpb
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Паспортист
А помните тех экспертов, которые хоронили Зенит?
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Dmitrii Shuka
Победострадальцы какие-то.
Ну по игре счет. Спартак не понравился совсем. Решения примитивные, защита сонная, завершение корявое. Жаль, что Спартак не смог навязать борьбу, Зенит воспрянет.
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Как дела на заводе
Ответ Паспортист
А помните тех экспертов, которые хоронили Зенит?
ждём завтра их статей )) в частности - Глебчика и Дорского))
+20
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Карл_Иваныч
Ответ Александр Беляков
Ждём статью как же хорош был Спартак ))
... и как немного всё пошло чуть-чуть совсем не так как планировалось.
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mr.racoon
6 лет очевиднейших заговоров против великих
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Карл_Иваныч
Ответ Паспортист
А помните тех экспертов, которые хоронили Зенит?
Помним. Поимённо. Ржём над ними.
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D-eisler@yandex.ru
че там спартачи с чемпионством после 3х туров? обожаю ваши циклы
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Давид Agabekyan
Ответ Александр Беляков
Ждём статью как же хорош был Спартак ))
И какой Абаскаль рисковый и в перерыве перевернул игру, но она что-то не перевернулась
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Никита Самарин
У Зенита просто класснее полузащита. Всё-таки команда с Венделом и без него играет на разных уровнях.
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притвиц
Ответ lanskoy
«Всего лишь пару туров назад «Спартак» шел вообще без поражений с отрывом +5 от «Зенита» (петербуржцы потеряли очки с «Ростовом» и «Динамо»). За два тура петербуржцы обошли красно-белых, которые уже шестые.» Чемпионы третьего тура — где они сейчас?
Скажу больше, Ахмат набирает ход, а Краснодар вообще дома Спартаку шансов не оставит, из 12 очков дай бог Спартаку набрать одно, две игры с прямыми конкурентами мясные уже проиграли.
+12
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ivgr
Правда до этого Карасев что то не заметил что мяч прокатился по руке Соболева, плюс с другого ракурса попадания нет, а есть рука игрока Зенита, прижатая к животу Соболева. Но и это, и затягивание доп времени аж до 7 ми минут Спартаку не помогло. Плюс у Зенита 100% реализация.
+14
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scouser1367
Счёт по игре. Болею за Спартак
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Иван Есев
Страдальцы трёхтуровые)
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luu
Сегодня по содержанию победа была даже сильней чем 7:1, у Спартака кроме истеричных подходов и такого себе пенальти и не было ничего, Вендел - зверь, Семак на классе.
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ИглесиасХулио
Глебати, твой выход. Ты громче всех кричал, что спартак после трех туров идет на чемпионство. Парируй!!!!
+8
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Древний спартач
С таким "проходным двором" во главе с никаким Джикией страдать будем ещё лет 30 . Ну , полнейший тупизм в защите !!!
+8
-1
+7
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Andrusha_1
Ответ Dmitrii Shuka
Победострадальцы какие-то. Ну по игре счет. Спартак не понравился совсем. Решения примитивные, защита сонная, завершение корявое. Жаль, что Спартак не смог навязать борьбу, Зенит воспрянет.
.....еще и пенальти левый.
+10
-3
+7
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Rave_
Зенит победил, Вендел дубль оформил, а на главной картинке статьи Промес, который вообще сегодня ничего не показал, очень логично, ага)
+6
0
+6
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