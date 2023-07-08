«Динамо» разбило ЦСКА в Братском кубке (5:0). Думбия вышел на 10 минут, Медину посылали фаны

ЦСКА и московское «Динамо» запланировали два подряд матча за два дня и объединили их названием Братский кубок. В субботу сыграли на «ВЭБ Арене», в воскресенье будет ответка на «ВТБ».

Правила: три тайма по 30 минут плюс челленджи в перерывах – вроде серии пенальти с болельщиками, хоккеистами и игроками женских команд. Победа в челлендже приносит гол команде. Об этом чуть позже.

Трибуны неплохо заполнились: Fan ID не требовался.

Почему вообще кубок – Братский?

Как подтверждение дружеских отношений между фанатами ЦСКА и «Динамо». Болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин рассказывал в интервью Sports.ru:

«У ЦСКА и «Динамо» исторически дружеские отношения с конца 80-х – начала 90-х. Причины разные: кто-то говорит про взаимную ненависть к «Спартаку» (болельщиков у которого было больше), кто-то говорит, что «Динамо» и ЦСКА – команды из силовых структур, а «Спартак» – другой. Со временем дружба стала перерастать в большой союз».

Он говорил, что в 1997 году появились первые совместные шарфы, где кулак разбивает спартаковский ромбик или просто рукопожатие с надписью «дисциплина и порядок бьют класс». Отношения демонстрировались и на трибунах: там вывешивались совместные баннеры вроде «Дружба, проверенная временем» или «Где без спросу ходят в гости, где нет зависти и злости».

Получается, хорошим отношениям фанатов ЦСКА и «Динамо» без малого 40 лет. При это зародились их движения еще в 1970-х. Шпрыгин пояснял, что динамовцы в драках участвовали на стороне ЦСКА, а ЦСКА – на стороне «Динамо»: «Это не просто идеологический, это боевой союз. В 90-е почти всегда было так: если у них матч со «Спартаком», мы ехали к ним. А они – к нам».

На матч приехали Думбия и Кураньи! Но Кевин не сыграл

Утром 35-летний ивуариец с удовольствием раздавал автографы в клубном магазине.

А потом перебрался в раздевалку поближе к знакомой футболке – он тоже сыграл против «Динамо».

«Динамо» ответило на этом приездом Кевина Кураньи!

Говорят, хорошо закупился.

Так что на поле не вышел.

А как там Медина? Ему досталось от болельщиков

Парагваец не попал в заявку команды, хотя в нее разместились 24 футболиста – Федотов подтвердил, что Медина уходит: «Он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Может, здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби. Поэтому, как говорится, все сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак».

За матчем Медина наблюдал вместе с Мойзесом, которого тоже не заявили.

Кажется, лучше бы Хесус появлялся на матче – фанаты массово оскорбляли парагвайца. «Медина, иуда, ####### [сваливай] отсюда», – скандировала фанатская трибуна в адрес Медины.

«Динамо» уничтожал – и в игре, и в челленджах

ЦСКА приберег в запасе Мендеса, там же оказался и Думбия. «Динамо» выставило практически основу – без Сазонова (отдыхает после молодежного Евро) и Бальбуэны (прилетел за пару дней до этого); Смолов остался в запасе.

Матч открывали Думбия, Кураньи, а также подопечная благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь» Марина Сметанина.

Под конец первого тайма (напомним, что они по 30 минут) Гладышев обокрал Агапова, вышел один на один, обвел Акинфеева и забил в пустые ворота. Это было дерзко!

Акинфеев получил желтую карточку за споры: доказывал, что на Агапове был фол. Но Илья сам оступился и получил травму (его заменил Набабкин). Пока нет никаких новостей, но есть подозрение на разрыв крестообразных связок. Жуткая потеря в матче, который был товарищеским.

На второй тайм «Динамо» вышло, ведя 2:0 – это запасные киперы выиграли в челлендже и заработали дополнительный гол.

Но вратарям ЦСКА это не испортило настроения.

Второй тайм запомнился классным приемом мяча Марцелом Личкой. Очень красиво.

Еще один гол под конец тайма: техничный пас Тюкавина вывел Захаряна один на один, Арсен тоже обвел Акинфеева и забил. 3:0!

Следующий челлендж в перерыве – серия пенальти: били фанаты и футболистки, а еще хоккеисты «Динамо» Дмитрий Рашевский и Андрей Миронов. «Динамо» выиграло 3:2 и приплюсовало еще один – уже четвертый – гол.

Думбия вышел при 0:5. Одно касание за 10 минут – и то из офсайда

На 70-й минуте Мендес случайно вывел Мазурина один на один (уже не с Акинфееевым, а Торопом) – и тот забил. 5:0!

А на 75-й минуте собрался выйти Думбия. Перед этим обменялся репликами с Федотовым.

Готов!

Но еще пять минут ждал нужной паузы, чтобы выйти на поле.

И вышел за 10 минут до конца вместо Гайича. Стадион встретил аплодисментами.

На 88-й минуте он все-таки получил мяч и отпасовал партнеру, но сам оказался в офсайде. Доса-а-адно!

Затем Лепский получил красную за фол на углу штрафной.

Удивительный момент.

Думбия больше мяча не касался, а ЦСКА так и проиграл 0:5.

Братский кубок достанется тому, что выиграет по сумме двух матчей. Продолжение завтра – но запас у «Динамо» очень солидный. У ЦСКА не очень удачный третий подряд день.

Фото: ФК «Динамо» Москва; ПФК ЦСКА Москва; РИА Новости/Владимир Федоренко