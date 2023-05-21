Шикарную комбинацию «Спартака» сломал офсайд. Он был или нет?
Точно не узнаем.
«Спартак» не особенно убедительно провел первый тайм против ЦСКА, но мог открыть счет – на 21-й минуте красно-белым удалась отличная комбинационная атака, по итогам которой Игнатов отправил мяч в ворота Акинфеева. Но судьи отменили гол из-за офсайда.
Стеночки, забегания, все в одно касание.
Офсайд мог быть сразу в двух эпизодах
На повторе видно, что в первом спорном моменте защитник ЦСКА Милан Гайич задержался и был ниже партнеров. Хватило ли для вне игры?
По голевой передаче вопросов еще больше. Вроде бы колено Михаила Игнатова ближе к воротам ЦСКА.
До сих пор нет технологии, которая бы наверняка все проверила
В феврале РПЛ подписала контракт с китайской компанией Rigour Tech – она должна предоставить оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий. Обещали, что к концу сезона линии вернутся, но их до сих пор нет.
Но китайская компания еще не сертифицирована ФИФА, их технология проходит финальные тесты. Так было и в феврале, такой же ситуация остается до сих пор.
«Мы ожидаем, что ФИФА сертифицируют нам офсайдные линии. Я уже говорил, что мы, к сожалению, на этот процесс не влияем, – объяснял в начале мая глава департамента судейства Павел Каманцев. – Ждем, как и все вы. Сколько по времени? Не могу сказать. Это отношения компании Rigour Tech и ФИФА. Если они сделают это завтра, то обновим программное обеспечение и будем использовать».
Через 15 минут ЦСКА тоже забил мяч из офсайда – гол Заболотного тоже отменили из-за положения вне игры, которая отследить было легче.
Хорошо, что потом команды забили голы, к которым нет вопросов.
- Дата проведения
- 21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия (Дуарте, 79), Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес (Маслов, 90), Зиньковский (Мозес, 87), Игнатов (Кейта Бальде, 79), Соболев.
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ЦСКА –
Акинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина (Зайнутдинов, 81), Здьелар, Мендес, Обляков, Заболотный (Карраскаль, 81), Чалов.
- Удаления:
- Соболев (66), Виллиан Роша (66).
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Ну и у меня вопрос к болельщикам Спартака, как можно поддерживать это недоразумение, по фамилии соболев?
Или нет
И как объяснить инопланетянину, где право, где лево?
Вар и судьи всячески старались эпизод не заметить, ага. В рамках антиспартаковского заговора.