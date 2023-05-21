Шикарную комбинацию «Спартака» сломал офсайд. Он был или нет?

Точно не узнаем.

«Спартак» не особенно убедительно провел первый тайм против ЦСКА, но мог открыть счет – на 21-й минуте красно-белым удалась отличная комбинационная атака, по итогам которой Игнатов отправил мяч в ворота Акинфеева. Но судьи отменили гол из-за офсайда.

Стеночки, забегания, все в одно касание.

Офсайд мог быть сразу в двух эпизодах

На повторе видно, что в первом спорном моменте защитник ЦСКА Милан Гайич задержался и был ниже партнеров. Хватило ли для вне игры?

По голевой передаче вопросов еще больше. Вроде бы колено Михаила Игнатова ближе к воротам ЦСКА.

До сих пор нет технологии, которая бы наверняка все проверила

В феврале РПЛ подписала контракт с китайской компанией Rigour Tech – она должна предоставить оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий. Обещали, что к концу сезона линии вернутся, но их до сих пор нет.

Но китайская компания еще не сертифицирована ФИФА, их технология проходит финальные тесты. Так было и в феврале, такой же ситуация остается до сих пор.

«Мы ожидаем, что ФИФА сертифицируют нам офсайдные линии. Я уже говорил, что мы, к сожалению, на этот процесс не влияем, – объяснял в начале мая глава департамента судейства Павел Каманцев. – Ждем, как и все вы. Сколько по времени? Не могу сказать. Это отношения компании Rigour Tech и ФИФА. Если они сделают это завтра, то обновим программное обеспечение и будем использовать».

Через 15 минут ЦСКА тоже забил мяч из офсайда – гол Заболотного тоже отменили из-за положения вне игры, которая отследить было легче.

Хорошо, что потом команды забили голы, к которым нет вопросов.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф