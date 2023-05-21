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Шикарную комбинацию «Спартака» сломал офсайд. Он был или нет?

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Точно не узнаем.

«Спартак» не особенно убедительно провел первый тайм против ЦСКА, но мог открыть счет – на 21-й минуте красно-белым удалась отличная комбинационная атака, по итогам которой Игнатов отправил мяч в ворота Акинфеева. Но судьи отменили гол из-за офсайда.

Стеночки, забегания, все в одно касание.

Офсайд мог быть сразу в двух эпизодах

На повторе видно, что в первом спорном моменте защитник ЦСКА Милан Гайич задержался и был ниже партнеров. Хватило ли для вне игры?

По голевой передаче вопросов еще больше. Вроде бы колено Михаила Игнатова ближе к воротам ЦСКА. 

До сих пор нет технологии, которая бы наверняка все проверила

В феврале РПЛ подписала контракт с китайской компанией Rigour Tech – она должна предоставить оборудование для виртуальной системы определения офсайдных линий. Обещали, что к концу сезона линии вернутся, но их до сих пор нет.

Но китайская компания еще не сертифицирована ФИФА, их технология проходит финальные тесты. Так было и в феврале, такой же ситуация остается до сих пор.

«Мы ожидаем, что ФИФА сертифицируют нам офсайдные линии. Я уже говорил, что мы, к сожалению, на этот процесс не влияем, – объяснял в начале мая глава департамента судейства Павел Каманцев. – Ждем, как и все вы. Сколько по времени? Не могу сказать. Это отношения компании Rigour Tech и ФИФА. Если они сделают это завтра, то обновим программное обеспечение и будем использовать».

Через 15 минут ЦСКА тоже забил мяч из офсайда – гол Заболотного тоже отменили из-за положения вне игры, которая отследить было легче.

Хорошо, что потом команды забили голы, к которым нет вопросов.

Спартак – ЦСКА 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Медина, 1:1 – 43 Промес, 2:1 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Джикия (Дуарте, 79), Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес (Маслов, 90), Зиньковский (Мозес, 87), Игнатов (Кейта Бальде, 79), Соболев.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина (Зайнутдинов, 81), Здьелар, Мендес, Обляков, Заболотный (Карраскаль, 81), Чалов.
Предупреждения:
Игнатов (58), Медина (72), Чернов (78).
Удаления:
Соболев (66), Виллиан Роша (66).

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Был ли офсайд при голе «Спартака»?
1222 голосa
Да
27%
ЦСКА
Нет
73%
Спартак

31 комментарий

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Morello
Обожаю экспертизу в духе Спартак проваливает концовку чемпа. Убийства каждую, буквально каждую матч, сколько отмен голов, сколько неназначенных пеналей, сколько засчитанных с нарушением голов
+58
-17
+41
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Forrest Gamp
Рекомендация ФИФА в таких спорных моментов давать приоритет атаке, поэтому согласно правилам гол был.
+44
-10
+34
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sah_mz
Ответ Morello
Обожаю экспертизу в духе Спартак проваливает концовку чемпа. Убийства каждую, буквально каждую матч, сколько отмен голов, сколько неназначенных пеналей, сколько засчитанных с нарушением голов
Да да я тоже угарнул. В каждом матче по ляпу. Единственное где и так сами могут взять типа торпедо дают 3 пеналя чтобы мол на отвалите
+28
-7
+21
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bedLaM
Чистый гол.
+19
-3
+16
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bedLaM
Ответ Altim
Не смотрю РПЛ и не болею там ни за Спартак ни за ЦСКА. В первом случае по мне так точно оффсайд, во втором, на первый взгляд нет, но потом кажется, что тоже да. Так или иначе, намеренного убийства не вижу.
Как в первом эпизоде можно увидеть офсайд, если игрок ЦСКА внизу картинки стоит ближе к воротам чем любой игрок Спартака?
+8
0
+8
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При просмотре повтора показалось, что голова была в оффсайде, а на этом скрине - колено. Но без линий это всё 50 на 50, каждый может интерпретировать на своё усмотрение.
+9
-2
+7
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Павел Колесников
Такие моменты лучше в пользу атаки судить, если нельзя очевидно сказать - офсайд или нет
+6
-1
+5
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Kanu
https://t.me/aloref/3305
+5
-1
+4
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Kimbo Slice
Как болельщик ЦСКА скажу, что такие голы нужно засчитывать, и комбинация действительно красивая, считаю бригада арбитров провалила матч, особенно боковой и студия ВАР, Карасев виноват в том, что неспортивное поведение соболева проигнорировал ещё ранее, когда он махал на лежачего Виллиана и что-то кричал ему, позже тот вошёл во вкус и вы всё видили что было дальше, боковой просто нет слов, посоветовал удалить за объяснение, браво, покажи тогда жёлтую, но какая красная, плюс Карасёв ещё ошибся с добавленным временем.
Ну и у меня вопрос к болельщикам Спартака, как можно поддерживать это недоразумение, по фамилии соболев?
+5
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gunya
Ответ Блуждающий странник
Говорить про убийство в этом матче это кощунство. Соболев должен был быть удален один при ничейном счете, за что удалили игрока ЦСКА не понял ни один человек. Пенальти весьма сомнительный дали в концовке хоть касание и было. Видимо дух Заремы будет витать над Спартаком ещё долго и даже в матче где судьи были лояльны все равно можно читать нытье на тему судейства. Если кто ныть и может после этого матча, то явно кони
Роша был обоюдно удален с Соболевым справедливо. Ибо нефиг боковому арбитру хозяйство свое показывать. Если по отношению к Роше такое неприемлемо, почему к арбитру должно быть приемлемо? и не надо говорить что он пытался обьяснить, ибо человечество еще с древнейших времен для этого выбрало слова, а не половые органы
+6
-2
+4
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Konstantin Zorin
Офсайда не было, но и линий нет и доказать это технически невозможно.
+4
-1
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Павел Ермаков
На глаз офсайд у Заболотного очевиднее,чем у игрока Спартака.Гол украли.
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tyumenetz
Какое же счастье, что у нас теперь есть божественный ВАР, который снимает все вопросы и превращает футбол из коррумпированного посмешища в кристалльно чистый спорт, в котором невозможны ошибки и подтасовки продажных судей!

Или нет
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Albert58
Ответ krossalex
Да хрен с ней, с сертификацией. Купите уже и пользуйтесь, все равно наш чемпионат в Европе не признают по политическим соображениям, ну и мы давайте их не замечать. Купим для "внутреннего пользования" и пусть себе потихоньку сертифицируют, а там и сезон закончится. Ну а наше судейство опять показывает пьесу М.Горького "На дне". Даже несгибаемый Карасев откровенно лажанулся, видать КАкуяна с КАкуляком насмотрелся! Офсайда в первом голе Спартака не было, стопа цсковца ближе к воротам, чем колено Игнатьева. Пенальти на Мозесе - левый, а вот наступ шипами на стопу Зобнина - это четкий пенальти, и не надо лохматить бабушку рассуждениями типа "неявный", "ненарочный", "неакцентированный" и вообще "после выбитого меча". Соболева явно подначивали весь матч, зная его неуравновешенность и психопатство, и своего добились. Судья должен был бы удерживать ситуацию под контролем. Но он давал играть, и в результате Соболев сорвался и показал себя полным идиотом и хамом. Непонятно, правда, за что удалили цсковца, но это, видимо, эффект "ка-ка" судей. А так, вроде бы Спартак выиграл, но какой-то осадочек остался.
Армеец тоже показал тот же жест, причём передвигаясь к боковому судье, что он хотел этим показать не знаю, но судейка принял этот жест в свою сторону. А про пенальти, посмотри повтор момента сзади, Мозес первым сыграл в мяч, а защитник ударил его по ноге. С наступом, там другое дело, в игре с Зенитом такой же наступ был и пенальти не дали, как они могли дать сегодня, их бы не кто не понял.
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Albert58
Ответ Akmor
Нет такого рекомендации при определении офсайда. Должны быть линии. То, что их нет, не правила ФИФА виноваты.
В РПЛ все рекомендации по боку. У нас Газпром хозяин.
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Sgi
Ответ Morello
Обожаю экспертизу в духе Спартак проваливает концовку чемпа. Убийства каждую, буквально каждую матч, сколько отмен голов, сколько неназначенных пеналей, сколько засчитанных с нарушением голов
….Удаление игрока ЦСКА ни за что…. Прям убийство)
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Albert58
Ну по голам из офсайда, может и прав Карасёв, хотя с другой стороны, при таком офсайде засчитали гол Дзюбы за Зенит, а вот на счёт наступа: весь сезон считали это нарушением ( Соболев), а тут вдруг в конце это уже не считается нарушением. Посмотрим, что будет дальше.
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krossalex
Да хрен с ней, с сертификацией. Купите уже и пользуйтесь, все равно наш чемпионат в Европе не признают по политическим соображениям, ну и мы давайте их не замечать. Купим для "внутреннего пользования" и пусть себе потихоньку сертифицируют, а там и сезон закончится. Ну а наше судейство опять показывает пьесу М.Горького "На дне". Даже несгибаемый Карасев откровенно лажанулся, видать КАкуяна с КАкуляком насмотрелся! Офсайда в первом голе Спартака не было, стопа цсковца ближе к воротам, чем колено Игнатьева. Пенальти на Мозесе - левый, а вот наступ шипами на стопу Зобнина - это четкий пенальти, и не надо лохматить бабушку рассуждениями типа "неявный", "ненарочный", "неакцентированный" и вообще "после выбитого меча". Соболева явно подначивали весь матч, зная его неуравновешенность и психопатство, и своего добились. Судья должен был бы удерживать ситуацию под контролем. Но он давал играть, и в результате Соболев сорвался и показал себя полным идиотом и хамом. Непонятно, правда, за что удалили цсковца, но это, видимо, эффект "ка-ка" судей. А так, вроде бы Спартак выиграл, но какой-то осадочек остался.
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Andrusha_1
Линии не рисуете, поэтому не сочиняйте.
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mnogokotin-
Ответ sah_mz
Да да я тоже угарнул. В каждом матче по ляпу. Единственное где и так сами могут взять типа торпедо дают 3 пеналя чтобы мол на отвалите
при чем все 3 были )
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sah_mz
Ответ mnogokotin-
при чем все 3 были )
Да лол ))
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Ответ Albert58
Армеец тоже показал тот же жест, причём передвигаясь к боковому судье, что он хотел этим показать не знаю, но судейка принял этот жест в свою сторону. А про пенальти, посмотри повтор момента сзади, Мозес первым сыграл в мяч, а защитник ударил его по ноге. С наступом, там другое дело, в игре с Зенитом такой же наступ был и пенальти не дали, как они могли дать сегодня, их бы не кто не понял.
Как показать, что вон тот человек показал вот такой жест, не зная языка? И чтоб тот не обиделся, а то ж боковой в глаза долбится и всё на свой счёт принимает. Ну и вар тут не нужен вообще, да.
И как объяснить инопланетянину, где право, где лево?
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Евгений Заботин
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Как показать, что вон тот человек показал вот такой жест, не зная языка? И чтоб тот не обиделся, а то ж боковой в глаза долбится и всё на свой счёт принимает. Ну и вар тут не нужен вообще, да. И как объяснить инопланетянину, где право, где лево?
А не надо ничего никому показывать. Судья для этого есть, 2 боковых и на крайняк Вар. А не заметит никто, разберется ЭСК. Игрок играть должен, а не ныть. И Роша этот практически в каждом матче бегает к судьям и выпрашивает для всех карточки, уже не первый раз замечен. Будет уроком
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Ответ Евгений Заботин
А не надо ничего никому показывать. Судья для этого есть, 2 боковых и на крайняк Вар. А не заметит никто, разберется ЭСК. Игрок играть должен, а не ныть. И Роша этот практически в каждом матче бегает к судьям и выпрашивает для всех карточки, уже не первый раз замечен. Будет уроком
Ты сделал несколько ошибок в фамилии Соболев.
Вар и судьи всячески старались эпизод не заметить, ага. В рамках антиспартаковского заговора.
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