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«Ахмату» дали пенальти за фол, который был за полем. Арбитр не ошибся?

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Михаил Сиваков Михаил Сиваков
Футбол Футбол

Нетривиальный момент.

«Ахмат» и «Оренбург подарили яркий конец первого тайма – два гола в добавленное время. Один из мячей – следствие необычного правила, про которое иногда забывают.

Речь про пенальти «Ахмата»: его назначили за фол, который был за лицевой 

В конце тайма Сиваков шипами наступил на голень Садулаеву – и главный судья матча Евгений Турбин назначил пенальти.

Но был нюанс: защитник «Оренбурга» нарушил правила уже за лицевой.

Турбин принял такое решение после подсказки от ВАР. А еще он удалил Сивакова, показав вторую желтую карточку. Бернард Бериша реализовал пенальти и удвоил преимущество «Ахмата».

Но «Оренбург» еще до перерыва сократил счет – Воробьев ухитрился обработать мяч грудью и проткнул его внешней стороной стопы в сетку.

Турбин не ошибся?

Нет, арбитр правильно оценил эпизод. Вот мнение бывшего судьи Анатолия Синяева.

«Пенальти в Грозном – это база. Если мяч в игре, а фол за пределами поля, нужно нарушение перенести в ближайшую точку, ограничивающую поле. Соответственно, это пенальти. По карточке согласиться можно. Вторая желтая – железно», – из телеграм-канала Але, рэф!

Футбольное правило гласит: «Игра возобновляется штрафным / свободным ударом в ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей поле линии. За нарушения, наказуемые штрафным ударом, назначается 11-метровый, если это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дополнительно отметил работу ВАР: «Казарцев правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Турбина к монитору.

Игрок «Оренбурга» наступил на ногу игроку «Ахмата». Красной карточки тут нет, так как игрок «Оренбурга» все время смотрел на мяч и не видел ногу игрока «Ахмата». Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

То есть и по пенальти, и по желтой карточке Турбин не ошибся.

Ахмат – Оренбург 3:1 (2:1, 1:0)
Дата проведения
4 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Харин, 2:0 – 45, пенальти Бериша, 2:1 – 45 Воробьев, 3:1 – 90 Тимофеев.
АхматШелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Олейников (Камилов, 88), Садулаев (Карапузов, 75), Агаларов (Ильин, 73).
ОренбургСысуев, Малых, Сиваков, Перес, Стаматов, Аюпов (Башич, 70), Капленко (Гойкович, 46), Вера, Марин (Ковалев, 46), Воробьев (Титков, 87), Мансилья (Эктов, 79).
Предупреждения:
Малых (9), Сиваков (24), Стаматов (35), Аюпов (47), Перес (59), Семенов (60), Гошев (62).
Удаление:
Сиваков (45).

Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может

10 комментариев

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Vladimir Sushko
Ответ Timur_A
Да. Я согласен, что надо штрафовать только за наступы повлиявшие на игру. Случайные наступы произошедшие, когда эпизод уже закончился не должны караться. Вот, например, представим ситуацию. Мяч в игре. Им владеют защитники атакующей команды, пасуя его друг другу в рамках ватокатства. Защитники обороняющейся команды перемещаются туда сюда, держа структуру. При этом двигаются то трусцой, то шагом, иногда пятятся назад. Нападающий атакующей команды внимательно следит за их движением и, когда ближайший защитник в очередной раз вынужден пятиться, специально выставляет ногу ему на траекторию движения, чтобы пятящийся назад защитник на неё наступил. Защитник наступает. Нападающий падает и изображает агонию. Всё это происходит в штрафной. Как должна поступить судейская бригада? ВАР что должен делать? Мяч в игре, наступ внутри штрафной... Пенальти?
Главное, чтобы наступ не превратился в заступ ))
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Ibragim Mejidow
Там опасная игра была. Большой риск нанести трамву
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Dmitry Belikov
а кто такой бывший судья Синяев? очередной бездарь "Федотов", которого выгнали за профнепригодность?!
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ZlomSpb
Интересный момент, я об этом не знал. Судья молодец, что верно трактовал..а то Генич уже весь телеграм обрызгал слюнями недовольства.
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pele_kan
что за бредовое правило. Не говоря уже о том, что защитник наступил на ногу случайно - он смотрел в другую сторону вообще.
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Timur_A
Ответ 44ndfwwgbr
Там фола вообще не было. Был случайный наступ. Винить защитника за то, что он бежит по земле, а не порхает в воздухе, довольно нелепо. Но при желании конечно можно порадовать хозяев поля. )
Да. Я согласен, что надо штрафовать только за наступы повлиявшие на игру. Случайные наступы произошедшие, когда эпизод уже закончился не должны караться.
Вот, например, представим ситуацию. Мяч в игре. Им владеют защитники атакующей команды, пасуя его друг другу в рамках ватокатства. Защитники обороняющейся команды перемещаются туда сюда, держа структуру. При этом двигаются то трусцой, то шагом, иногда пятятся назад. Нападающий атакующей команды внимательно следит за их движением и, когда ближайший защитник в очередной раз вынужден пятиться, специально выставляет ногу ему на траекторию движения, чтобы пятящийся назад защитник на неё наступил. Защитник наступает. Нападающий падает и изображает агонию. Всё это происходит в штрафной. Как должна поступить судейская бригада? ВАР что должен делать? Мяч в игре, наступ внутри штрафной... Пенальти?
+2
-4
-2
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Садулаев мужик, посмотрел на ногу и не стал ныть как некоторые, а судья уже сам разобрался
+6
-1
+5
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Какао Боб
"Пенальти в Грозном – это база"
___
Более глубокая фраза, чем кажется на первый взгляд. Заранее извиняюсь
+67
-3
+64
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44ndfwwgbr
Там фола вообще не было. Был случайный наступ. Винить защитника за то, что он бежит по земле, а не порхает в воздухе, довольно нелепо. Но при желании конечно можно порадовать хозяев поля. )
+8
-7
+1
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Evgeny Trifonov
Мне кажется даже большинство футболистов не знает таких нюансов правил
+24
-1
+23
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