«Ахмату» дали пенальти за фол, который был за полем. Арбитр не ошибся?

Нетривиальный момент.

«Ахмат» и «Оренбург подарили яркий конец первого тайма – два гола в добавленное время. Один из мячей – следствие необычного правила, про которое иногда забывают.

Речь про пенальти «Ахмата»: его назначили за фол, который был за лицевой

В конце тайма Сиваков шипами наступил на голень Садулаеву – и главный судья матча Евгений Турбин назначил пенальти.

Но был нюанс: защитник «Оренбурга» нарушил правила уже за лицевой.

Турбин принял такое решение после подсказки от ВАР. А еще он удалил Сивакова, показав вторую желтую карточку. Бернард Бериша реализовал пенальти и удвоил преимущество «Ахмата».

Но «Оренбург» еще до перерыва сократил счет – Воробьев ухитрился обработать мяч грудью и проткнул его внешней стороной стопы в сетку.

Турбин не ошибся?

Нет, арбитр правильно оценил эпизод. Вот мнение бывшего судьи Анатолия Синяева.

«Пенальти в Грозном – это база. Если мяч в игре, а фол за пределами поля, нужно нарушение перенести в ближайшую точку, ограничивающую поле. Соответственно, это пенальти. По карточке согласиться можно. Вторая желтая – железно», – из телеграм-канала Але, рэф!

Футбольное правило гласит: «Игра возобновляется штрафным / свободным ударом в ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей поле линии. За нарушения, наказуемые штрафным ударом, назначается 11-метровый, если это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя» .

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дополнительно отметил работу ВАР: «Казарцев правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Турбина к монитору.

Игрок «Оренбурга» наступил на ногу игроку «Ахмата». Красной карточки тут нет, так как игрок «Оренбурга» все время смотрел на мяч и не видел ногу игрока «Ахмата». Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».

То есть и по пенальти, и по желтой карточке Турбин не ошибся.