«Ахмату» дали пенальти за фол, который был за полем. Арбитр не ошибся?
Нетривиальный момент.
«Ахмат» и «Оренбург подарили яркий конец первого тайма – два гола в добавленное время. Один из мячей – следствие необычного правила, про которое иногда забывают.
Речь про пенальти «Ахмата»: его назначили за фол, который был за лицевой
В конце тайма Сиваков шипами наступил на голень Садулаеву – и главный судья матча Евгений Турбин назначил пенальти.
Но был нюанс: защитник «Оренбурга» нарушил правила уже за лицевой.
Турбин принял такое решение после подсказки от ВАР. А еще он удалил Сивакова, показав вторую желтую карточку. Бернард Бериша реализовал пенальти и удвоил преимущество «Ахмата».
Но «Оренбург» еще до перерыва сократил счет – Воробьев ухитрился обработать мяч грудью и проткнул его внешней стороной стопы в сетку.
Турбин не ошибся?
Нет, арбитр правильно оценил эпизод. Вот мнение бывшего судьи Анатолия Синяева.
«Пенальти в Грозном – это база. Если мяч в игре, а фол за пределами поля, нужно нарушение перенести в ближайшую точку, ограничивающую поле. Соответственно, это пенальти. По карточке согласиться можно. Вторая желтая – железно», – из телеграм-канала Але, рэф!
Футбольное правило гласит: «Игра возобновляется штрафным / свободным ударом в ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей поле линии. За нарушения, наказуемые штрафным ударом, назначается 11-метровый, если это произошло в пределах пространства штрафной площади нарушителя».
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов дополнительно отметил работу ВАР: «Казарцев правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и позвал Турбина к монитору.
Игрок «Оренбурга» наступил на ногу игроку «Ахмата». Красной карточки тут нет, так как игрок «Оренбурга» все время смотрел на мяч и не видел ногу игрока «Ахмата». Правильное решение: 11-метровый удар и желтая карточка».
То есть и по пенальти, и по желтой карточке Турбин не ошибся.
- Дата проведения
- 4 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Харин, Швец, Тимофеев, Бериша, Олейников (Камилов, 88), Садулаев (Карапузов, 75), Агаларов (Ильин, 73).
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Оренбург –
Сысуев, Малых, Сиваков, Перес, Стаматов, Аюпов (Башич, 70), Капленко (Гойкович, 46), Вера, Марин (Ковалев, 46), Воробьев (Титков, 87), Мансилья (Эктов, 79).
- Предупреждения:
- Малых (9), Сиваков (24), Стаматов (35), Аюпов (47), Перес (59), Семенов (60), Гошев (62).
- Удаление:
- Сиваков (45).
Вот, например, представим ситуацию. Мяч в игре. Им владеют защитники атакующей команды, пасуя его друг другу в рамках ватокатства. Защитники обороняющейся команды перемещаются туда сюда, держа структуру. При этом двигаются то трусцой, то шагом, иногда пятятся назад. Нападающий атакующей команды внимательно следит за их движением и, когда ближайший защитник в очередной раз вынужден пятиться, специально выставляет ногу ему на траекторию движения, чтобы пятящийся назад защитник на неё наступил. Защитник наступает. Нападающий падает и изображает агонию. Всё это происходит в штрафной. Как должна поступить судейская бригада? ВАР что должен делать? Мяч в игре, наступ внутри штрафной... Пенальти?
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Более глубокая фраза, чем кажется на первый взгляд. Заранее извиняюсь