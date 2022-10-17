Есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США (но не Майами), не рвется в сборную: Кокорин на связи

Большой разговор с Нобелем.

Пока Карим Бензема празднует победу в гонке за «Золотым мячом», где-то на Кипре пашет Александр Кокорин. Вчера его «Арис» переиграл «Аполлон» 3:0 – форвард забил классный гол.

Всего у Александра три мяча на Кипре в 5 матчах.

Как раз в день игры на канале Нобеля вышло интервью легенды «Фиорентины» и других клубов (не только футбольных). Здесь мы выделили главное из разговора, который точно стоит посмотреть целиком.

«Прекрасно жил и параллельно занимался — как на работу ходил»

На старте видео – шикарный автопарк и временные апартаменты игрока. «Непонятно, сколько буду здесь жить. Пока не могу найти себе жилье», – объясняет Александр.

– Чем ты занимался во Флоренции?

– Хороший вопрос. Прекрасно жил и параллельно занимался — как на работу ходил. Четыре месяца, четыре тренера, первые травмы, тоже штуки четыре. Когда пришел новый тренер, который меня не ждал, то они взяли новых игроков.

Если бы понимал, что я не конкурентоспособен и не смогу заиграть на этом уровне, то вопросов бы не было. Но я мог. Тренерский штаб говорил, что я в хорошей форме. Мне тяжело ответить, почему меня не выпускали на поле. На меня понадеялись, но я не заиграл из-за травм. Естественно, шанса своего я ждал, но купили других футболистов. Мягко говоря, у них тоже не получилось.

— Были ли конфликты в «Фиорентине»?

– Ни одного. Я не могу многое рассказывать, поскольку принадлежу «Фиорентине» и вернусь, скорее всего. Единственное, когда ко мне подходят и говорят, что я в хорошей форме и должен играть, и при этом не выхожу на поле... По тренировкам с тем же Душаном понимал, что могу играть.

Мне ничего не оставалось делать – только тренироваться. Я не такой, чтобы прийти к руководству и задавать вопросы. У меня есть контракт. Взрослый парень. Если они считают, что для клуба данная ситуация это нормально, то так тому и быть.

Я общаюсь абсолютно со всеми. Есть люди, которых очень люблю и скучаю, с кем на связи, которых навсегда запомню. Нет людей там, к которым относился плохо. Хотя есть недопонимание с главным тренером Винченцо Итальяно. Если мое отсутствие в матчах зависит от него, то я его не понимаю. По-мужски, честно, не понимаю. Возможно, зависит и не от него.

– Почему выбрал «Арис»?

– Соскучился по нашей речи. Здесь все прозрачно, все, что обещали, быстро выполнили. Нужно было понять с местом жительства и найти место, где смогу играть очень много. Тут куча игр, нет перерыва на сборные и чемпионат мира, нет паузы на Новый год. Играй, играй и играй в футбол, возвращайся и смотри дальше.

Я благодарен людям во Флоренции, там приятно жить – но это несравнимые города. Мне комфортнее жить в городе-курорте. Мне комфортно, где всегда солнце, есть море — вот мне там комфортно. Здесь в своей стихии. Мог вернуться в Россию, но я понял, что хочу оказаться в том месте, где будут лучшие условия для жизни. Важной была и школа для ребенка. Все факторы.

Я понимал, что это аренда на год, и когда задумался, где хочу провести год, то выбрал Кипр. Ну Турция еще была.

У Кокорина нет своей машины. Чтоооо?

– Что дали, на том и езжу – и если бы остался в Италии, то ездил бы на Fiat 500. Она отлично подходит для улочек во Флоренции, для паркинга. А на Кипре дороги современнее – можно ездить на чем тебе нравится.

Перед подписанием клуб сказал, что хочет дать такую машину – сейчас у меня Mercedes GT 63S.

Во Флоренции ездить сложнее – большие штрафы. Как и везде в Европе. Со всеми ограничениями в Италии должен быть специальный пропуск на въезд в центр. Я очень много заплатил штрафов, но те пришли со временем. Хорошо, что клубе подсказали про пропуск.

В России все продал, накатался и не пользовался должным образом. Lamborghini редкая и дорогая. Я ее очень выгодно продал. Сейчас у меня нет собственной машины.

«Лучше, чтобы я там не появлялся» В сборную не хочет

– Какой у тебя статус со сборной России? Что у вас происходит?

– Ничего. Я не в сборной России, все. Как это еще охарактеризовать?

– Допустим, ты сейчас забьешь 10 мячей за полгода. И тебя Карпин приглашает. Что делать?

– Ты меня загоняешь в такие вопросы. После той истории с заключением сказал, что хочу вернуться в сборную. Тогда бы я выполнил задачу, которую поставил. Но вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с неконкурирующими странами. Я не понимаю этого.

Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами и против сильных стран, представлять свою страну и соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич, я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть, быть здоровым. Я много пропустил. Хочу много играть.

– Ты общаешься с кем-то из игроков сборной России? Что они говорят об этой ситуации?

– Со всеми. Слушай, я подставлю их. Понятно, без фамилий. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, что никто не хочет играть так.

– Помнишь, после истории с заключением был слух, что в сборную России тебя все равно не пустят?

– Этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть и не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, то хочу результата в футболе. Не вот эти подпольные игры. Наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся.

— Когда ты последний раз был в Москве?

– Я последний раз был в Москве полтора года назад и всегда понимал, что не могу в ней жить. В этом городе не мой ритм. Я там работал, занимался спортом, но я не понимал, как жить. Пока не планирую туда возвращаться. Полтора года — маленький срок для того, чтоб захотеть вернуться. Мне нравится смотреть что-то новое.

Было бы прикольно попробовать везде пожить — может, в Америке, а то кроме Майами нигде не был там. Единственное, что меня сейчас связывает с Россией — это мама и брат, который учится там. Эту страну я люблю в любом случае. Я понимаю, какой уровень жизни. Если не найду места, то вернусь, а так Сочи любимый город, Валуйки — тоже.

Кокорину не нравится популярность. Про завершение карьеры пока не думает

– Ты свою популярность осознаешь на Кипре? Или еще нет?

– Если русские – да. Есть суперпростой контингент, которые типа: «Ой, ###, ты что тут забыл?»

Есть нормальные ребята, много знакомых, где-то всегда пересекались в отпуске. Кто-то спокойно – недавно пришел парень, снимает без палева. Я думаю: «Ну подойди и сфоткайся нормально, что ты делаешь?»

– Реагируют на тебя как на футболиста или как на медийную личность?

Просто знают, что есть такой парень, и все. Они не понимают, что я здесь делаю. Это вначале очень прикольно, необычно. А со временем это становится суперогромным минусом, я бы вообще не хотел, чтобы это у меня присутствовало. Мне всю карьеру популярность только мешала.

Мне не нравится. Вообще не нравится. Одни минусы.

— Чем ты будешь заниматься после завершения карьеры?

– У всех всегда такой стереотип, что спортивная часть карьеры — это как работа. Я не могу ее назвать работой, опираясь на все, что было раньше. Это любимое дело, хобби, и спасибо Господу, что я провел и провожу это время в любимом деле. Это часть моей жизни.

Когда понимаешь, что карьера закончилась, то иди и занимайся тем, что тебе нравится. У меня есть такая возможность. Но пока об этом особо не думаю. Когда закончу, то чуть отдохну, пойму, что все, футбола нет. После этого я либо пойду куда-то учиться, либо начну чем-то заниматься.

«Если есть «Челси» – должен кинуть все вещи и уйти пешком туда», – Захаряну надо уезжать

– Если у него [Захаряна] есть [в числе вариантов] такой клуб, как «Челси», то должен кинуть все вещи и уйти пешком туда. Сделать все, чтоб уйти туда. Если какая-то непонятная команда в непонятной лиге, то туда лучше не двигаться.

— А ты в «Арсенал» почему тогда не пошел?

– Слушай, это была аренда с правом выкупа, но не покупка. Меня хотели посмотреть. Были последние дни перед закрытием трансферного окна, я ехал в сборную, и все оборвалось на стадии переговоров. Но я был суперуверен в Евро, думал, что после этого будет полноценный трансфер, а мы провалили – и все. Жалею ли я? Жалею.

— Неужели тебе не пошли бы на встречу?

– У меня кончался контракт с «Динамо», и если я уехал в Англию, то возвращался бы оттуда свободным агентом. В клубе этого не хотели.

Считает, что заработал больше всех в российском футболе

– Распространенная версия, что Саша Кокорин все свои деньги в футболе заработал. Вообще такая популярная история, что Кокорин заработал больше всех в русском футболе.

– Я думаю, это правда.

– Сколько это, плюс-минус?

– Слушай, где-то расписывали об этом, я не знаю, правда. Посчитать не тяжело, но просто там никто не знает премиальных, всяких бонусов, еще что-то. Но по контрактам я не знаю футболистов [которые заработали бы больше].

– Чем ты объясняешь? Почему ты сам богатый футболист России?

– Мне тяжело сказать. Потому что все те команды, куда я переходил, готовы были платить. Я особо не выпрашивал – мне их давали. Наверное, где-то переоценено, где-то большие деньги, но такие деньги были в России. То время было, скажем так, золотое. Сейчас такого нет. Мы просто попали в хорошее время.

***

– Хочешь в Италии доказать всем?

– Конечно. Я хочу доказать. Я хочу там играть, потому что могу там играть. Проведя там полгода понял это. Понимаю и знаю. К сожалению, «Фиорентина» сейчас плохо играет, и надеюсь, что будет лучше. Я талисман команды был. Нельзя меня опускать: Влаховича отдали за 70 млн, а команда в еврокубке.

Могу заиграть, просто нужно доверие тренера. Я всегда уверен в себе, когда здоровый. Это же период моей жизни. Кокорин тоже думал, что Кокорин заиграет, но какой-то маленький шанс остается.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram/kokorin9, arislimassolfc