Как там Кокорин? Кайфует на Кипре, давно не смотрел РПЛ, уже стал звездой «Ариса»

Все хорошо.

Александр Кокорин продолжает обживаться на Кипре. Недавно «Арис» проиграл АЕКу из Ларнаки со счетом 1:2 – и теперь команда Кокорина только третья в лиге.

Россиянин второй раз вышел в стартовом составе, отыграл весь матч (впервые) и забил второй мяч в чемпионате Кипра. Партнеры отвешивают комплименты.

«У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше всех остальных игроков «Ариса» – другой уровень. Кокорин предельно мотивирован – переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь», – говорит хавбек Юлиус Сзоке.

«Мы дали Саше понять – его роль в клубе сразу будет заметна. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут и любят, в тебя верят – это важно. Особенно после неудачного периода в Италии, – поддержал клубный директор по маркетингу Алексей Дозорцев.

Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за этот месяц на Кипре – это реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно».

Кокорин – уже клубная звезда. «Арис» выпустил майку с его лицом

Александру определенно нравится в новой команде:

«Я не прошел здесь предсезонку – но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался. Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, с которыми довольно просто найти общий язык на поле и в жизни. Но настроение зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. А после проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго».

«Арис» помогает Александру чувствовать себя звездой. Например, в сентябре Кокорина пригласили посмотреть на свежую «Лимасол Арену» – стадион введут в эксплуатацию в конце октября.

«Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт, – высоко оценил форвард. – К началу эксплуатации будет шикарный газон. Хочется поскорее здесь сыграть – зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле.

По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи-Арену». Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе».

А еще Александр впервые попал на клубный Октоберфест – с ним постоянно фотографировались (целыми семьями), а сам игрок сравнивает снимки с мероприятия с семейным альбомом.

«Что касается клубного Октоберфеста – клуб всех угощал. Единственное, что болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, мы соблюдали диету, – описывает россиянин. – Там сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Ощущение, что собралась толпа родственников. Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к команде».

«Арис» даже выпустил лимитированные футболки с игроком – специально ко дню улыбки, который отмечается 7 октября. Как здесь без главной звезды?

Помимо матчей и тренировок Александр еще и просто наслаждается жизнью – отдыхает с ребенком и кайфует от шикарной погоды. А вот РПЛ совсем не смотрит – не может: «Я давно не смотрел матчи целиком. Недавно выбрал один хороший матч и не сумел подписаться, все заблокировано. Проще из России смотреть игры «Ариса».

Отсутствие возможности посмотреть РПЛ вряд ли сильно печалит Кокорина – «Ариса» хватает. Так, 6 октября россиянин вел телеграм-канал клуба. Сил хватило лишь на полдня, зато успел поучить партнера русскому – пока не очень удачно.

А еще одноклубники оценили машину Кокорина. «У него классный «Мерседес» – у остальных авто попроще, конечно», — немного завидует все тот же Юлиус Сзоке.

«Результат делает – результативное действие в каждом матче. Играет полезно. Кокорин – игрок европейского уровня, его естественно видят в основе. Здесь Саша однозначно не затеряется. Станет ли одним из лучших – зависит исключительно от него», – сильно верит помощник главного тренера Виталий Астафьев.

Фото: Instagram/arislimassolfc, kokorin9