«Ну мы не можем доказать ничего». Показали переговоры ВАР в момент отмены гола ЦСКА – явной ошибки не было

Доверились лайнсмену.

Ключевой момент матча «Зенита» и ЦСКА – отмена второго гола армейцев, когда за 10 минут до конца игры москвичи могли повести в счете.

Напомним, что тогда бригада Павла Кукуяна посчитала, что Хорхе Карраскаль забрался в офсайд – хотя по первому повтору решение арбитра выглядело максимально спорным.

Игру остановили, чтобы проверить момент с помощью ВАР, Кукуян выслушал видеосудей – решение оставили. Позже показали еще один повтор – очевидного вывода все еще не сделать.

И вот на «Матч Премьер» показали переговоры ВАР, которые им передал РФС. Разговор Кукуяна с ВАР Евгением Турбиным и АВАР Максимом Гаврилиным выглядел так.

Гаврилин: Там вне игры. Паш, стойте, не возобновляйте.

Турбин: Паша, проверяем.

Кукуян: Если не вне игры – гол. Проверка. Вон там вне игры.

Турбин и Гаврилин смотрят стоп-кадр момента передачи на Карраскаля.

Турбин: Ну мы не можем доказать ничего.

Гаврилин: Ассистент зафиксировал офсайд. Я согласен с ассистентом.

Турбин: Ага, красавчик. Паша, проверка завершена, правильное решение, продолжайте игру. [Обращается к Гаврилину] Доказательств у нас нет, нечего показывать.

В отсутствие офсайдных линий и без визуально явного офсайда ВАР-судьи поддерживают любое решение ассистента

Логика решения ВАР, очевидно, в том, что если на повторе нет стопроцентных доказательств ошибки арбитров в поле, менять позицию нельзя. Сейчас ВАР определяет офсайды на глаз, как и линейные ассистенты на поле – потому что новый провайдер не предоставляет услуги с автоматическим выставлением офсайдных линий.

По сути, тут видеоарбитры лишь убедились, что момент непонятный даже на стоп-кадре, поэтому у них не было легальных оснований отменять решение судей на поле. Если бы в такой ситуации гол изначально засчитали, а потом увидели такой неопределенный повтор, гол остался бы с ровно той же логикой: недостаточно оснований пересматривать решение.

Менеджер ассистентов РПЛ Антон Аверьянов подтвердил, что арбитры тут просто доверились лайнсмену: «Истину мы узнаем очень просто: смотрим, какое решение принимает помощник, и смотрим, в правильной ли позиции он находился.

В эпизоде с Карраскалем ассистент находился в идеальной позиции, он единственный человек, который может на 100% дать правильный ответ, был офсайд или нет. Мы исходим из того, что они высококвалифицированные профессионалы и могут принимать решения в таких сложных ситуациях. Я им полностью доверяю. На мой взгляд, обсуждать нечего.

Экспертно‑судейская комиссия просматривала этот момент. На что ВАР может обратить внимание в данном случае? На то, что есть очевидные доказательства ошибочности решения помощника. Здесь нет 100‑процентных доказательств, что была совершена ошибка. На мой взгляд, решение было правильным, арбитры ВАР не могли вмешаться.

Что есть явная ошибка? Когда у нас есть четкие ориентиры в виде нарезки травы, разметки поля, которые показывают, что человек действительно чуть ближе к линии ворот. Какое решение приняла ЭСК по этому эпизоду? Насколько я понимаю, поддержали решение помощника судьи. Решение отменить гол было правильным».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; кадры трансляции «Матч ТВ»