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Интервью Федуна: судьи лишили «Спартак» 13 (или 14) очков, РПЛ зациклена на чемпионство одной команды

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«Про десятое место никто не вспомнит».

На официальном ютуб-канале «Спартака» вышел шестиминутный разговор журналиста Дениса Казанского с Леонидом Федуном. В интервью владелец «Спартака» рассказал об эмоциях от выигрыша Кубка России и сезоне клуба. 

Приводим диалог почти дословно.

– В концовке игры пенальти и тот самый момент [назначение пенальти и последующий промах Фомина]. Вы смотрели на поле?

– Честно говоря, матерился, и было не очень удобно, потому что рядом сидели высокопоставленные персоны. Я понимал, что пенальти нет. Потом спросил Руслана Литвинова, что произошло. Он говорит: «Я увидел, что рядом никого нет, и подпрыгнул, а защитник «Динамо» подошел и подсунул голову».

Похожий момент был в игре с «Ростовом», когда Кофрие [Федун назвал его «Куфье» – прим. Sports.ru] стоит, а нападающий бежит, цепляется за его ногу и падает. Футбольные хитрости и нечестная игра, к сожалению, присутствуют.

Так и здесь: пенальти не было – и его можно было поставить, только если очень захочешь его поставить. Утверждение о том, что игра с «Динамо» была чемпионатом в разрезе, близка к истине. Понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков «Спартак» недосчитался из-за спорных судейских решений.

– Очень сильное заявление…

– Почему сильное? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки. К сожалению, такова судьба «Спартака».

– Для вас ощущения от победы в Кубке России перекрывают ощущения от сезона в целом?

– Сезон был переходный. Было понятно, что в этой ситуации… Хотя я снова говорю: добавьте 14 очков к нашим показателям – и уже все неплохо получается. В целом [перекрывает]. С самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать, потому что весь чемпионат зациклен только на чемпионство одной команды, а в Кубке можно было победить.

– Кубок в столетие клуба. Насколько это было важно?

– Мы выиграли Кубок в 2003 году, когда я пришел в «Спартак» акционером. Спустя 19 лет, конечно, тоже хотелось это сделать, снова подержать трофей. У меня теперь есть и чемпионство, и Суперкубок, и Кубок – все, что можно было взять, я взял.

– Сам факт: большой праздник, сто лет большому клубу…

– Во-первых, это антураж. Не помню такого антуража, который был на стадионе [в матче с «Динамо»]. Когда весь стадион пел, 50 тысяч пело [песню «Знаешь ли ты»].

– А вы сами пели?

– Да.

– Вы знаете слова этой песни?

– Естественно. Пришлось, я ж тоже болельщик «Спартака»... Поэтому «шла босиком». Когда МакSим демонстрировала свои босые ноги, ну это было, конечно, круто. 

– «Спартак» продлил договор с Winline. Насколько важно это сотрудничество?

– Ну вы знаете, к сожалению, «Спартак» – как белая ворона – стоит особняком. Пожалуй, мы и «Краснодар», которые живут не на бюджетное финансирование прямо или косвенно.

Для нас любое средство заработка, которое существует,  снимает большую нагрузку с акционеров, поскольку мы платим собственные деньги. И эти деньги, особенно теперь, ограничены.

– Какую планку победа в Кубке ставит «Спартаку» на следующий сезон?

– Никакую. Если вы помните легенду про Сизифа, он тащил камень в гору – а когда забирался на вершину, то камень катился вниз. Матч закончился, все сбросилось, планка обновилась. Начинается новый сезон, и никого не волнуют твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по-новой. 

2022-й войдет в историю как год, когда «Спартак» завоевал Кубок России. Никто не вспомнит про 10-е место.

50 тысяч фанатов поют «Знаешь ли ты» вместе с МакSим – от праздника «Спартака» у нас мурашки!

Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры

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