«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку: тормознул «Динамо». Вот как разобрались с удобным соперником

Николсон забил 4-й раз за наделю.

У «Спартака» вторая победа подряд после рестартового поражения от ЦСКА – после кубкового разгрома «Кубани» разобрались с «Динамо». Из-за этих 2:0 может пострадать чемпионская гонка.

У «Динамо» не получился первый тайм: ноль ударов в створ, два пропущенных и удаление Гильермо Варелы – он получил две желтые за три минуты. «Спартак» наказывал за ошибки.

Например, атаку динамовцев на 26-й минуте превратили в свой гол – контрвыпад разогнал Квинси Промес, превратил в опасность Зелимхан Бакаев, а завершил Шамар Николсон.

Ямайский форвард как раз поувствовал свою мощь на неделе в Кубке России, когда сделал хет-трик в ворота «Кубани», а теперь впервые забил в РПЛ и сразу же принес «Спартаку» победу.

Гол Промеса, который тоже разогнался с «Кубанью» дублем – отдельный акт искусства.

В концовке тайма «Спартаку» помог еще и Варела – удалением. Защитник «Динамо» дважды сфолил против Бакаева. Сначала пробил ему ногой в грудь, а затем повалил, останавливая контратаку. Так Гильермо подхватил тренд, появившийся в РПЛ после рестарта – на бешеное количество удалений. За два неполных тура игроки нахватали аж 12 красных, в нынешнем уже получили «Нижний» (против ЦСКА), «Химки» (против «Локо») и «Арсенал» (против «Крыльев») – удаления есть во всех матчах.

Во втором тайме «Динамо» могло забивать (привозил Джикия, Захарян бил, цепляя штангу), но счет так и не поменялся. Вообще суммарно команды пробили в створ ворот лишь трижды за матч: у динамовцев единственный такой удар был во втором тайме – и он единственный из попаданий в створ не стал голом.

В итоге «Спартак» не только взял важнейшие три очка, но и продолжил шикарную серию против динамовцев.

• «Динамо» не выигрывает у «Спартака» в РПЛ с мая 2018-го – тогда победили 1:0. У динамовцев есть кубковая победа год назад, но в чемпионате красно-белые доминируют.

• «Спартак» не пропустил впервые за 10 матчей РПЛ. Предыдущий раз такое случалось в октябре 2021-го – еще под руководством Руя Витории выиграли у «Ахмата» (1:0).

• «Динамо» проиграло тоже впервые с октября – тогда получили разгром от «Зенита» (1:4). После этого – шесть побед и ничья.

В таблице у «Спартака» все по-прежнему грустно: остались девятыми, до третьего ЦСКА аж 10 очков. Динамовцы вторые, но с меньшими претензиями на золото: у «Зенита» есть преимущество в два очка и матч против «Уфы» в запасе.

Дальше у «Динамо» выезд в Тулу и домашняя игра с «Ростовом», у «Спартака» – домашний «Краснодар» и выезд к соседу по таблице в Нижний.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин; vk.com/fcsm_official