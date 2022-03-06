«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку: тормознул «Динамо». Вот как разобрались с удобным соперником

Николсон забил 4-й раз за наделю.
У «Спартака» вторая победа подряд после рестартового поражения от ЦСКА – после кубкового разгрома «Кубани» разобрались с «Динамо». Из-за этих 2:0 может пострадать чемпионская гонка.
У «Динамо» не получился первый тайм: ноль ударов в створ, два пропущенных и удаление Гильермо Варелы – он получил две желтые за три минуты. «Спартак» наказывал за ошибки.
Например, атаку динамовцев на 26-й минуте превратили в свой гол – контрвыпад разогнал Квинси Промес, превратил в опасность Зелимхан Бакаев, а завершил Шамар Николсон.
Ямайский форвард как раз поувствовал свою мощь на неделе в Кубке России, когда сделал хет-трик в ворота «Кубани», а теперь впервые забил в РПЛ и сразу же принес «Спартаку» победу.
Гол Промеса, который тоже разогнался с «Кубанью» дублем – отдельный акт искусства.
Красотища Промеса для «Динамо» – любимого клиента. Засадил в дальнюю девятку из-за штрафной
В концовке тайма «Спартаку» помог еще и Варела – удалением. Защитник «Динамо» дважды сфолил против Бакаева. Сначала пробил ему ногой в грудь, а затем повалил, останавливая контратаку. Так Гильермо подхватил тренд, появившийся в РПЛ после рестарта – на бешеное количество удалений. За два неполных тура игроки нахватали аж 12 красных, в нынешнем уже получили «Нижний» (против ЦСКА), «Химки» (против «Локо») и «Арсенал» (против «Крыльев») – удаления есть во всех матчах.
Во втором тайме «Динамо» могло забивать (привозил Джикия, Захарян бил, цепляя штангу), но счет так и не поменялся. Вообще суммарно команды пробили в створ ворот лишь трижды за матч: у динамовцев единственный такой удар был во втором тайме – и он единственный из попаданий в створ не стал голом.
В итоге «Спартак» не только взял важнейшие три очка, но и продолжил шикарную серию против динамовцев.
• «Динамо» не выигрывает у «Спартака» в РПЛ с мая 2018-го – тогда победили 1:0. У динамовцев есть кубковая победа год назад, но в чемпионате красно-белые доминируют.
• «Спартак» не пропустил впервые за 10 матчей РПЛ. Предыдущий раз такое случалось в октябре 2021-го – еще под руководством Руя Витории выиграли у «Ахмата» (1:0).
• «Динамо» проиграло тоже впервые с октября – тогда получили разгром от «Зенита» (1:4). После этого – шесть побед и ничья.
В таблице у «Спартака» все по-прежнему грустно: остались девятыми, до третьего ЦСКА аж 10 очков. Динамовцы вторые, но с меньшими претензиями на золото: у «Зенита» есть преимущество в два очка и матч против «Уфы» в запасе.
Дальше у «Динамо» выезд в Тулу и домашняя игра с «Ростовом», у «Спартака» – домашний «Краснодар» и выезд к соседу по таблице в Нижний.
- Дата проведения
- 6 марта, 19.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Шиманьски, Моро (Макаров, 81), Фомин (Паршивлюк, 46), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58), Грулев (Н`Жи, 64).
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Спартак –
Селихов, Кофрие (Литвинов, 46), Жиго, Джикия, Мозес, Умяров, Мартинс Перейра (Зобнин, 79), Айртон, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон, Промес.
- Предупреждения:
- Кофрие (1), Грулев (3), Айртон (40), Варела (42), Захарян (65), Мартинс Перейра (72), Умяров (86).
- Удаление:
- Варела (45).
Фото: РПЛ/Константин Рыбин; vk.com/fcsm_official
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