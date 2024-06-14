Думфрис vs Фримпонг – кто будет в основе Нидерландов? Важнейший вопрос старта Евро в фэнтези
В первом туре Евро Нидерланды играют с Польшей, поляки точно без Роберта Левандовского – точно нужно рассматривать в фэнтези-команду защитника с шансами на результативные действия. Но кого?
Дензел Думфрис и Джереми Фримпонг действуют высоко, проводят в атаке времени больше, чем многие полузащитники. И они оба – на правый фланг.
Кого прогнозируют в старт основные источники?
Думфрис: УЕФА, Futbolfantasy, Rotowire, Alineacionesfantasy, JornadaPerfecta, AllAboutFPL, Whoscored, Standard
Фримпонг: Fantasy Scout, AllAboutFPL.
Futbolfantasy считает Фримпонга конкурентом не Думфрису, а вингеру Хави Симонсу и дает 40% на его появление в основе. AllAboutFPL и Alineacionesfantasy видят шансы Симонса и Фримпонга равными.
Fantasy Scout вообще отправляет Фримпонга в основу вместо Симонса, а Думфриса сажает в запас, считают основным Лутсхарела Гертрюйду.
Какие у Думфриса и Фримпонга роли в команде?
Думфрис – один из любимцев Роналда Кумана, при нем как раз дебютировал за сборную в 2018-м.
Тренер говорил, насколько важны подключения Дензела в его системе 3-2-4-1: «Аке играет левее, Ван Дейк в центре, Де Врей правее. Думфрис поднимается выше по флангу, а Симонс двигается в центр. Нам нужны два опорника и две десятки».
Фримпонга тренер видит вингером, а не латералем. Подтверждает, что конкуренция у него с Симонсом. Джереми в 2023-м наказывали: не вызвали в основную сборную за отказ от Евро U-21. Но это не конфликт.
В версии состава от автора Спортса Григория Звоникова, который изучал Нидерланды подробно, это тоже не прямые конкуренты. Фримпонг – второй вариант атакующего полузащитника на правый фланг.
При этом в пятницу по соцсетям разлетелась такая версия старта: Вербрюгген; Гертрюйда, Де Лигт, Ван Дейк, Аке; Схаутен, Верман; Фримпонг, Рейндерс, Гакпо; Депай. Похоже, брать Думфриса/Фримпонга на первый тур – большой риск.
Но, возможно, и нужный.
Собрать команду или сделать последние замены можно до 22:00 мск.
Фото: Gettyimages.ru/ANP
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