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Фэнтези
2 мин.

Думфрис vs Фримпонг – кто будет в основе Нидерландов? Важнейший вопрос старта Евро в фэнтези

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В первом туре Евро Нидерланды играют с Польшей, поляки точно без Роберта Левандовского – точно нужно рассматривать в фэнтези-команду защитника с шансами на результативные действия. Но кого?

Дензел Думфрис и Джереми Фримпонг действуют высоко, проводят в атаке времени больше, чем многие полузащитники. И они оба – на правый фланг.

Кого прогнозируют в старт основные источники?

Думфрис: УЕФА, Futbolfantasy, Rotowire, Alineacionesfantasy, JornadaPerfecta, AllAboutFPL, Whoscored, Standard

Фримпонг: Fantasy Scout, AllAboutFPL.

Futbolfantasy считает Фримпонга конкурентом не Думфрису, а вингеру Хави Симонсу и дает 40% на его появление в основе. AllAboutFPL и Alineacionesfantasy видят шансы Симонса и Фримпонга равными.

Fantasy Scout вообще отправляет Фримпонга в основу вместо Симонса, а Думфриса сажает в запас, считают основным Лутсхарела Гертрюйду.

Какие у Думфриса и Фримпонга роли в команде?

Думфрис – один из любимцев Роналда Кумана, при нем как раз дебютировал за сборную в 2018-м.

Тренер говорил, насколько важны подключения Дензела в его системе 3-2-4-1: «Аке играет левее, Ван Дейк в центре, Де Врей правее. Думфрис поднимается выше по флангу, а Симонс двигается в центр. Нам нужны два опорника и две десятки».

Фримпонга тренер видит вингером, а не латералем. Подтверждает, что конкуренция у него с Симонсом. Джереми в 2023-м наказывали: не вызвали в основную сборную за отказ от Евро U-21. Но это не конфликт.

В версии состава от автора Спортса Григория Звоникова, который изучал Нидерланды подробно, это тоже не прямые конкуренты. Фримпонг – второй вариант атакующего полузащитника на правый фланг.

При этом в пятницу по соцсетям разлетелась такая версия старта: Вербрюгген; Гертрюйда, Де Лигт, Ван Дейк, Аке; Схаутен, Верман; Фримпонг, Рейндерс, Гакпо; Депай. Похоже, брать Думфриса/Фримпонга на первый тур – большой риск.

Но, возможно, и нужный.

Собрать команду или сделать последние замены можно до 22:00 мск.

Фото: Gettyimages.ru/ANP

logoДензел Думфрис
logoХави Симонс
logoДжереми Фримпонг
logoФэнтези
logoЕвро-2024
logoСборная Нидерландов по футболу
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2 комментария
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Помнится на чемпионате мира в 2010 году, Алвес был в самом расцвете сил, играл в Барселоне Гвардиолы, но в том же сезоне Иайкое из Интера провел сумасшедший сезон, взял Лигу чемпионов, я смотрел матчи с ним, такую образцовую игру в зашите и в атаке от крайнего защитника я не встречал, дак вот тогда Дунга в некоторых матчах ставил их вместе. Впрочем в той сборной хватало треша и без того.
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Взял Аке
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