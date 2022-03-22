Чем прекрасно синхронное плавание и зачем отдавать туда ребенка? Рассказывает чемпионка мира по синхронному плаванию

Рассказывает Анастасия Ермакова, четырехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по синхронному плаванию, хореограф.

Что вы знаете о синхронном плавании?

Возможно, многие ответят, что это балет на воде, кто-то скажет, что там девочки плавают с прищепками на носу. Кто-то почешет голову и спросит: разве это не то же самое, что обычное плавание?

Сегодня я расскажу вам о синхронном плавании и том, как тренируются синхронистки. Возможно после моего рассказа вам захочется больше следить за этим видом спорта, а кто-то даже решит отдать своего ребенка в секцию синхронного плавания.

Спорт с двумя названиями: переименовали, чтобы повысить популярность

Прежде всего, давайте разберемся с названием. Сейчас этот спорт называется «артистическое плавание» – его переименовала в 2017 году Международная федерация водных видов спорта, чтобы повысить популярность. Но я, посвятив всю свою жизнь синхронному плаванию, не могу называть его по-другому. Было много недоумений и вопросов, зачем понадобилось менять название. На мой взгляд, смена названия не оправдывает себя, так как больше не передает одну из важнейших ценностей этого спорта – синхронность исполнения движений.

На протяжении многих лет российские синхронистки были и остаются законодателями в этом спорте: никому не удается делать элементы так же синхронно. Тем более, что артистичность можно отнести к субъективным критериям, а синхронность видна даже обывателю.

Так что возможно, убирая из названия главное и фундаментальное определение, федерация хотела снять важность синхронности в выступлении и позволить другим странам догнать и даже перегнать российских спортсменок.

Как тренируются синхронистки: 11 часов в день в зале и на воде, акробатика, плавание всеми стилями

Синхронное плавание считается одним из самых тяжелых видов спорта: трехминутное выступление можно приравнять к целому футбольному матчу. Многие сейчас возмутятся, но тренировки синхронисток сравнимы с подготовкой спецназа.

Ежедневно средняя спортсменка проводит в воде 6 часов, плюс 1-2 часа работы в зале. В сборной команде спортсменки тренируются по 9-11 часов ежедневно, из которых 9 часов – тренировка в воде.

Чтобы достичь высокого профессионального уровня, синхронистки работают над многочисленными аспектами. Подготовка – как часовой механизм, где каждая шестеренка необходима для результата. Именно поэтому каждый тренировочный день включает в себя множество незаменимых элементов.

Помимо самого синхронного плавания, синхронистки занимаются балетом, акробатикой, ОФП, развитием силы, выносливости, гибкости, также в зале отрабатываются произвольные программы, которые зритель видит на соревнованиях. Именно в зале нарабатывается синхронность и четкость исполнения движений. В воде же большое количество времени уделяется плавательной подготовке: для наработки выносливости и скорости синхронисток тренируют тренеры по спортивному плаванию.

В самом начале спортивного пути синхронистки приобретают и отрабатывают правильную технику плавания всеми существующими видами и плавают наравне со своими ровесниками-пловцами. Очень часто юные синхронистки участвуют в детских соревнованиях по плаванию, даже были случаи, когда синхронистки выигрывали у своих сверстников-пловцов. Конечно, такое возможно только на начальном этапе, в дальнейшем синхронистки отдают много времени другим составляющим своего вида спорта, а пловцы сильно набирают скорость и мощь, что делает невозможным дальнейшие состязания.

Также, помимо всего перечисленного, тренировки включают в себя техническую подготовку для чувства воды, себя в воде и отработки техники исполнения элементов синхронного плавания. То, что исполняется с такой легкостью во время соревнований, требует огромной работы и серьезной технической и силовой подготовки. Даже вертикальное положение в воде с идеальной линией требует многих часов ежедневной работы. Все должно быть четко и идеально геометрично. Плечи, бедра, живот, руки, голова требуют правильного положения, иначе будет невозможно переходить на более сложные технические элементы: выталкивания (скоростной выход ногами из воды, когда спортсменки остаются всем телом над водой), вращения и винты (повороты в положении с ногами вверх, которые могут быть как на одном уровне, так и с выходом/уходом).

Важно также уделять время акробатике, чтобы создавать те самые полеты во время программ, которые сначала отрабатываются в зале, а в дальнейшем переносятся на воду, где помимо самого прыжка вырабатывается правильная схема и построение, по которым будет осуществляться подготовка к выбросу и сам толчок. Тут важна не только сила броска, но и захват и положение каждой спортсменки на своем месте. Кто-то выступает «ногами» или «столбом», это та спортсменка, на которой строится вся поддержка и с которой осуществляется дальнейший прыжок, более сильные девочки толкают в центре, другие выступают «доталкивателями». Важно, чтобы все спортсменки были синхронизированы в своей работе – именно на это идет упор в акробатических тренировках.

Дальше дело доходит до произвольных программ. Для четкости и синхронности исполнения необходимо работать над всеми программами ежедневно (у нас их сейчас насчитывается 8, еще две программы микст-дуэта). Синхронность очень быстро уходит, уже после одного дня отдыха приходится наверстывать пропущенный день.

Программы требуют кропотливой и постоянной работы. Сначала каждая программа отрабатывается небольшими частями, для наработки четкости и точности исполнения и искоренения ошибок и асинхронов. В дальнейшем эти части увеличиваются до тех пор, пока дело не дойдет до прохода полной программы без остановок, что нарабатывает силу и выносливость, без которых невозможно достичь высокого уровня исполнения.

День в сборной команде может выглядеть так:

6:30 – подъем и пробежка;

7:30 – завтрак;

8:00 – тренировка в зале на ОФП и растяжку или хореография;

9:00 – проход «сухой» тренировки программ;

10:00 – плавательная подготовка;

10:45 – техническая работа;

11:30 – произвольные программы;

14:30 – обед и отдых;

17:00 – вторая тренировка на воде, например, акробатика;

17:30 – произвольные программы;

21:00 – ужин;

21:30 – просмотр видеозаписей с тренировки и отдых до утра.

Основная часть работы в синхронном плавании проходит в воде наедине со своим телом и его ощущением в воде, поэтому даже один пропущенный день негативно сказывается на чувстве себя в воде и технике. Поэтому тренировки должны быть постоянными с перерывом на один выходной. Длительные праздничные паузы или отпуски не допускаются.

Сама же специфика спорта – это скоростно-силовая работа с высокой концентрацией на четкость выполняемых движений, что еще усложняется тем, что спортсменки работают с сильным понижением кислорода и постоянной задержкой дыхания, а вся надводная часть продолжается в скорости и на максимальной мышечной работе, что не способствует восстановлению.

А зритель видит только легкое скольжение по воде и беззаботно улыбающихся спортсменок, которые несмотря на всю сложность, потемнение в глазах, удушье и полный отказ мышц продолжают следовать ритму и показывать легкость и высокий артистизм.

Стоит ли заниматься синхронным плаванием, если оно такое сложное. Что этот спорт дает ребенку

Моя жизнь в этом спорте была напряженной. Приходилось бороться с усталостью, болью в мышцах, с собой и своими желаниями. Но даже после этого тернистого пути я благодарна синхронному плаванию и тому, каким человеком меня сделал спорт в целом.

На мой взгляд, спорт просто необходим людям и, в особенности, детям. Он закаляет характер, повышает уверенность в себе, учит дисциплине. Это те качества, которые просто необходимы в обычной повседневной жизни каждому человеку. Спорт – это школа жизни, а спортсмены – уверенные и самостоятельные люди, которые умеют отвечать за себя и свои поступки и справляться с любыми трудностями.

Синхронное плавание прекрасно подходит для физического развития детей. Несмотря на большие нагрузки и серьезную физическую подготовку, у девушек развивается гармоничная фигура. Существует миф, что у синхронисток огромные плечи, но это не так. У них развитая мускулатура, но спорт в целом не влияет на развитие массивного плечевого и спинного каркаса. Скорее это индивидуальная особенность – у девушек с изначально широкими плечами, они будут такими всегда, а с накаченными мышцами плечи будет смотреться мощнее.

Синхронное плавание дает гармоничное развитие также потому, что помимо силовых тренировок спортсменки уделяют много времени развитию гибкости и балету, это помогает поставить правильную осанку.

Еще один позитивный момент – развитие интеллекта. Это спорт не только для мышц тела, но и для мозга. Только представьте: чтобы достичь синхронности, необходимо каждую долю секунды следить за ритмом музыки, помнить ошибки и думать об углах, положениях рук, ног и пальцев и следить краем глаза за своими коллегами, за расстоянием до них, за рисунками (положением спортсменок в воде по отношению к друг другу).

В движении, на большой скорости, под водой и над водой рисунки должны оставаться четкими и легко просматриваемыми. Даже небольшой поворот плечей одной спортсменки может привести к излому всей линии. Эти рисунки очень важны в синхронном плавании. Ценится быстрая и неожиданная их смена, а судьи записывают какое количество перестроений за программу выполнила та или иная команда, чем больше перестроений, тем больше сложность программы.

Так же с перестроениями: есть отдельные от движений и те, что выполняются во время движений, – они, само собой, ценятся больше. И над, и под водой нужно держать глаза широко раскрытыми и следить за коллегами по команде, контролируя их положение краем глаза без поворота головы. Очень часто одновременно приходится следить за двумя или тремя сторонами рисунка, то есть держать линию впереди себя, справа или слева, а еще следить за диагоналями, что пересекают перестроение. Если у спортсменки не развито внимание и страдает интеллект, становится просто невозможным контролировать такое количество вещей одновременно, к тому же в состоянии гипоксии и усталости.

Синхронность нарабатывается бесконечным количеством повторений одного и того же действия, до тех пор, пока не наработается мышечная память. Чем сообразительнее спортсменка, тем меньше повторений приходится делать, таким образом голова спасает тело. Чтобы сократить работу на воде, многие движения руками отрабатываются в зале перед зеркалом и просчитывается вслух музыка, что необходимо для запоминания и нахождения акцентов, на которые в дальнейшем спортсменки будут опираться при работе в воде. Для работы над ритмом часто проводят тренировки с уменьшением громкости музыки, спортсменки продолжают держать ритм в голове и при увеличении громкости должны четко синхронизироваться своим счетом с музыкой. Это показывает, насколько верно они продолжали держать ритм в отсутствии музыкального сопровождения.

Мозг, как и мышцы, тренируется, поэтому ежедневные тренировки делают синхронисток умнее и сообразительнее, развивают координацию и концентрацию.

Синхронное плавание – спорт с высокой концентрацией внимания, поэтому спортсмены быстро учатся контролировать эмоции и собираться в нужный момент – без этого невозможны хорошие результаты.

Это также эстетический вид спорта, поэтому важно сохранять стройную и точеную фигуру, постоянно контролировать вес. Но тут дело не доходит до крайностей: голодовки противопоказаны синхронисткам, так как отсутствие полноценного рациона негативно скажется на тренировках, уровне энергии и восстановлении мышц.

С самого детства спортсменки учатся дисциплине в питании, которая в дальнейшем становится полезной привычкой на всю жизнь. Я могу с уверенностью сказать, что из многочисленных спортсменок, которые попрощались со спортом, только единицы набрали вес. В основном все бывшие синхронистки придерживаются здорового образа жизни и правильного сбалансированного питания.

Многие спрашивают как обстоят дела с простудами, особенно в холодное время года. Обычно в первый год тренировок юные спортсменки сталкиваются с частыми простудами, это нормально. Должна пройти адаптация и выработаться иммунитет. Когда дети начинают ходить в сад, в первое время повышается риск заболеваний – здесь тоже так. В дальнейшем при соблюдении простых правил (высушить волосы и уши, насухо вытереть ноги, носить шапку) простуды сокращаются. Более того, «водные» люди болеют довольно редко.

В каком возрасте отдавать детей в синхронное плавание

Синхронное плавание – достаточно молодой вид спорта. Спортсменки в среднем заканчивают карьеру в 25-30 лет. Многие сильные спортсменки берут перерыв, рожают детей, как Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, а потом вновь возвращаются в спорт. Это физически очень тяжело. Мало кто может пройти через это. Поэтому заниматься синхронным плаванием начинают очень рано – в 5 лет. Очень важно вовремя развить гибкость, пока мышцы и связки еще мягкие и податливые.

Оглядываясь назад, на всю мою спортивную карьеру, я не жалею о потраченных годах. Синхронное плавание многому меня научило, дало необходимые для жизни качества, помогло стать дисциплинированным и целеустремленным человеком. Даже если не всем удается достичь максимума и золотых олимпийских медалей, я точно знаю, что люди, прошедшие спортивную школу, всегда смогут достичь своего максимума и выиграть где-то вне спорта, в реальной жизни.

Фото: instagram.com/ermakova.anastasia83; Gettyimages.ru/Quinn Rooney, Cameron Spencer