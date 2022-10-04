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Первый гол Хвичи в ЛЧ! Разыграл стенку и не пощадил «Аякс»

Наполи Наполи
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Футбол Футбол

Уже собирался уйти на замену.

Хвича Кварацхелия снова забил за «Наполи»! На этот раз досталось «Аяксу» – грузин забил пятый мяч «Наполи» в Амстердаме (итальянцы выиграли 6:1).

Для Кварадоны это первый гол в Лиге чемпионов (16-м ударом на групповом этапе).

Оцените стенку с Джакомо Распадори. И как легко Хвича ушел от защитника, который пытался выбить мяч в подкате.

Дополнение к моменту: за полминуты до гола Хвича получил болезненный удар по ногам и попросил замену. Затем включился, забил и тут же ушел отдыхать на 64-й минуте.

Кстати, Кварацхелия в этом матче отметился еще и ассистом в первом тайме на Ди Лоренцо. 

Всего же у Хвичи 9 (6+3) очков в 11 матчах за «Наполи».

Аякс Нидерланды – Наполи Италия 1:6 (1:3, 0:3)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кудус, 1:1 – 18 Распадори, 1:2 – 33 Ди Лоренцо, 1:3 – 45 Зелиньски, 1:4 – 47 Распадори, 1:5 – 63 Кварацхелия, 1:6 – 81 Симеоне.
АяксПасвеер, Ренсх (Бас, 84), Басси, Тимбер (Гриллич, 80), Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 72), Кудус, Тадич, Бергейс (Бробби, 72), Бергвейн.
НаполиМерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 84), Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Гаэтано, 80), Зелиньски (Ндомбеле, 46), Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия (Элмаз, 64), Распадори (Симеоне, 64).
Предупреждения:
Распадори (21), Тимбер (30), Тадич (38), Кудус (90).
Удаление:
Тадич (73).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto

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