Первый гол Хвичи в ЛЧ! Разыграл стенку и не пощадил «Аякс»

Уже собирался уйти на замену.
Хвича Кварацхелия снова забил за «Наполи»! На этот раз досталось «Аяксу» – грузин забил пятый мяч «Наполи» в Амстердаме (итальянцы выиграли 6:1).
Для Кварадоны это первый гол в Лиге чемпионов (16-м ударом на групповом этапе).
Оцените стенку с Джакомо Распадори. И как легко Хвича ушел от защитника, который пытался выбить мяч в подкате.
Дополнение к моменту: за полминуты до гола Хвича получил болезненный удар по ногам и попросил замену. Затем включился, забил и тут же ушел отдыхать на 64-й минуте.
Кстати, Кварацхелия в этом матче отметился еще и ассистом в первом тайме на Ди Лоренцо.
Всего же у Хвичи 9 (6+3) очков в 11 матчах за «Наполи».
- Дата проведения
- 4 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Кудус, 1:1 – 18 Распадори, 1:2 – 33 Ди Лоренцо, 1:3 – 45 Зелиньски, 1:4 – 47 Распадори, 1:5 – 63 Кварацхелия, 1:6 – 81 Симеоне.
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Аякс –
Пасвеер, Ренсх (Бас, 84), Басси, Тимбер (Гриллич, 80), Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 72), Кудус, Тадич, Бергейс (Бробби, 72), Бергвейн.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 84), Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Гаэтано, 80), Зелиньски (Ндомбеле, 46), Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия (Элмаз, 64), Распадори (Симеоне, 64).
- Удаление:
- Тадич (73).
Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto
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