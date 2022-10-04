Первый гол Хвичи в ЛЧ! Разыграл стенку и не пощадил «Аякс»

Уже собирался уйти на замену.

Хвича Кварацхелия снова забил за «Наполи»! На этот раз досталось «Аяксу» – грузин забил пятый мяч «Наполи» в Амстердаме (итальянцы выиграли 6:1).

Для Кварадоны это первый гол в Лиге чемпионов (16-м ударом на групповом этапе).

Оцените стенку с Джакомо Распадори. И как легко Хвича ушел от защитника, который пытался выбить мяч в подкате.

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Дополнение к моменту: за полминуты до гола Хвича получил болезненный удар по ногам и попросил замену. Затем включился, забил и тут же ушел отдыхать на 64-й минуте.

Кстати, Кварацхелия в этом матче отметился еще и ассистом в первом тайме на Ди Лоренцо.

Всего же у Хвичи 9 (6+3) очков в 11 матчах за «Наполи».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Revierfoto