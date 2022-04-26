Шедевр Винисиуса: без касаний прокинул мяч между ног Фернандиньо. И не запорол момент!

Бразильская магия.

В абсолютно безумном матче «Сити» и «Реала» особенно выделился гол Винисиуса Жуниора – бразилец убежал с центра поля и пробил в дальний угол.

Самое красивое – то, как Винисиус обыграл Фернандиньо. Нападающий «Реала» вообще не трогал мяч – он просто прокатился между ног капитана «Сити»!

А потом догнать Винисуса было нереально.

Крайний нападающий «Мадрида» вообще любит дриблинг и нестандартные ходы. «Мне нравится финтить. Это легче, чем забивать. Я больше контролирую себя и знаю, что я эффективен в ситуациях один в один. Защитники начинают гадать и чересчур много думают, когда они со мной сталкиваются», – признавался Винисиус.

Нет ничего неожиданного в том, что Винисиус – лидер Ла Лиги по обводкам (94). При этом в топ-10 лучших дриблеров лиги у него худшая эффективность – лишь 46,3% успешных. У остальных показатель не ниже 50%. Двойственная ситуация: вероятно, качество обводок не самое лучшее, но Винисиус берет объемом.

И создает такие шедевры.

В соцсетях оценили момент:

«Винисиус отправил Фернандиньо на пенсию».

«Винисиус 🤝 Бэйл, Фернандиньо 🤝 Бартра» (понимаете же, о чем речь?)

«Мы только что увидели, как душа покидает тело».

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff