Рим – город горячего дерби и красивой архитектуры. Игроки «Лацио» и «Ромы» обожают ресторан с видом на Колизей

Футбольный гид по столице Италии.

В этом сезоне мы рассказываем об участниках Лиги Европы и городах, где базируются эти клубы, при поддержке спонсора турнира – производителя шин Hankook. Третьего ноября Hankook был назван лучшим производителем всесезонных шин по версии ведущего европейского автожурнала Auto Bild – модели из линейки всесезонных шин получили призовые места на испытаниях в нескольких категориях.

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Футбол в Риме – очень страстное зрелище. Два местных клуба – «Рома» и «Лацио» – делят не только итальянскую столицу, но и «Стадио Олимпико».

Легендарный римский композитор Эннио Морриконе как-то описал градус вражды между клубами. В первом классе почти все товарищи будущего композитора топили за «Лацио».

– А ты тоже за «Лацио»? – спросили ребята.

– Конечно! – ответил Эннио, не особо разбиравшийся в футболе.

Через пару дней мальчика ждал серьезный разговор с папой.

– Ребята сказали, что ты болеешь за «Лацио».

– Да, я так сказал им.

– Тебе не стыдно?

В этот момент отец швырнул в сына кусок пиццы, который проскользнул по его щеке. С тех пор Морриконе всю жизнь болел за «Рому».

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Рим пропитан футбольным духом и памятными местами. «Лацио», например, основали в 1900 году на площади Свободы (Piazza della Liberta), там можно найти памятную табличку в честь ста лет со дня этого события.

Площадь Мадзини (Piazza Mazzini) сейчас украшают сквер и фонтан, но в начале XX века здесь тренировались игроки «Лацио». А в 1902 году именно тут состоялся первый футбольный матч в истории Рима – «Лацио» победил «Виртус» со счетом 3:0.

С площади «Лацио» переехал в парк дей Дайни (Parco dei Daini), но долго там не продержался. В 1913 году клуб выселили. Причина комичная – во время матча мяч пнули так сильно, что тот попал в голову дворянке, проезжавшей на карете. Она оказалась женой префекта, и разъяренный мужчина в отместку выгнал «Лацио» из парка.

Крошечная улица Виа дели Уффици дель Викарио (Via degli Uffici del Vicario), 35 – памятное место для фанатов «Ромы». Именно здесь 22 июля 1927 года был создан клуб. Сейчас на первом этаже здания расположен ресторан, а выше – жилые квартиры.

В Риме восхитительная архитектура (вспоминаем по кадрам празднования победы на Евро). Главный спорткомплекс города тоже хорош

Рим – уникальный древний город. На его архитектуру повлияли разные эпохи и стили (от античности до барокко). Достопримечательностей здесь очень много. Мы вспомним некоторые под нестандартным ракурсом, используя фото с улиц Рима, когда десятки тысяч людей праздновали победу сборной Италии на Евро.

Главная достопримечательность – Колизей. Символ вековой истории Рима, самая красивая и крупная арена античного мира, построенная в первом веке нашей эры в виде амфитеатра. Там когда-то даже проводили гладиаторские бои.

Фонтан Нептуна расположен со стороны северной части площади Навона. Появился он (не в привычном для нас виде) в 1570 году путем реконструкции древнеримского акведука, чтобы обеспечить население водой. Город тогда был плотно заселен, а фонтаны стали первыми источниками воды для публичного потребления.

Витториано – массивный архитектурный комплекс, посвященный королю Виктору Эммануилу II и построенный в эклектичном стиле неоклассицизма с элементами второго ампира. Особо выделяется бронзовая скульптура короля на коне, позади которой здание с колоннадой.

Пьяцца-дель-Пополо – самая известная площадь в Риме. Ее нетрудно узнать по обелиску Фламиния (это 24-х метровая каменная колонна возрастом 3400 лет), стоящему по центру.

Отдельного внимания заслуживает монументальный спортивный комплекс «Итальянский форум», в состав которого входит «Стадио Олимпико», где играют «Рома» и «Лацио». Помимо футбольного стадиона на территории есть теннисные площадки, Водный стадион и легкоатлетический Мраморный стадион. Территорию комплекса украшают мраморные статуи и мозаики в античном стиле. Например, Мраморную арену окружают 60 псевдоантичных скульптур спортсменов. Комплекс построен в связи с тем, что Италия, по инициативе Бенито Муссолини, подала заявку на проведение летних Олимпийских игр-1940 (но в итоге не выиграла).

Горячее римское дерби

Вражда «Ромы» и «Лацио» началась в 1929 году. «Лацио» к тому времени уже существовал более 20 лет, а «Рома» вот-вот появилась.

В Риме было несколько клубов, но по силе они уступали грандам с севера Италии. Муссолини не устраивали такие расклады, он хотел создать мощный клуб, который сможет бороться за чемпионство. Для этого решили объединить все клубы Рима в один. В результате слияния «Романа», «Альбы» и «Фортитудо» появилась «Рома». «Лацио» остался самостоятельным благодаря генералу и вице-президенту клуба Джорджо Ваккаро.

Римское дерби считается одним из жестоких и агрессивных. Не раз на стадионе вывешивались баннеры расистского и неонацистского содержания. А во время матчей часто происходили беспорядки, иногда даже приводившие к смертельным исходам. В 1979 году фанат «Лацио» Винченцо Папарелли получил смертельное ранение глаза после попадания сигнальной ракетой фанаты «Ромы».

Но иногда клубные пристрастия отходят на второй план. В 2007 году полицейский убил фаната «Лацио» Габриэле Сандри, из-за чего вспыхнули протесты ультрас по всей Италии. Перед римским дерби память болельщика почтил Франческо Тотти. За это ему аплодировали фанаты «Лацио».

Если устали от протоптанных маршрутов, добро пожаловать в Тестаччо или Трастевере (тут играет клуб, где начинал Тотти)

В Риме много мест, наводненных туристами. Толпы прут в Колизей, Ватикан и другие локации из буклетов. Но поездку можно разнообразить. Если говорить о футболе, то в северных районах Рима в основном поддерживают «Лацио». За «Рому» топят почти все в рабочем квартале Тестаччо.

В Тестаччо есть не только дух «Ромы», но и несколько ярких локаций – искусственный холм из черепков амфор, которые использовали для перевозки оливкового масла; пирамида в египетском стиле; рынок, где почти нет туристов, и музей современного искусства.

Еще можно заглянуть в район Трастевере – один из самых колоритных в Риме и без толп туристов. Особенно выделяются узкие мощеные улочки в средневековом стиле, старинные церкви, персиковые дома, увитые плющом и виноградом. В ресторанчиках Трастевере средний чек ниже, чем в центре. А еще есть хорошая смотровая площадка с видом на город и блошиный рынок.

Район представляет клуб «Трастевере», выступающий в четвертом дивизионе Италии. Кстати, здесь начинал Тотти. В 1984 году он пришел сюда на просмотр и его взяли, хотя мальчик был на два года младше остальных. «Он был действительно совсем маленьким, худеньким, испуганным и робким, с опущенной головой», – говорил директор «Трастевере» Сантино Фортино.

Выбираем рестораны по советам игроков «Лацио» и «Ромы»

Несмотря на вражду на поле, у футболистов «Лацио» и «Ромы» есть кое-что общее – они любят вкусно поесть в красивых ресторанах.

Самый популярный – Aroma с видом на Колизей. Заведение находится на верхнем этаже элегантного здания гостиницы Палаццо Манфреди. Вечером здесь просят соблюдать дресс-код. На ужин мужчин просят надевать брюки и рубашку. Шорты, майки и сандалии под запретом. Цены – выше среднего.

Заведение уникально тем, что туда обожают захаживать как футболисты «Ромы», так и «Лацио». Вот, например, на ужин заехал Милинкович-Савич.

А тут Алиссон, выступавший за «Рому», пришел с утра выпить чашечку кофе перед тренировкой.

Звездный шеф-повар Aroma Джузеппе Ди Иорио, похоже, болеет за «Лацио». В прошлом году на свое 50-летие он пригласил двух футболистов – Баштуша (сейчас играет в «Ростове») и Лукаса Лейву. Игроков «Ромы» на праздничном ужине не было.

В остальном игроки «Ромы» и «Лацио» обычно тусуются в разных заведениях. Возможно, из-за того, что базы клубов находятся в разных концах города. Футболисты «Ромы» уважают ресторан La Locanda Casal Palocco. Джеко любил заказывать пиццу. Диавара, Спинаццола, Пеллегрини и Манчини в основном едят курицу, лосось и салат. Из других заведений, куда захаживают футболисты «Ромы» – La Querida (уютно и вкусное мясо) и стейк-хаус I Carnivori.

Игроки «Лацио» предпочитают минималистичное заведение Met Concept, ресторан Le Due Lune на холме, с которого открывается вид на город, недалеко от клубной базы, ресторан японской кухни Nojo и кафешку Coco Loco.

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Ближайший матч Лиги Европы «Лацио» сыграет в Москве против «Локомотива». В столице к этому моменту дороги точно покроются снегом и заледенеют. Если вы передвигаетесь на автомобиле, то не помешает пересесть на хороший зимний комплект шин, который справится с новыми погодными условиями. Например, Winter i*pike LV от Hankook: в новой модели увеличили количество шипов, что улучшило сцепление и торможение на обледенелых поверхностях.

Фото: East News/Riccardo De Luca / Anadolu Agency, Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM, AP Photo/Gregorio Borgia; commons.wikimedia.org/BARTOLETTI; Gettyimages.ru/Paolo Bruno, Gareth Copley, Gareth Cattermole, Antonio Masiello; globallookpress.com/Raimund Kutter/imageBROKER.com, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency