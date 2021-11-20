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Византийское дерби, стадион на месте водохранилища, американские горки над ареной «Бешикташа». Путешествуем по Стамбулу

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Трэвел-шоу «Как карта ляжет» продолжает евротур. После Белграда мы отправляемся в Стамбул, где есть свое вечное противостояние. Межконтинентальное дерби основано на вражде фанатов «Галатасарая» и «Фенербахче» – двух главных командах европейской и азиатской частей города соответственно. 

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Перед тем как говорить о выпуске, разберемся, что такое футбольный Стамбул.

Пять общих фактов:

• Daily Mail ставит Межконтинентальное дерби на второе место среди величайших футбольных противостояний всех времен. Для сравнения, жгучее белградское соперничество оказалось лишь на четвертой строчке (на первом: «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт»). 

• По данным УЕФА, за «Галатасарай» болеет 33% турецкой аудитории, за «Фенербахче» – 29%. 

• Чемпионат Турции создан в конце 50-х после объединения региональных лиг. С тех пор «большая тройка» только 8 раз осталась без титула, причем 6 из них забрал «Трабзонспор». У «Галатасарая» 22 чемпионства, у «Фенербахче» – 19, у «Бешикташа» – 16. 

• Мы навсегда запомним Стамбул по великому финалу ЛЧ-2005. когда «Ливерпуль» за тайм превратил 0:3 с «Миланом» в 3:3, а затем выиграл по пенальти. Это произошло на Олимпийском стадионе имени первого президента Ататюрка, где играет сборная Турции.

• А вот арена «Фенербахче» названа в честь премьер-министра страны 40-х и многолетнего президента клуба Шюкрю Сараджоглу. Здесь в 2009-м «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА.

Три футбольные локации:

Остатки трибун византийских ультрас 

Турецкий футбол принято ассоциировать со страстным болением, но не все знают, что в Стамбуле ооочень давняя история фанатизма. Старейшим трибунам города, которые сохранились до наших дней, около 1700 лет. 

Часть главной площади Стамбула (Султанахмет) находится на месте древнего ипподрома, строительство которого еще в 203 году начал римский император Септимий Север. В 330–334 годах император Константин полностью перестроил  ипподром, после чего сооружение вмещало около 100 тысяч зрителей.

Здесь проходили гонки колесниц. И до наших дней сохранилась нижняя часть южной трибуны (стена Сфендон).

А при чем здесь футбол? Дело в том, что на константинопольском ипподроме впервые проявился феномен протофутбольного хулиганизма. Британский византинист Алан Кэмерон еще в 1976 году написал книгу, где доказывал, что между византийскими болель­щиками и современными фанатами очень много общего. Сейчас остатки древнего ипподрома даже попадают в различные футбольные туры по Стамбулу.  

Коротко расскажем суть. В Византии христианство порицало гладиаторские бои, поэтому на первый план тогда вышли колесничные бега. Правда, избежать крови это не помогло. Все фанаты делились на группировки по цветам колесниц: белые, зеленые, красные и синие (соответствовали стихиям: воздуху, земле, огню и воде). Со временем синие (венеты) и зеленые (прасины) стали настолько крупными объединениями, что превратились во влиятельные политические партии.

Есть предположение, что они делились по социальному принципу: синие представляли правящее сословие, зеленые  – партия народа. При императоре Юстиниане венетами руководили крупные землевладельцы и вельможи, а прасинами – богатые купцы. Есть и религиозное разделение: зеленые – монофизиты, синие – осуждающие их как ересь халкидониты. Ну чем не византийский «Селтик» – «Рейнджерс»?

Впрочем, Кэмерон считает, что для разделения хватало и спортивных страстей. Накал того дерби во много раз превосходил околофутбол. Например, в 501 году «зеленые» устроили засаду «синим» в амфитеатре, что привело к трем тысячам жертв. Четыре года спустя случился бунт из-за победы местного Луиша Фигу: легендарный колесничий Порфирий победил за «зеленых», хотя раньше выступал за «синих».

Но сильнее всего полыхнуло, когда две группировки объединились. В январе 532 года во время гонок «синие» и «зеленые» выступили против произвола чиновников. Они обратились к находящемуся на арене императору, но не получив нужного ответа, пошли разносить город. За пять дней Константинополь сожгли почти полностью. Юстиниан все же удержался у власти, но при подавлении бунта погибло больше 30 тысяч человек. Восстание «Ника» стало крупнейшим в истории Византии.  

Сегодня площадь Ипподром – крупная часть главной площади города Султанахмет, где расположены Айя-София и Голубая мечеть. Несколько колонн и обелисков, установленных в византийский период, тут все еще сохранились. А если спуститься чуть ниже, то увидите ту самую стену Сфендон, глядя на которую можно представить себе примерные масштабы древней арены.

Адрес: площадь Султанахмет

Стадион на месте древнего водохранилища

В турецкой Суперлиге этого сезона выступает сразу 6 стамбульских клубов. Про «большую тройку» и «Истанбул» вы и так хорошо знаете, но есть еще «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк». Для двух последних матчи между собой самые принципиальные, так как они представляют соседние районы. Интересно, что стадион «Касымпаши» назван в честь президента Эрдогана, который родился в этом районе. Это не особо примечательный по стамбульским меркам 14-тысячный стадион.

А вот «Фатих Карагюмрюк» играет на 75-тысячном Олимпийском. Но это, конечно, не родная арена клуба – до попадания в Суперлигу в 2020-м «Карагюмрюк» выступал на 6-тысячном стадионе «Вефа». Арена не соответствует требованиям высшей лиги, однако интересна тем, что построена на месте одной из крупнейших византийских цистерн – Аэция. 

Дело в том, что в Константинополе не было значимых источников питьевой воды. Поэтому в городе создавались подземные и надземные цистерны, в которых она хранилась. Цистерна Аэция (названа в честь городского префекта) имела прямоугольную форму примерно 225 на 85 метров, с глубиной от 13 до 15 метров. 

Водохранилище построили в 421 году, а спустя 1600 лет его часть остается своеобразной стеной стадиона. Футбольное поле здесь находится с 1926 года.

Заметили файеры на балконах дома? Фанаты «Карагюмрюка» одни из самых страстных в Стамбуле. Так они болели за команду во время пандемии.

Адрес: Dervişali 34087, стадион «Вефа», район Фатих

Двухэтажный музей «Бешикташа» 

Очевидно, что в Стамбуле стоит посетить матчи «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа». Но если до первых двух стадионов нужно еще добраться, то арена «Бешикташа» расположена прямо в центре. «Водафон Парк» красиво возвышается рядом со всеми достопримечательностями и отлично просматривается с моря.

Помимо футбола не забудьте заскочить в двухэтажный музей «Бешикташа», который расположен прямо на арене. Это крупнейший спортивный музей Турции. Он платный, но выгодно отличается от бесплатных и менее интересных музеев «Галатасарая» и «Фенербахче».

Помимо трофеев и памятных вещей здесь посетителей ждут различные интерактивные зоны. Например, можно попеть фанатские песни в караоке-зале, а затем в специальной комнате ощутить на себе знаменитый рев фанатов «Бешикташа».  

Однажды этот шум заставил замениться Тимо Вернера. «Я никогда не играл в такой атмосфере. У меня не получалось сосредоточиться на матче. Затычки тоже не помогли – я чувствовал себя ужасно», – говорил немец.

Проверить свою чувствительность к децибелам можно здесь:

После этого с помощью виртуальной реальности можно прокатиться на американских горках прямо над ареной. Виды завораживающие.

Клуб также предлагает тур по стадиону, где вас проведут в раздевалки, подтрибунку, вип-ложи и на само поле. «Водафон Парк» в 2016-м признали лучшим стадионом мира, а в 2017-м арена получила награду «Проект года» на саммите по дизайну и развитию стадионов. Учитывая расположение арены у пролива Босфор и рядом с главными достопримечательностями, проект приходилось представлять по несколько раз, чтобы удовлетворить все требования властей. Похоже, все не зря. 

Адрес: Dolmabahçe St. 1, «Водафон Парк», район Бешикташ

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А теперь включаем выпуск из Стамбула, где Федор Маслов и Артем Нечаев попробовали легендарную рыбную шаурму, оплатили рахат-лукум русским туристам и посетили стамбульский рынок. А еще поиграли футбол с самым крутым уличным футболистом России Жан Пьер Папеном и поговорили с одним из боссов инстаграм-аккаунта 433. Оказывается, тегать 433 в комментах – бессмысленно!

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Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Alex Grimm; wikimedia.org

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