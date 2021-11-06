Варшава – уютный футбольный город. Здесь два крутых стадиона, а Левандовски живет около сталинской высотки

Гид по столице Польши.

Есть футбольные города, известные на весь мир – Лондон, Мадрид, Барселона и Милан. А есть не самые популярные места, но со своей историей и атмосферой – ведь там тоже играют команды, формирующие футбольную культуру города.

Мы запускаем спецпроект, в рамках которого вместе с производителем шин Hankook будем рассказывать о самых интересных городах в этом розыгрыше Лиги Европы – в том числе тех, куда отправятся российские клубы. Следить за их перемещениями в этом блоге будет так же удобно, как отслеживать полный путь логистике шин Hankook с помощью DMX и QR-кодов – они позволили отказаться от печатных каталогов и стать более эко-френдли и технологичной компанией.

Мы начинаем путешествие с Варшавы, где играет соперник «Спартака» по группе – «Легия». Город пропитан футболом, а еще здесь родился и запустил карьеру Роберт Левандовски. У них с Варшавой взаимная любовь. Пришло время знакомиться!

«Легия» – главная команда города. У нее уютный стадиончик рядом с шикарным дворцово-парковым комплексом

В Варшаве играет «Легия» – самая титулованная команда Польши, стабильно выступающая в Европе. Еще клуб известен фанатами, устраивающими яркие перфомансы. В этом сезоне только «Легия» сыграет в еврокубках от Польши, она попала в группу к «Спартаку», «Наполи» и «Лестеру».

Название клуба ассоциируется со словом «легион», а их стадион назван в честь войска польского. Да, «Легия» – армейский клуб. Его основали в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, первое название – «Команда Легионов».

Стадион у «Легии» небольшой, но уютный, практически на берегу Вислы. Очень органично вписан в окрестности и, если не присматриваться, можно его не заметить.

Рядом с ареной – водный канал и аллея. Вдали виднеется крупное здание XVII века с зеленоватыми башенками в стиле позднего барокко – это Уяздовский замок, варшавская резиденция польского короля Августа II.

Рядом со стадионом расположен теннисный клуб. Кажется, с некоторых кортов можно спокойно попасть на стадион.

Если идти прямо по тропинке, можно поближе рассмотреть Уяздовский замок. При желании можно зайти внутрь – там расположен центр современного искусства.

Чуть западнее от замка и стадиона «Легии» расположен лучший парк Варшавы – Королевские Лазенки (адрес – Agrykoli, 1). Огромная зеленая территория с запредельной концентрацией красоты и эстетики – здания в классическом стиле, королевские интерьеры, скульптур. При желании можно зайти внутрь и глянуть на королевские собрания картин.

В Лазенках много достопримечательностей, но отдельно стоит выделить дворец на воде в стиле раннего классицизма, возведенный в XVIII веке. Это резиденция последнего польского короля Станислава Понятовского на искусственном острове.

В парке есть очень атмосферный римский амфитеатр в античном стиле. Он расположен на южном пруду, а сцена – на островке. Аттик театра украшают статуи 16 античных поэтов.

На территории есть еще один театр – королевский. Он находится в здании старой оранжереи, там же – скульптурная галерея Станислава Августа. Оранжерея построена в XVIII веке.

Если надоело бродить по парку, можно вернуться к стадиону «Легии» и зайти в бесплатный клубный музей. Там много экспонатов – от старой военной формы до атрибутики с автографами футболистов дортмундской «Боруссии», с которой «Легия» встречалась в 2016 году.

Главный стадион Польши – на берегу Вислы (его видно с крутых локаций). Там редко играют, но проводят свадьбы, концерты и модные показы

В четырех километрах от стадиона «Легии», на другом берегу Вислы, находится Национальный стадион – главная арена Варшавы и всей Польши. Это монументальная конструкция в цветах польского флага.

Вид на арену открывается с разных точек города – например, с набережной.

Или из Старого города – главной туристической достопримечательности Варшавы, основанного аж XIII веке и тщательно восстановленного после Второй мировой.

И даже с библиотеки Варшавского университета. На ее крыше находится ботанический сад с отличным обзором.

Правда, на Национальном стадионе играют в футбол по особым случаям – в основном соперников здесь принимает сборная Польши. А в 2015 году на арене проходил финал Лиги Европы между украинским «Днепром» и «Севильей».

Стадион монетизируют как могут. На его территории компании арендуют офисы с видом на поле (интересно, можно ли задерживаться на работе в дни матчей?), там проводят бизнес-семинары, собрания, форумы, конференции. На территории несколько конференц-залов и даже кинотеатр, где можно посмотреть фильм или представить продукт потенциальным инвесторам.

На стадионе можно сыграть свадьбу – там есть небольшая часовня.

Или устроить модный показ.

Еще на стадионе проводят музыкальные концерты. И вакцинируют от коронавируса.

Варшава – город Левандовского. Здесь его первый клуб, недвижимость и бар-ресторан

Один из лучших футболистов современности Роберт Левандовски родился в Варшаве. Здесь его очень любят, а на билбордах и в торговых центрах полно рекламы с ним.

Мама футболиста Ивона занималась волейболом, а папа Кшиштоф был дзюдоистом и играл за футбольный клуб «Хутник» из низшего дивизиона Польши. В Варшаве Ивона и Кшиштоф нашли академию «Варсовии», одного из немногих клубов, заинтересованного в развитии детей и молодежи. Условия там не очень – отсутствовали душевые, поле было с плохим газоном и ямами. Вдобавок дорога из Лешно занимала около полутора часов. Но родители увидели заинтересованность клуба и отдали сына туда. Правда, Роберту пришлось играть с ребятами на два года старше.

У «Варсовии» не было взрослой команды, поэтому когда Роберту исполнилось 16 лет, он отправился в варшавский клуб «Дельта» из четвертого дивизиона, а дальше постепенно прогрессировал, пока не дорос до «Леха» из высшего дивизиона – откуда и уехал в «Боруссию».

Спустя 17 лет Левандовски не забыл про первый клуб – дружит со своим первым тренером Мареком Сивецким, который теперь там директор, по возможности навещает академию, а если не может приехать, созванивается. Например, в 2019 году Левандовски приехал на празднование 60-летия «Варсовии» и вручил подарки лучшим игрокам.

«Варсовия» находится в парковой зоне на берегу Вислы, совсем недалеко от старого города – в десяти минутах езды на велосипеде или самокате (адрес – Międzyparkowa 4). Рядом – стадион «Полонии», старейшего футбольного клуба Варшавы (основан в 1911 году, раньше «Легии»). Сейчас «Полония» играет в третьем дивизионе, но когда-то выигрывала чемпионат Польши и встречалась с «Порту» Моуринью с в Кубке УЕФА.

Вряд ли маленький Роберт мог представить, что в районе нескольких километров от полей «Варсовии» он купит дорогущую квартиру в небоскребе и откроет свой бар-ресторан.

Квартира Левандовского находится в одном из самых роскошных и высоких в Европе жилых небоскребов «Злота 44» (адрес такой же – Złota 44) . В польских медиа писали, что нападающий заплатил за нее около 35 миллионов злотых (сейчас это 7,7 миллионов евро). «Это один из лучших домов в Польше. У меня есть программа тренировок, мне достаточно нескольких минут на лифте, чтобы попасть в бассейн, тренажерный зал или спа», – восхищался Роберт.

Рядом с небоскребом стоит самое высокое здание Варшавы – сталинская высотка, в которой располагается Дворец культуры и науки. Это подарок бывшего главы СССР Сталина польскому народу (возводилась на советские деньги советскими и польскими строителями). Сейчас в небоскребе находятся офисные здания, музеи, кинозалы, театры, рестораны, книжные магазины, бассейны, научные институты и выставочные пространства. Увидеть его можно практически из любой точки города, но вот вам на всякий случай точный адрес – plac Defilad 1.

Здание – смесь стилей сталинского неоампира и польского историзма.

В двух километрах от апартаментов Левандовского находится спортбар и ресторан футболиста Nine’s, который откроется этой осенью. Роберт лично пробовал каждое блюдо из меню. Солидное четырехэтажное здание расположено в квартале Бровары Варшавские, где на небольшом участке сконцентрированы ресторанчики и магазины. Выглядит красиво – а найти его можно по адресу Grzybowska 56.

Приятно, что Левандовски не забывает Варшаву, хотя уже более 10 лет играет в Германии.

Если обойти все перечисленные выше футбольные достопримечательности, то Варшава наверняка надолго запомнится и вам – тем более что на это уйдет не больше дня. А закрепить впечатления в спортбаре Левандовского – лучшее завершение такой прогулки.

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Мы путешествуем по самым интересным городам Лиги Европы вместе с Hankook, чьи шины используются для комплектации автомобилей премиального класса; их можно увидеть даже на «Тесле». Кроме того, они чрезвычайно эффективны на зимних дорогах (а «Спартак» сыграет в Варшаве в декабре) – например, направленный рисунок протектора модели Winter i*pike X обеспечивает эффективную тягу на заснеженном покрытии, а трехмерная форма внешних граней на модели Winter i*cept X способствует более устойчивому контакту шины с дорогой. Ждите нас в следующем городе!

Фото: roughguides.com; en.wikipedia.org ; Богдан Баев ; .the-warsaw.com ; warszawa.naszemiasto.pl; www.lazienki-krolewskie.pl; pgenarodowy.pl; sportowy24.pl