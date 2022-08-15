Говорим о лучших нападающих ЮФЛ: бомбардир из «Локо» без слабых мест и аналог Павлюченко из «Спартака»

Всем привет! Вы находитесь в блоге экс-аналитика селекции ЦСКА Тимофея Ушанского. Полная версия блога доступна в телеграме . В цикле «Невидимые дети» говорим о молодых российских футболистах, еще не раскрывшихся на уровне РПЛ.

В прошлом посте я рассказывал о центральных нападающих, блеснувших в прошлом сезоне ФНЛ, ФНЛ-2 и М-Лиги. Сегодня познакомимся с лучшими форвардами ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2.

Важная деталь: четко понимаю, что не все из них заиграют в РПЛ. Каждому предстоит два перехода: из юношеского в молодежный футбол и из молодежного во взрослый.

Павел Мелешин («​​Спартак», 2004 год рождения)

Академия «Спартака» выпустила рослого техничного нападающего типажа Романа Павлюченко. В прошлом сезоне Мелешин оформил 28+5 в ЮФЛ-1 и забил пять голов «Ростову» в золотом матче.

Мелешин качественно действует в штрафной и на подступах к ней, открываясь как на опережение, так и в отклейку. Об этом говорят высокие базовые метрики: Павел совершает 6,7 касания мяча в штрафной за 90 минут, в среднем наносит четыре удара, имеет высокий показатель xG (0,71). На достойном уровне развита и игра головой – как удар из борьбы, так и скидка на партнеров.

Дриблинг и контроль мяча – вероятно, слабейшие качества Мелешина. Для забеганий за спину ему не хватает резкости и стартовой скорости. При этом за счет широкого шага и умения вставить плечо Мелешин способен придержать мяч и дождаться партнеров.

Не уверен, что Мелешину дадут время в основе «Спартака» в ближайшее время. В 2023-м ему придется конкурировать с Соболевым, Николсоном (если Шамар останется в России) и вернувшимся из аренды Владиславом Шитовым. Но, безусловно, в игрока уровня РПЛ Мелешин способен вырасти.

Digital-профиль Павла Мелешина

Антон Шамонин («Мастер-Сатурн», 2005 год рождения)

Шамонин вырос в «Строгино», а как бомбардир раскрылся в «Мастер-Сатурне». На мой взгляд, там вообще подобралась достаточно сильная команда 2005 года.

Точный рост Шамонина неясен, визуально Антон выше 182 сантиметров, но ниже 188. Для таких габаритов Шамонин обладает выдающимися скоростно-силовыми характеристиками – быстрые ноги при работе с мячом, на пространстве легко убегает от сверстников.

Понимая сильные стороны, Шамонин хорошо работает корпусом и ставит спину защитникам после резкого открывания. Такой стиль провоцирует соперников на нарушения, позволяет зарабатывать пенальти, желтые и прямые красные карточки.

Отдельно отмечу человеческие качества Антона. После гола в ворота «Строгино» Шамонин отказался праздновать гол, выразив уважение к бывшим партнерам по команде.

Кажется, Шамонину трансфер пошел на пользу. В списках скаутов РПЛ появилась новая фамилия. В «Строгино» добиться попадания в них было сложнее.

Digital-профиль Антона Шамонина

Денис Боков («Динамо», 2005 год рождения)

Яркий старт Грулева, Захаряна и Тюкавина в основе вдохновил следующее поколение динамовцев. Боков – один из лучших в нем, он уже добрался до «Динамо-2».

Боков – умный игрок, который отлично понимает темп и геометрию атак. Уже в 17 лет Денис всегда оказывается в нужное время в нужной точке. Большинство голов Боков забивает одним-двумя касаниями либо открываясь на дальней штанге, либо отклеиваясь от соперника в штрафной.

Денис не очень быстр, но благодаря прекрасной координации Боков и атакует ворота первым-вторым касанием. Пластичность позволяет бить через себя, в прошлом сезоне один из таких ударов стал голевым.

Боков дисциплинирован и старателен, активно участвует в выходе из штрафной после стандартов и навалов соперника. При переходе соперника из обороны в атаку Денис активно прессингует и напрягает центральных защитников, провоцируя их на ошибки.

Боков способен сыграть второго форварда и правого полузащитника. Особенно эффективен Денис справа, когда розыгрыш мяча идет на противоположном фланге. Боков качественно использует ситуации, в которых остается 1-в-1 с защитником, здорово замыкает дальнюю штангу.

В этом сезоне не жду дебюта Бокова в основе «Динамо», но ставлю на появление Дениса в РПЛ-2023/24.

Digital-профиль Дениса Бокова

Привет от Дениса Бокова из далекого 2016-го

Вадим Раков («Локомотив», 2005 год рождения)

Раков – лучший игрок ЮФЛ-2 прошлого сезона. В 25 матчах Вадим забил 36 голов. Например, на покер в матче с «Академией Коноплева» он затратил всего тайм.

Вадим – уникальный продукт российской футбольной школы, сочетающий физические данные, игровой интеллект и технику.

Физика

Раков принимает мяч на взрыве на любом участке поля. Как только он касается мяча, скорость атаки достигает максимума. Благодаря уникальному сочетанию резкости, стартовой скорости и пластики Раков очень универсален. Вадим опасен как на позиции центрфорварда, так и в подыгрыше. Это существенно повышает шансы дебюта в основном составе «Локомотива» уже в ближайшее время.

Интеллект

С Раковым работал Вячеслав Вашкевич, один из лучших детских тренеров России. Вашкевич привил Ракову отличное понимание роли игрока атаки. Вадим редко скатывается в широкие зоны, часто находится в центральной зоне или полуфланге, на комфортном игровом расстоянии от партнера, владеющего мячом. В любой момент развития атаки, начиная с отбора и до завершения эпизода, Раков оказывается там, где и должен быть.

Абсолютные значения метрик Ракова на мировом юношеском уровне:

Игровая активность: 16,5 принятых передач за игру, 5,4 попыток обводок;

Удары: 5,3;

Касания в штрафной: 6,25;

xG: 0,84;

xA: 0,19.

На юношеском уровне результативность часто оторвана от активности и влияния на игру команды. Раков же – не просто завершитель, а пахарь-игровик.

Техника

Российские футболисты часто плохо контролируют мяч на максимальной скорости. У Ракова не возникало таких проблем ни на юношеском, ни на молодежном уровне.

Одно из сильнейших качеств Ракова – поставленный удар. С любой дистанции и при любой сложности обработки Вадим именно исполняет удар: пробивает как низом в дальний под штангу, так и поднимая мяч, пробивая в угол вратаря. В золотом матче ЮФЛ-2 против ЦСКА Раков забил ударом в дальнюю девятку после выхода под углом. Также он хладнокровен и при выходах 1-на-1, часто играя по вратарю.

Раков прекрасно реализует моменты, при этом нанося удары из любых позиций. За последний год 22,5% ударов Ракова оказались голевыми. Только 16% нападающих мира имеют более высокий процент за этот отрезок.

Конечно, сложно переходить из ЮФЛ-2 в основу клуба РПЛ, но на сборах Раков уже потренировался с главной командой «Локо». После них Дмитрий Баринов назвал троих россиян, которые вскоре усилят основу: Артем Карпукас, Сергей Бабкин и Вадим Раков. При этом Раков на три года младше Карпукаса и Бабкина.

Digital-профиль Вадима Ракова

Несправедливо будет не отметить Ярослава Доля (2004 г. р.) и Луку Згурского (2005 г. р.) из ЦСКА. Тем более Ярослав ударно провел старт молодежного первенства, забив 4 гола в дебютных четырех играх.

При просмотре матчей молодежных и юношеских команд ЦСКА заметна разница в габаритах с соперниками. В академии армейцев существуют жесткие критерии, связанные с ростом и весом игроков. Все команды играют в силовой подавляющий футбол. Это осознанный системный выбор.

Доль и Лука Згурский играют на сильных сторонах – превосходстве в габаритах и длине ног. Особых скоростных и технических данных высокого уровня я не вижу. Такой подход в комплектовании мне не импонирует. Но, возможно, это из-за недостатка знаний о юношеском футболе.

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В следующих выпусках продолжу описывать лучших молодых игроков страны на других позициях.

Фото: Instagram/meleshin.pavel_70; VK/academydynamo, shamonin10, yflrussia