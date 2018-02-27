Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог ХК ЦСКА - онлайн

    Сергей Андронов: спортсмены на Играх доказали, что Россию не сломить никакими способами

    Теги ЦСКА Сергей Андронов

    Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане доказали, что нашу страну не сломить никакими способами. Такое мнение выразил хоккеист Сергей Андронов во время церемонии встречи российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево.

     

     

         

    Спецборт с российскими спортсменами прилетел в Москву примерно в 19:00 мск.

    "Спасибо всем большое, нашему руководству, что помогли нашей сборной, нашей делегации выступить на этой Олимпиаде и еще раз доказать, что нашу страну не сломить, никакими способами, мы только становимся сильнее от этого", - сказал хоккеист.

    Российские хоккеисты завоевали золотые медали, победив сборную Германии в овертайме со счетом 4:3. Второе золото команды олимпийских атлетов из России завоевала фигуристка Алина Загитова. Всего на счету российских спортсменов 17 медалей, в том числе шесть серебряных и девять бронзовых.

    Олимпийские игры завершились 25 февраля.

    Автор
    • ААГ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться