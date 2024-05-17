Всю весну мы рассказывали вам о классных футбольных проектах из всех уголков России. Пришла пора выбрать лучший из них

В марте на Спортсе совместно с РФС начался новый сезон проекта «Страна, где любят футбол» . В нем мы рассказывали о классных футбольных проектах из всех уголков страны (даже самых-самых далеких), не задетых массовым вниманием. Они участвуют в конкурсе «Россия – футбольная страна» .

Сейчас мы предлагаем вам определить, какой проект понравился вам больше всего. Победитель голосования РФС получит кубок и приз в 350 тысяч рублей. Крайний срок голосования – 24 мая 14:00.

Но прежде – освежите память и вновь насладитесь прекрасными инициативами.

Он влюбляет в футбол детей из села в Мурманской области на 2000 жителей – и тратит на это личные деньги

История из села Ловозеро в Мурманской области – благодаря тренеру Янису Шебуту ребята бесплатно занимаются футболом. Янис совмещает занятия с детьми с работой пожарным (сейчас – заместитель начальника части) и должностью педагога дополнительного образования в школе и методиста по спортивно-оздоровительной работе в сельском доме культуры. В работе с детьми Шебут просит обращаться к нему на «ты» и создал собственную систему мотивации – через подарки, которые покупает на свои деньги.

«Эта система родилась не сразу. Долго я не мог себе финансово позволить ничего подобного. Начиналось все с чупа-чупсов и шоколадок, потом я устраивал чаепития, делал салют на Новый год. Когда начал неплохо зарабатывать, подумал: почему бы не делать ребятам подарки? Мне не жалко тратить на такие дела. Иногда могу 50 тысяч за один раз потратить. Покупал эйрподсы, колонки JBL и говорил: «У кого больше пятерок за год, тем призы». Дети сдавали дневники, я все высчитывал, а потом вручал подарки лучшим. Я выкладываю фото победителей в группе вконтакте. Получив приз, они ждут. Если задерживаюсь, подходят: «Когда уже будет моя фотка?»

Самый красивый любительский клуб, который вы увидите этой весной. Знакомьтесь, «Нежная роза»

Веселый проект из Нижнего Новгорода – любительский клуб, который открыт для болельщиков и спонсируется владельцем цветочного магазина «Нежная роза». До 35 лет он вообще не играл в футбол, а теперь иногда сам выходит в составе команды: бегает в матчах и даже забивает. У команды есть болельщики и даже фирменная песня – переделка хита «Белые розы».

«В будущем, возможно, придем к тому, что у «Нежной розы» будет еще один коллектив – дубль. Но пока рано. Нужно сначала хорошо сделать что-то одно, добиться каких-то целей, а уже потом браться за расширение. Одному заниматься этим тяжело, поэтому в случае появления второй команды нужно будет искать еще одного человека, который будет готов вложить в команду душу. Это реально сложно. Со стороны-то кажется: собери ребят, пусть играют, да и все, что такого? Но их же организовать надо.

Наши цели – призовые места в чемпионате Нижнего Новгорода и попадание на всероссийский турнир. Если не ставить целей, можно просто собираться и бегать во дворе».

Пасти оленей в -40, а затем – играть в футбол: история любви к спорту коренных народов Ямала

В футбол играют все и везде – даже там, где не растет трава. Даже в тундре. А на Ямале есть специализированный турнир, который объединяет малочисленные коренные народы округа. Они живут собственной жизнью: уезжают в тундру, занимаются оленеводством, ставят чумы и воспитывают детей. А в свободное от всего время – играют в футбол.

«В тундре для детей, у которых нет интернета, футбол – любимое занятие. Когда нас пригласили на турнир, команда у нас сформировалась спонтанно: кто смог, тот поехал. Поехали на машине в ночь, доехали до Надыма только утром. Ехали по жуткому морозу. Заняли третье место, первые два достались командам, состоящим из детей тундровиков, большинство из колледжей. Собой очень доволен – здорово смотрелся против молодежи, хватило дыхалки. Соревнование интересное, была даже шоу-программа – выступление творческих коллективов».

На острове Кижи уже 20 лет проходит футбольный турнир – на лесной поляне среди деревянных церквей

Остров Кижи – одна из главных достопримечательностей Карелии. А Преображенская и Покровская церкви вместе с колокольней входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И среди всех этих достопримечательностей люди играют в футбол. Музей-заповедник «Кижи» уже много лет проводит турнир вместе с Федерацией футбола Карелии.

«Турнир проходит на лугах, где раньше паслись животные. Сейчас, конечно, уже реже там кто-то пасется: только если лошади или овцы, которые живут на острове Кижи. Поле это лишь условно: неровная площадка с кочечками, травушкой, склонами, на которых мячик может не стоять. Мы нанесли разметку из натуральных материалов – опилками. На этом небольшом поле – 35-40 метров в длину – команды играют в формате 5х5 по правилам большого футбола. Два тайма по 15-20 минут – продолжительность зависит от числа команд».

«Мы такие же люди, только немножко сильней». Как живет клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью

Добрая история про клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Его основала болельщица на коляске Елена Попова, которая с 2005 года поддерживает команду. Она обожает стадионную атмосферу, посещает матчи не только в России, но и в Европе, и сотрудничает с ЦСКА.

«На нашем стадионе для таких людей продумано все: от туалета до буфетов. Также ЦСКА стал первым клубом России, предоставляющий тифлокомментарий для слепых и слабовидящих болельщиков. Поэтому мы растем: с 9 до 280 человек за почти шесть лет. В нашем фан-клубе есть и заграничные представители: Беларусь, Казахстан, Испания и Бангладеш. У испанца Оскара инвалидность по зрению [большой минус], но он смотрит все матчи. С бангладешцем Мохином мы познакомились в интернете. Он узнал, что я болею за ЦСКА, вступил в клуб и активно коммуницирует со всеми, несмотря на языковой барьер».

«30% наших игроков – безработные». Как футбол объединяет в самом депрессивном регионе России

Жить в Тыве сложно – из-за безработицы, алкоголизма, высокого уровня преступности. Но есть люди, которые научились ценить жизнь в проблемном регионе и даже открывают для себя новые рамки. Например, через спорт. А конкретно – через футбол.

Сейчас в Тыве функционирует Ветеранская лига – объединение из пары сотен возрастных футболистов: младшим – по 40 лет, старшему участнику – 64. Турнир проходит раз в месяц, когда в мини-футбольном зале собираются 8-10 команд, проводят групповой этап, а потом – плей-офф.

«У нас такой накал турниров! Вся молодежь хочет уже поскорее к нам перейти: 30-летние ребята ждут, когда им исполнится 40, чтобы играть с нами. 40 лет – минимальный возраст в нашей ветеранской лиге. Самому старому участнику – 64. Уже прямо дедушки показывают пример подрастающему поколению, на нас приходят посмотреть и жены, и внуки.

А знаете, какой восторг, когда гол забиваешь? Некоторые ветераны даже после голов исполняют Танец Орла. У нас республика борцовская, так обычно делают после победы в схватке. Но некоторые прямо на футбольном поле танцуют после голов. И все аплодируют!»

В селе на Ямале играют в футбол в национальной одежде – ягушках и малицах. Рассказ о смелом и красивом проекте

Футбольная история из села Гыда на Ямале, расположенном севернее Норильска, до которого нужно добираться на нескольких видах транспорта. Но даже в таких тяжелых условиях проходят футбольный турнир – каждый апрель девушки играют в национальных костюмах, малицах и ягушках, в минус двадцать пять.

«Когда умеешь играть в футбол, на одежду особо внимания не обращаешь. Ягушку можно поясом подвязать так, чтобы было удобно бегать. И все. Ты в игре.

Национальную одежду, конечно, у нас носят ежедневно. Многие проживают в голой тундре, в вечной мерзлоте. Зима длится девять месяцев. В какой одежде можно в тундре прожить? Только в такой. В куртке не походишь. Летом ягушка немножко потоньше, зимой – потолще, теплая-теплая. Ходят и спят в ней каждый день. Испокон веков так было, поэтому привычно. Как вам привычно в куртке ходить, так и нам – в ягушках. Ребенок рождается – его сразу кладут в люльку из оленьих шкур. Потом у него появляется маленькая малица или ягушка. Детки в такой одежде с пеленок».

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