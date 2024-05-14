В селе на Ямале играют в футбол в национальной одежде – ягушках и малицах. Рассказ о смелом и красивом проекте

История из села Гыда.

Этот текст хочется начать с карты:

Чтобы добраться в село Гыда, нужно долететь до Нового Уренгоя. Оттуда – доехать до поселка Тазовский. А из него – на вертолете до Гыды, где живут около трех тысяч человек.

Но даже в таком удаленном (и очень холодном) селе любят футбол. Каждый апрель там проводят женский турнир в честь Дня оленевода – играют в национальных костюмах, малицах и ягушках, в минус двадцать пять.

Мы связались с организатором турнира Алисой Вэнго, чтобы узнать о нем все.

Проект «Футбол в малицах и ягушках» участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Раньше в Гыде посмеивались над женским футболом. Но все меняется

– Я работаю инструктором в центре развития физической культуры и спорта. Организуем мероприятия и по популярным, и по национальным видам спорта – гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок. Проводим их в пределах поселка, потому что выезжать нам очень сложно – только на вертолете.

Поначалу вовлекать людей в спорт было очень трудно. Здесь женский футбол не то что не развит – некоторые дети даже не знают, что девушки могут играть. Проводить женский футбол на улице мы начали в 2019-м, и тогда люди практически не втягивались. А сейчас – нормально. Веду в Гыде детскую секцию – играют и девочки, и мальчики. Потихонечку развиваем футбол.

– Первое время игру женщин воспринимали не очень хорошо. Посмеивались. «Ха-ха-ха, это вообще не женский вид спорта, женщины в футбол не играют. Что вы тут придумываете?» Было сложно. Предлагаешь: «Давайте проведем женский турнир?» И слышишь в ответ: «Какой женский турнир?» Предвзятое отношение.

Сейчас девочки уже понимают, что делать, потому что слушают меня на тренировках. И последние два-три года над нами уже не смеются.

Турниры мы проводим каждый год, втягиваются все больше девочек. По два, три, четыре человека приходят и записываются. Даже хотят, чтобы тренировки проходили чаще, чем в три раза в неделю, но тогда не получится совместить с другими видами спорта.

Национальную одежду в Гыде носят каждый день – иначе замерзнешь. В ней даже спят

– Малица – это мужская одежда, ягушка – женская. В апреле, когда проводим футбол, у нас минус 25, иногда – минус 30. Пурга бывает. Представляете? Но одежда, в которой мы играем, очень комфортная: сделана из оленьих шкур. Тайм длится десять минут. Это оптимально для наших условий.

У нас девять месяцев зима. Самое холодное время – с ноября по март. В феврале бывает минус 55. Немного полегче, чем в Якутии: сухой климат, нет влаги. А июнь – как март в Питере. Снежок, холодно. Обычно к концу июня только лед сходит. Летом – две недели жары, а потом – дожди. В футболке и шортах точно не походишь.

Когда умеешь играть в футбол, на одежду особо внимания не обращаешь. Ягушку можно поясом подвязать так, чтобы было удобно бегать. И все. Ты в игре.

Национальную одежду, конечно, у нас носят ежедневно. Многие проживают в голой тундре, в вечной мерзлоте. Зима длится девять месяцев. В какой одежде можно в тундре прожить? Только в такой. В куртке не походишь. Летом ягушка немножко потоньше, зимой – потолще, теплая-теплая. Ходят и спят в ней каждый день. Испокон веков так было, поэтому привычно. Как вам привычно в куртке ходить, так и нам – в ягушках. Ребенок рождается – его сразу кладут в люльку из оленьих шкур. Потом у него появляется маленькая малица или ягушка. Детки в такой одежде с пеленок.

В Гыду на футбол приезжают те, кто не боится. В командах по 5-6 человек

– Ко Дню оленевода готовимся за полгода: инвентарь и план мероприятия, чтобы не было никаких несостыковок. Человек триста участвует. Наше село присоединилось к Тазовскому району, поэтому те, кому не удается приехать в Гыду, соревнуются в Тазовском – где-то пятьсот человек. Те, кому не страшно, приезжают в Гыду. Но в основном в нашем селе соревнуются только местные.

Команды регистрируются заранее. Не всегда собираются полноценные – в них по 5-6 человек. Максимальное количество участников турнира – 35-40 человек. Молодежь. Дети соревнуются отдельно.

Футбольную площадку, конечно, снегом заметает, но мы ее расчищаем, делаем разметку. Так и играем.

Раньше проводили турнир самостоятельно, а сейчас участвуем в грантовых конкурсах. Наша организация выделяет деньги на грамоты и медали. Людям нравится играть в футбол. С каждым годом команд все больше. В следующем году расскажем о турнире еще тундровикам, чтобы приезжали.

Людей нужно мотивировать призами – они не хотят проделывать такой сложный путь ради грамотки. Постараемся сделать все, чтобы выйти на новый уровень.

Что еще проводят в День оленевода: рассказ о национальных видах спорта. Главный приз за победу – снегоход

– В первый день мы проводим перетягивание палки – мас-рестлинг, слышали? Главный приз – не просто грамота или медалька, а снегоход. Поэтому к концу соревнований эмоций много, все болеют, поддерживают.

Еще проводят прыжки через нарты. Их восемь штук, высота – 50 сантиметров, расстояние между ними – 55 сантиметров. Цель – перепрыгивать, не задевая. Кто больше, тот и выиграл. Победителю тоже вручают снегоход. Рекорд, по-моему, составляет 873 нарты. Но на такое способны только мастера, которые специально тренируются и ездят на чемпионат России по северному многоборью.

Затем – тройной национальный прыжок. Разбег, три толчка – похоже на обычный тройной прыжок. Еще проводим бег с палкой по пересеченной местности, метание тыняна (кожаная веревка, похожая на аркан или кнут – Спортс) на хорей (палка, имитирующая оленьи рога – Спортс). Рекорд – 375. Борьбу на поясах – нужно уложить соперника на лопатки без подсечек и удушающих.

Гонки на оленьих упряжках – наверное, самое зрелищное мероприятие. Оно проходит в последний день. Нужно проехать полтора километра туда и обратно.

На всех этих соревнованиях выступают в национальной одежде.

Развивать спорт в Гыде сложно: люди с трудом открываются новому

– Очень тяжело привлекать людей к здоровому образу жизни. Чтобы они участвовали, нужно предлагать хорошие призы.

Я футболом занималась в студенчестве, играла за женские команды. И в городах, конечно, другой уровень: и тактика, и техника, и другое мышление. А тут приходят мяч попинать. Людям очень сложно донести суть. Дети-то в секции нормально воспринимают – объясняю им в тренировочном процессе, что такое мини-футбол, как в него играют.

А молодежь и взрослые… Как бы вам объяснить? Поселок маленький, рабочий. Все выросли тут, никуда не выезжали. И не видели другого уровня игры. Людям сложно что-то доказать и показать. Взрослые – на то и взрослые, не готовы воспринимать. Приходят к нам, чтобы отдохнуть, разгрузиться и отвлечься от работы, семейной жизни. Я словно аниматор, иначе это не назвать.

Проблема детской секции – ребятам не с кем играть. Выезд на соревнования очень дорогой

– С детьми занимаемся три раза в неделю по часу. Первый месяц после создания секции был ужасным, но уже на второй стало видно, что они не зря тренируются. Что-то получается. Потихоньку понимают, куда двигаться.

Им не с кем играть. Поэтому интерес у детей немножко и пропадает. Я, конечно, все время стараюсь объяснить: ребята, перед тем, как выехать из поселка на турнир, нужно слепить из вас команду. Есть еще такой момент: мы не спортшкола, а центр развития физической культуры и спорта. А на районные турниры берут только команды спортшкол. Участвовать в спартакиаде мы тоже не можем.

В следующем году некоторых моих ребят, наверное, в спортшколу возьмут. А там начинаются такие истории: «Раз он сюда ходит, значит, туда ходить не может». Всякое бывает.

Пока возможности выезжать у нас нет. Очень дорого. Однажды я вывозила взрослых на Игры по национальным видам спорта, и мы потратили где-то четыреста тысяч. И возила я лишь троих. А если везти детей, добавляется гостиница и все остальное.

Полпоселка, наверное, никогда не выезжали отсюда. Куда они могут выезжать? Только по делам в Тазовский – какие-нибудь документы сделать. И все.

У нас тут рабочая молодежь, учителя, воспитатели. И все – приезжие. Приезжают на заработки. Не скажу, что у нас очень высокие зарплаты, но нормальные. Поэтому сюда приезжают чисто работать, деньги зарабатывать.

Алиса неохотно возвращалась в Гыду из города, но теперь хочет приносить пользу родному селу

– Весной 2019-го я вернулась на работу в село без большого желания.

Дело в том, что со средним образованием в городе сложно найти работу с хорошей зарплатой. Хотелось там остаться, но такой возможности не было. Потом я перестала смотреть на эту работу как на пытку – захотелось приносить пользу родному селу.

Я увидела, что местные занимаются всякой ерундой. Пьют, например. Чтобы меньше такого было, стараюсь привлекать их к спорту. Это моя главная задача. Человека, конечно, не переделать, но я хочу внести хотя бы маленький вклад.

Надеюсь, когда-нибудь футбол станет визитной карточкой нашего села.

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за «Футбол в малицах и ягушках» тоже можно будет. Следите за обновлениями!

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Фото: instagram.com/gyda_official ; vk.com/Алиса Вэнго ; РИА Новости /Олег Пашук