Он влюбляет в футбол детей из села в Мурманской области на 2000 жителей – и тратит на это личные деньги

История из села Ловозеро.

Любовь к футболу в России держится на энтузиастах. История из села Ловозеро в Мурманской области – очередное подтверждение.

Благодаря энергии тренера Яниса Шебута ребята из небольшого села бесплатно занимаются футболом. Пара цитат:

● «Тренировки для ребят бесплатные. Если это изменится, я работать не буду».

● «Я могу хорошо жить, не подрабатывая ни в школе, ни в доме культуры. Но если этого не делать, я не смогу помогать людям так, как хочу».

● «Футбол – наш любимый вид спорта. Как можем, стараемся его развивать. И уж точно не хотим от него отрекаться из-за того, что у нас тут холодно и снежно».

Проект из села Ловозеро участвует в конкурсе «Россия – футбольная страна» , который проводит РФС, помогая региональным инициативам.

Население села – 2400 человек (или даже меньше). А футболом и волейболом занимаются 90 детей

– С детства живу в Ловозере: и в детский сад, и в школу ходил здесь. А родился в Великом Новгороде. Отец из Алжира. Они с мамой познакомились на учебе, появились мы с сестрой, а потом отец нас бросил. У меня три сестры, еще мы взяли мальчика из детского дома. Так что у мамы пять детей. Я старший.

Тренирую я с 2009-го, но это не основная работа. Вообще я пожарный. Сейчас – заместитель начальника части. У меня три работы: кроме пожарной части я педагог дополнительного образования в школе и методист по спортивно-оздоровительной работе в сельском доме культуры. Провожу тренировки по игровым видам: футбол, волейбол. Еще в прошлом году основал дружину юных пожарных.

Встаю в шесть утра, в восемь выхожу на основную работу. Договорился с руководством: начинаю на час раньше, чтобы в 17:45 меня отпустили. Сразу оттуда я бегу на тренировку в дом культуры, а потом – в школу. Занимаемся с понедельника по субботу, за день – несколько тренировок. Получается, ухожу в восемь утра и прихожу в девять вечера. Так и живу. Но мне, если честно, нравится. Единственное, что смущает – мало времени с женой проводим, но она все понимает и поддерживает.

Мама была директором дома культуры, и я во время учебы там подрабатывал – осветителем, рабочим по обслуживанию здания. Я хорошо налаживаю контакт с детьми, многие говорили: «Попробуй тренировать, тебе надо с детьми работать». А я боялся, но попробовал, когда поступил в колледж. Все-таки сам занимался спортом: играл в волейбол и футбол, был чемпионом области по рукопашному бою, довольно успешно плавал.

Первые группы были просто по ОФП. Когда понял, что ребятам интересен футбол, создал секцию. Сначала одна разновозрастная группа – вместе занимались те, кому было 8 и 14 лет. Доходило до того, что на тренировке были 45 человек. Потом я разделил их: сейчас есть уже и младшая, и средняя, и старшая группы. Малыши 5-6 лет ходят в подготовительную группу на ОФП. Станут постарше – решат, в какой вид спорта хотят.

Футболом занимаются больше 60 человек, волейболом – около 30. Население Ловозера по последней переписи – 2400. Сейчас еще меньше: где-то две тысячи. Если не считать взрослых и пенсионеров, то детей у нас где-то 240. Есть же еще и те, кто не хотят заниматься спортом, а еще девочки – они реже интересуются футболом. Но при желании они всегда могут прийти. Например, моя воспитанница Александра Сорванова – гордость. Она со сборной Мурманской области стала чемпионкой СЗФО по мини-футболу. Саша тренируется с парнями, и эти битвы так ее закалили, что даже рядом с опытными девчонками она теперь комфортно себя чувствует.

Сейчас у меня занимаются ребята в возрасте от 5 до 16 лет. Обычно после 9-го класса все уезжают учиться. Потом многие возвращаются, но они уже взрослые, поэтому не могут ко мне ходить. А мужской команды в Ловозере нет.

Возможно, в больших городах проблема падения интереса к футболу более актуальна, но у нас в селе я такого не ощущаю. Секции битком. Иногда ради тренировки дети остаются в школе и ждут по полтора часа – значит, есть мотивация. Вспоминаю себя в их годы: в чем разница между тиктоком и пейджером? Одно и то же. У нас тоже рубятся в контру и все остальное, но спорт для них важнее соцсетей и телефона.

Сейчас дети ничем не хуже, чем наше поколение. Во многом и лучше – например, они менее склонны к вредным привычкам. Вспоминаю свое детство: у нас каждый второй курил и выпивал, а спортсмены были отдельной кастой. Сейчас спортсмены гораздо лучше учатся. Сто процентов. Есть такие парни – вроде и хулиган, и все уважают его, и «Слово пацана» он смотрел. Открываю дневник – за четверть ни одной тройки. Для меня это о чем-то говорит. Значит, удается сочетать: и быть крутым пацаном, и хорошо учиться. Удивительно. Помню: у нас ты либо хулиган, балбес и двоечник, либо ботаник и заучка. Я вот, скорее, из вторых был.

На тренировках можно заработать колонку и наушники – их Янис покупает на свои деньги

– Все дети общаются со мной только на «ты». Без разницы, пять лет или шестнадцать. Часто говорят: «Ты что, как они могут с тобой на «ты»? Пропадет уважение». Но я столько лет тренирую, и уважение, кажется, только растет. Это не мешает мне быть строгим. Просто хочу, чтобы ко мне относились как к товарищу, а не как к дяде, который пришел с короной на голове и что-то требует.

Еще есть система мотивации. Их две – по возрастам. У младшей группы – система «свечек», это условная валюта. «Свечки» можно получить за победу в упражнении, гол, красивый сэйв. Но и не только за футбол: например, за выступление на концерте в ДК я тоже начисляю. Дети их копят весь год, а потом обменивают на призы. Они разные: от шоколадок и коллекционных фигурок футболистов до беспроводных наушников, колонок, мячей. Накопил нужное количество свечек, обменял на приз, копишь дальше. Призов можно получить хоть сколько – один, три, пять, десять.

Это мотивирует. Во-первых, дети учатся копить. Считаю, надо уметь инвестировать и зарабатывать. Так ребята немножко постигают финансовую грамотность. Во-вторых, они знают, что их вознаградят за труд. Приведу пример. У меня занимался маленький ребенок, очень хотел выиграть мяч. Не получалось, и он плакал. Мама говорит: «Я куплю тебе мяч в десять раз дороже, пойдем в магазин». А он отвечает: «Нет, мне не нужен тот мяч, я хочу здесь выиграть». То есть важен не приз, а победа.

Для средней и старшей футбольной группы и для волейбола у меня другая система – рейтинговая. Она нацелена на более взрослых ребят, поэтому в ней есть элемент конкуренции. Дети месяц зарабатывают очки – за победу в тренировочном матче, голы. И за волонтерство – мне важно привлекать их в социальную жизнь. Спорт – это здорово, но хорошим человеком тоже надо быть. И все получается: никто никогда не отказывается. Мы делаем кучу хороших дел: чистим пенсионерам дворы в частном секторе, убираем снег на стадионе, дарим женщинам цветы на 8 Марта.

Либо один, либо три человека – зависит от того, как у меня с деньгами – получают призы «Лучший в месяце». У тех, кто выигрывает, копилка обнуляется. Они уходят на старт и снова начинают копить. Так дети учатся конкуренции – в жизни же мы постоянно с ней сталкиваемся.

Эта система родилась не сразу. Долго я не мог себе финансово позволить ничего подобного. Начиналось все с чупа-чупсов и шоколадок, потом я устраивал чаепития, делал салют на Новый год. Когда начал неплохо зарабатывать, подумал: почему бы не делать ребятам подарки? Мне не жалко тратить на такие дела. Иногда могу 50 тысяч за один раз потратить. Покупал эйрподсы, колонки JBL и говорил: «У кого больше пятерок за год, тем призы». Дети сдавали дневники, я все высчитывал, а потом вручал подарки лучшим. Я выкладываю фото победителей в группе вконтакте. Получив приз, они ждут. Если задерживаюсь, подходят: «Когда уже будет моя фотка?»

Без такой мотивации ребята занимаются не хуже. Закрадывались мысли: вдруг я все это отменю, и никто не будет ко мне ходить? Отменял на какое-то время эту систему, чтобы проверить. Ничего не изменилось. Так увидел, что дело не в призах.

«Верю в бумеранг: все добро возвращается». Янис тратит на призы более 100 тысяч в год

– Тренировки для ребят бесплатные. Если это изменится, я работать не буду. Лучше тогда уйду. Я главный противник платного спорта на свете. Я рос в 1990-е и 2000-е, и мы тогда занимались бесплатно – в таких тяжелых условиях. Государство должно растить здоровую нацию. Мои знакомые из городов говорят: «Как?» Бывает, переезжают к нам военные из других регионов. Первый вопрос: «Сколько стоят тренировки?» Они не должны нисколько стоить.

В год я трачу точно более ста тысяч, но бывает по-разному: иногда есть дополнительные траты. Жена, наверное, не всегда меня понимает. Знаете, иногда можно ничего не говорить, но по взгляду все видно, особенно когда я говорю, что потратил 25 тысяч. Промолчу, что друзья говорят. Иногда спрашивают: «Сколько ты потратил за все это время?» Ну… Квартиру в Ловозере я точно мог бы купить. Но я верю в бумеранг: все добро возвращается. Даже не жду, что оно вернется, просто думаю: почему бы не запускать добро? Может, потом оно вернется кому-то другому через моих ребят. Если честно, не могу это объяснить. Считаю, тренер растет через учеников. Без них я не был бы таким сейчас.

Я в жизни выступал на многих соревнованиях. Помню, нам говорили: «Пацаны, финансирования нет, грамота – через три месяца». И мы три месяца ждали грамоту. Важно достойно награждать детей. Занимаясь спортом, ты тратишь много времени, проливаешь пот и кровь, хотя мог бы отдыхать, проводить время с близкими. Ребята отдают себя спорту ради ничего – 99% не станут профессионалами. А спорт – это все-таки не физкультура. Это травмы. Я сам, наверное, скоро буду инвалидом: у меня импланты связок, артроз третьей степени. Мне 32, а я уже пять лет хромаю. И все равно пытаюсь заниматься: три недели назад ездил играть в волейбол и сломал три пальца на ноге. А я же не на чемпионат России съездил – зарплату мне за это не заплатят. Просто состояние души – спортсмен. Подсаживаешься на спорт – и уже не можешь без тренировок.

«Хочу быть полезным для общества». О целях

– У меня вообще нет цели воспитывать спортсменов. Хочу воспитать хороших граждан, ведь спорт – это дисциплина, ответственность, умение работать в команде. Я слежу за их поведением и оценками, знаю о проблемах. Я не лицемер, поэтому не говорю: «Ребята, мы все будем как Месси и Роналду». У нас рождаются новые андреи аршавины, но шансов у них практически нет. Если бы система выстраивалась так, что со мной связывались бы и спрашивали: «Есть талантливые? Привези на просмотр» – то наши результаты в футболе были бы куда выше. А так этих детей никто не видит. Они все равно надеются и мечтают. И долго, до старших классов. Но на их надежды нет спроса.

Залы у нас очень маленькие – практически в два раза меньше, чем мини-футбольный. Потом очень тяжело на соревнованиях. Это и по расположению на площадке видно, и по удару – некоторые даже добить до ворот не могут, хотя для нашего зала у всех сильный удар. Недавно в Ловозере построили стадион с искусственным покрытием, поляна – 40 на 20. У нас на него очень большие надежды.

Хочу, чтобы мои дети ни в чем не нуждались, чтобы у них были соревнования. Мы почти никуда не можем выезжать: автобус до Мурманска стоит 40 тысяч. У детей из городов соревнования часто, мы себе не можем позволить на них приезжать. Поэтому у меня цель – каждый месяц проводить в селе хоть маленькое, но соревнование, чтобы ребята получали такой опыт. Вижу, что у ребят в Ловозере появилась любовь к спорту: старшие – авторитеты для малышей, и они тянутся. Считаю, мы идем правильным путем.

Воспитывая этих детей, я буду очень полезен. Они вырастут порядочными и воспитают порядочными своих детей. Так общество станет иным, и я хочу быть к этому причастным. Считаю, эти дети многое изменят в нашей стране и построят какую-то более совершенную структуру.

«Климат у нас суровый. Футбол к нему не приспособлен, но от этого не менее любим». Про Ловозеро

– Ловозеро – старинное саамское село, ему больше 500 лет. Стараются сохранять культуру, занимаются оленеводством, рыболовством, национальным рукоделием. Саамы по-прежнему живут, но не знаю, сколько их точно. У них есть свой язык, но я его не знаю, хотя изучал в училище. Но он мало где может пригодиться. Молодежь практически не разговаривает.

Климат у нас суровый. Может, не всегда ужасные морозы, но полярная ночь – это очень трудная вещь. Чем старше становлюсь, тем лучше это понимаю. Нехватка солнца, витаминов. Ветра, очень высокая влажность, перепады температуры – можно лечь спать в -30 и проснуться в +1. Представляете, какая это нагрузка – особенно для людей в возрасте. Бывают дни, когда все село просто ходит вялое.

Футбол не приспособлен для нашего климата, но от этого он не менее любим. Ведь в Африке играют на любом пятаке с воротами из двух кирпичей, и это не мешает им становиться великими футболистами. Футбол – наш любимый вид спорта. Как можем, стараемся его развивать. И уж точно не хотим от него отрекаться из-за того, что у нас тут холодно и снежно.

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Sports проведет народное голосование среди участников конкурса «Россия – футбольная страна» , чьи истории мы расскажем в этом блоге. Проголосовать за проект из села Ловозеро тоже можно будет. Следите за обновлениями!

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Фото: Ловозерский СпортКлуб ; vk.com/Янис Шебут