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Новый владелец «Челси» хочет подписать Тухелю двух топовых игроков. Пока определился только с одним

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Американец хочет произвести впечатление на фанатов «Челси»

Как сообщает Daily Mirror, Тодд Боли хочет сделать два крупных подписания, чтобы поддержать Томаса Тухеля в его первом трансферном окне в качестве владельца «Челси» . Вероятно, двух крупных подписаний может оказаться недостаточно: «Челси» потребуется комплексная перестройка обороны, а также усиление полузащиты и атаки.

Ходят слухи, что Жюль Кунде является основной целью «синих». «Севилья» уже озвучила ценник в 59 миллионов фунтов стерлингов, поэтому именно он станет одним из двух важных трансферов.

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