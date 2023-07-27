Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!»
Всем привет!
Гостем нашего нового выпуска стал директор по продукту Sports.ru Лёша Понтяков. Поговорили с ним:
- про его путь в Спортсе;
- почему Лёша хочет отправить всех продактов поработать футбольными судьями на детских матчах;
- кто работает в продуктовом направлении Спортса и как в него попасть.
Переходите по ссылке, слушайте наш подкаст и пишите в комментариях, о чём еще из жизни Sports.ru вы хотите узнать 😉
Про все новые выпуски будем рассказывать в нашем карьерном блоге — подписывайтесь, будет интересно!
P.S. Прямо сейчас мы расширяем продуктовую команду и ищем Senior Product Manager, который возглавит направление мобильных приложений. Если ты любишь Спортс и хочешь работать с нами — оставляй свой отклик по ссылке 🙂
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