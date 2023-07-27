Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!»

Всем привет!

Гостем нашего нового выпуска стал директор по продукту Sports.ru Лёша Понтяков. Поговорили с ним:

про его путь в Спортсе;

почему Лёша хочет отправить всех продактов поработать футбольными судьями на детских матчах;

кто работает в продуктовом направлении Спортса и как в него попасть.

Переходите по ссылке, слушайте наш подкаст и пишите в комментариях, о чём еще из жизни Sports.ru вы хотите узнать 😉

Про все новые выпуски будем рассказывать в нашем карьерном блоге — подписывайтесь, будет интересно!

P.S. Прямо сейчас мы расширяем продуктовую команду и ищем Senior Product Manager, который возглавит направление мобильных приложений. Если ты любишь Спортс и хочешь работать с нами — оставляй свой отклик по ссылке 🙂