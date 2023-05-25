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3 комментария

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DanielCarvalho
Вас вызвали в кабинет и говорят: Эвребэ, больше не сможет обслуживать наши матчи и помогать нам выигрывать нечестным путём, что вы ответите?

варианты ответа:

- я предлагаю продать лидера и одного ил лучших игроков в мире Суареса- продадим нашим конкурентам за борьбу за чемпионстово-Атлетико. Что мы не найдём игрока лучше в нападение?

-А может быть мистер Айтекин поможет нам в нашем непростом деле? Сколько денег он хочет?

-да вы что, ребята? Будем просто платить Хосе Марии Энрикесу Негрейре (вице-президенту Технического судейского комитета RFEF) и всё.

-Давайте просто будем дёргать за экономические рычаги?

P.S Можно выбирать несколько вариантов ответа, а лучше все сразу)
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Nike of FW
Ответ DanielCarvalho
Вас вызвали в кабинет и говорят: Эвребэ, больше не сможет обслуживать наши матчи и помогать нам выигрывать нечестным путём, что вы ответите? варианты ответа: - я предлагаю продать лидера и одного ил лучших игроков в мире Суареса- продадим нашим конкурентам за борьбу за чемпионстово-Атлетико. Что мы не найдём игрока лучше в нападение? -А может быть мистер Айтекин поможет нам в нашем непростом деле? Сколько денег он хочет? -да вы что, ребята? Будем просто платить Хосе Марии Энрикесу Негрейре (вице-президенту Технического судейского комитета RFEF) и всё. -Давайте просто будем дёргать за экономические рычаги? P.S Можно выбирать несколько вариантов ответа, а лучше все сразу)
идея украдена , своей фантазии ноль , по датам и идеям ничего не сходится, надо было написать про команду режима Франко, ссылаясь на видос МадридТВ ..... но это ничего, фанаты кабинета схавают у них то уровень развития огого какой

PS. Золотой мяч Винисиусу! Голы белых не важны!
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