Спецпроект
Спорт как бизнес: давайте проверим, получится ли из вас менеджер футбольного клуба?
Станьте управляющим футбольного клуба и решайте бизнес-задачи в игре, которую мы сделали вместе с Битрикс24 – онлайн-сервисом, который помогает бизнесу работать. Представьте себя на месте спортивного директора и принимайте верные решения!
варианты ответа:
- я предлагаю продать лидера и одного ил лучших игроков в мире Суареса- продадим нашим конкурентам за борьбу за чемпионстово-Атлетико. Что мы не найдём игрока лучше в нападение?
-А может быть мистер Айтекин поможет нам в нашем непростом деле? Сколько денег он хочет?
-да вы что, ребята? Будем просто платить Хосе Марии Энрикесу Негрейре (вице-президенту Технического судейского комитета RFEF) и всё.
-Давайте просто будем дёргать за экономические рычаги?
P.S Можно выбирать несколько вариантов ответа, а лучше все сразу)
PS. Золотой мяч Винисиусу! Голы белых не важны!