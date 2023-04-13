Что такое экспресс и зачем он нужен: откуда берутся огромные коэффициенты, в чем преимущества, какие есть ограничения

Поставить 100 рублей на гигантский коэффициент и выиграть десять тысяч – таких историй мы слышали немало. Но относится, как правило, это не к ставке на одно событие.

Выпадают счастливые варианты и на экспресс. Об этом подробнее.

Что такое экспресс

Экспресс – это комбинированная ставка на несколько событий одновременно. В экспрессе участвуют две одиночные ставки или больше. Коэффициент на это событие получается гораздо более высоким.

Если все ставки в экспрессе побеждают, тогда побеждает и сам экспресс с большим коэффициентом. Если хоть одна из них проигрывает – то тогда проигрывает и весь экспресс.

Как рассчитывается экспресс

Коэффициенты на разные события в экспрессе просто перемножаются между собой и выдают один большой. Рассмотрим на примере – одновременно ставим на победы «Зенита» в Суперкубке (коэффициент 1.90), Мексики в финале Кубка КОНКАКАФ (1.60) и «Шерифа» над «Фарулом» в Лиге чемпионов (1.90).

Все эти коэффициенты умножаем друг на друга: 1.90х1.60х1.90 = 5.78. Как раз тот коэффициент, который и прописан у нас в примере:

То есть если «Зенит», Мексика и «Шериф» победят, то и общая ставка будет рассчитана по коэффициенту 5.78. В этом случае, поставив тысячу рублей на все три исхода в экспрессе, в случае успеха получаем 5780 рублей.

Можно ставить не только на исходы. Например, в этих же матчах – на нулевую фору «Зенита», тотал меньше 3.5 голов в матче Мексики и вариант с непроигрышем «Шерифа». Это более предсказуемые варианты, так что и коэффициенты на них существенно ниже.

Как видим, общий коэффициент получается не запредельно высоким, но и риска в таком экспрессе меньше. Если такой экспресс пройдет, с тысячи получим 2120 рублей.

Так, а если возврат в одном из вариантов – что тогда?

Мы не зря взяли последний пример с нулевой форой у «Зенита». Если в случаях с Мексикой и «Шерифом» существуют только два варианта – или победа, или поражение ставки, то при участии целых фор (0, -1, +1, -2, +2 и так далее) всегда существует вариант возврата.

Так что если ставки на Мексику и «Шериф» сыграли, а «Зенит» закончил основное время вничью и случился возврат, то экспресс все равно выиграл. Только коэффициент будет меньше – при возврате по одному из событий он превращается в единицу. В случае с возвратом «Зенита» будет не 1.45, а 1.00.

Так что если все три варианта побеждают, то с коэффициентом 2.12 = 1.45х1.22х1.20. А если возврат на «Зенит», то получается 1,464=1.00х1.22х1.20.

Что не допускается в экспресс в экспрессах

Перечислим основные ограничения:

• Исходы из одного матча нельзя объединить в экспресс.

• Игрок может столкнуться с ограничениями коэффициента (скажем, не более 2000.00) или количества исходов (например, не более 20).

• Также могут быть ограничения на минимальную или максимальную сумму ставки.

В чем преимущества и недостатки экспрессов

Преимущества понятны сразу:

• Большущий коэффициент на события, которые, казалось бы, точно должны зайти.

• Система бонусов: практически каждый букмекер часто проводит различные акции, связанные с экспрессами.

• Нет ограничений по событиям и даже видам спорта, если не касаться одного конкретного матча. Поставили на один матч в футболе, на другой – в волейболе, на третий – в теннисе, затем все это объединили в один экспресс. Это вполне возможно.

А в чем недостатки? Рассказываем:

• Слишком соблазнительные варианты: очевидные и собирающиеся в один экспресс с отличным коэффициентом. Иногда игроки слишком цепляются именно за большой коэффициент.

• Риск поражения достаточно высок. Событий несколько – и достаточно одному из них не пройти, как рухнет вся конструкция.

• Они практически не приносят прибыли на дистанции.

• Высокая маржа, которая увеличивается пропорционально с каждым новым вариантом в экспрессе.

Я поставлю 10 событий с очень низкими коэффициентами и гарантированно выиграю. Или нет?

Да, подобный экспресс вполне может зайти. Например, ставим 10 матчей, где уж точно должен быть минимум один гол.

Но если в одном из матчей будет счет 0:0, экспресс развалится. То же касается и других вариантов с низкими коэффициентами. Из десяти случаев с коэффициентом 1.10 вполне может случиться одна сенсация – и тогда экспресс разрушится.

Можно ли застраховаться от потенциально неудачного экспресса

Такой вариант есть, но чтобы им пользоваться, нужен определенный опыт в ставках. Например, у нас есть три события из экспресса, которые проходят в разное время. Два прошли, а насчет третьего есть сомнения (к примеру, выбыл ключевой игрок).

В этом случае на третий матч просто стоит сделать отдельную ставку, обратную по смыслу той, что была в экспрессе. К примеру, если в нем шел вариант П1, то в отдельной ставке имеет смысл поставить Х2. Следует подгадать по сумме так, чтобы не оказаться в минусе.

Есть также дополнительная функция, которая называется досрочным выкупом ставки. Ее может предложить букмекерская контора, если ваш экспресс пока успешно заходит и осталось еще несколько вариантов – тогда выигрыш будет рассчитан без учета оставшихся ставок по экспрессу, но в этом случае поменьше будет и коэффициент.

Как заходят экспрессы с большими коэффициентами

Счастливые истории происходят периодически. Например, весной 2018-го клиент «Фонбета» поставил экспресс на 30 событий с коэффициентом 3772.50. Поставил 100 рублей, все 30 событий зашли – и он получил 377 тысяч. Еще круче был пример из пяти ставок на точные счета: 50 рублей, коэффициент 38800.00 – и выигрыш 1,9 млн рублей!

Впрочем, еще круче был пример из «Фонбета» у клиента, поставившего 29 рублей на экспресс из десяти событий с сумасшедшим коэффициентом 152737.60. Они все зашли, а игрок получил 4,4 млн рублей.

И еще один пример – клиент одной из букмекерских контор соорудил экспресс из 15 матчей с трехмиллионным коэффициентом, а поставил всего 50 рублей. И заставил раскошелиться БК аж на 140 миллионов рублей!

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Ставить на экспрессы – большое искушение: исходы кажутся очевидными, коэффициент – высоким, так что проблем, как кажется, не должно быть вообще. Но опытные игроки достаточно нечасто пользуются экспрессами и редко ставят больше двух событий в один. Маржа высока, риск велик. Успешные примеры выше – случайность.

Поэтому к ставкам на экспрессы нужно относиться с большой осторожностью. Впрочем, это подходит и для всех остальных ставок. Мы как обычно напоминаем – будьте ответственны.

Фото: globallookpress.com / IMAGO / IMAGO/Mika Volkmann