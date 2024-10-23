Повторит ли Йокич достижение Леброна? А кто остановит «Бостон»? Главные интриги нового сезона НБА

Стартовал новый сезон НБА-2024/25. Завершится он финальной серией плей-офф в июне следующего года. Как? У букмекеров уже есть ответ на этот вопрос.

«Бостон» – фаворит, но с сезона-2017/2018 ни один чемпион не защитил титул

«Бостон» сохранил победный состав и с запасом считается первым фаворитом на чемпионство по линии БЕТСИТИ . Букмекеры не верят, что кто-то остановит команду с Джейленом Брауном, Джейсоном Тейтумом и Дерриком Уайтом в составе. Хотя история говорит об обратном – за последние шесть сезонов никто из действующих чемпионов не защитил титул. Да и за последние семь лет главный фаворит только однажды стал чемпионом – «Лейкерс» в 2020-м.

Группу преследователей «Селтикс» возглавляет молодежь «Оклахомы». Сразу за ними расположились дерзкий «Нью-Йорк», «Филадельфия» с Джоэлом Эмбиидом и «Денвер» с Николой Йокичем. Все команды получили 10-11% вероятности на чемпионство.

Есть линии и на победителя каждой из конференций. Аналитики БЕТСИТИ не видят конкурентов у «Бостона» на Востоке (2.50), зато на Западе ждут жаркую битву – «Оклахома», «Денвер», «Даллас» и «Миннесота» идут впритык. Коэффициенты на эту четверку варьируются от 4.50 до 5.50.

Поставить на победителя регулярки не предлагается, но можно заключить пари на количество побед той или иной команды. Например, для «Селтикс» установили тотал побед на отметке 58,5, а для «Оклахомы» – 56,5:

● Тотал побед «Бостона» в регулярке. Больше 58,5 – 1.90, меньше – 1.80;

● Тотал побед «Оклахомы» в регулярке – 56,5 при равнозначных 1.85;

● Тотал побед «Денвера» в регулярке. Больше 52,5 – 2.03, меньше – 1.70.

Возьмет ли Йокич четвертое звание MVP? Букмекеры запутались

Здесь гораздо плотнее, чем в раскладах на чемпионство. Главными претендентами на звание MVP в БЕТСИТИ считаются Никола Йокич и Лука Дончич. Действующий обладатель титула самого ценного игрока Джоэл Эмбиид котируется четвертым фаворитом.

У иностранных аналитиков похожий сценарий, только шансы Шэя Гилджес-Александера оцениваются гораздо выше – кэфом 4.50.

Если Йокич заберет звание MVP, то сравняется с Уилтом Чемберленом Леброном Джеймсом по количеству этих наград, а также повторит одно из достижений Леброна – 4 приза за 5 лет. Правда, букмекеры не уверены, что у него это получится.

Вембаньяма уверенно идет на лучшего защитника лиги, а Иди всех удивит

В фаворитах на Новичка года 224-сантиметровый канадский центровой Зак Иди, которого «Мемфис» взял девятым на драфте.

Одна из самых прозрачных линий – на лучшего защитника лиги . Виктор Вембаньяма – первый фаворит на эту награду. Главным конкурентом аналитики видят Чета Холмгрена, но он о-о-очень далеко.

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Новый сезон НБА стартует в ночь с 22 на 23 октября по московскому времени с матчей «Бостон» – «Нью-Йорк» и «Лейкерс» – «Миннесота».

Фото: Gettyimages.ru /Ronald Martinez