Скандал из-за договорняков в Китае: минус 38 футболистов и пять чиновников

Китайская футбольная ассоциация объявила о завершении резонансного расследования о коррупции в местном футболе. Краткие итоги уже впечатляют суровыми цифрами в отношении виновных:

● Расследование продолжалось два года. ● 120 матчей признаны договорными. ● 41 клуб был вовлечен в той или иной мере. ● 38 футболистов заработали пожизненные дисквалификации. ● 5 чиновников больше никогда не смогут работать в футболе.

Расследование – идея Си Цзиньпина. Председатель КНР ищет виновных в провале сборной

Первые слухи о скандале в китайском футболе стали просачиваться в прессе еще в 2022 году. Идея навести порядок пришла с самого верха – от Си Цзиньпина после очередной провальной квалификации на чемпионата мира. В 2022 году Китай закончил отбор с одной победой в финальной группе, финишировав ниже Омана, чем сильно разгневал первых лиц страны.

Си Цзиньпин – давний поклонник футбола. Если верить источникам в европейской прессе, мечта политика – победа на домашнем чемпионате мира. Руководитель видит корень проблем в коррупции, окутавшей китайский футбол.

Еще до масштабных итогов расследования были вынесены радикальные и во многом показательные приговоры для представителей Китайской федерации, признанных виновными во взяточничестве. В частности, бывший председатель организации Чэнь Сюань еще в марте 2024 года отправился отбывать пожизненный срок. В сухом пресс-релизе сообщалось, что Сююань «злоупотреблял служебным положением, получал взятки в особо крупных размерах и своими действиями нанес колоссальный ущерб честной конкуренции ». Суммарно у Сююаня насчитали взятки в размере 11 млн долларов.

Из этой же серии – приговор некогда главной звезде китайского футбола Ли Те. Экс-полузащитник «Эвертона» сам сознался во всех грехах: организовывал договорные матчи, брал взятки и выступал инициатором многочисленных преступных схем.

А вот бывшему вице-президенту Ли Юйи относительно повезло – только 11 лет тюрьмы за получение взяток.

Кто попался сейчас: локальные звезды и спрятавшийся гость из Южной Кореи

Список из 38 дисквалифицированных футболистов еще не подтвержден, но уже точно известно, что в нем присутствуют четыре игрока уровня национальных сборных:

● Цзинь Цзиндао (31 год, 18 матчей за сборную Китая). ● Тянь юй (25 лет, 29 матчей за молодежную сборную Китая). ● Гу Чао (35 лет, 2 матча за сборную Китая). ● Сон Чжун Хо (32 года, 20 матчей за сборную Южной Кореи).

Как раз последний осужденный Китайской федерацией заслуживает особенного внимания. Во-первых, Сон – далеко не последний футболист по меркам Южной Кореи: был в заявке на чемпионат мира в Катаре и выходил на поле в трех матчах. Во-вторых, кореец пострадал серьезнее многих местных игроков – десять месяцев пробыл в тюрьме, прежде чем его отпустили на родину без предъявления обвинений. Тем и запутаннее история: сначала китайские власти подтвердили отсутствие юридических претензий к бывшему полузащитнику «Шаньдун Тайшань» Сон Чжун Хо, но сейчас требуют именно футбольного наказания – пожизненной дисквалификации.

Корейцы гневаются на китайцев: полузащитнику, скорее всего, ничего не грозит

В Южной Корее не без доли иронии отнеслись к решению коллег из Китая. Чжун Хо продолжает карьеру в одном из сильнейших клубов страны «Сувоне». Слепо следовать указаниям из Китая не намерены. В клубе и лиге уже сообщили, что дисквалифицируют футболиста только, согласно решению международной инстанции.

«Послушайте, он отверг все обвинения на этапе подписания контракта с нами. Мы уважаем его позицию», – заявил спортивный директор «Сувона» Чхве Сун Хо.

Агент игрока Пак Дэ Ен подметил, что в скором времени будет проведена специальная пресс-конференция, а пока обвинения, по словам представителя футболиста, выглядят «смешно». Представители китайской Федерации никогда не уточняли, в чем конкретно провинился Чжун Хо.

***

Сентябрь – тяжелый месяц для всего китайского футбола. На фоне скандалов национальная сборная провалила старт третьего этапа квалификации, уступив Японии со счетом 0:7. С Саудовской Аравией удалось побороться (1:2), но промежуточный результат очень грустный – последнее место.

Сборная единственный раз выходила на чемпионат мира в 2002 году, однако сейчас шансов гораздо больше: необходимо просто обойти хотя бы Индонезию и Бахрейн, а дальше превзойти новых сопоставимых по классу соперников в четвертом раунде. Конечно, мечту Си Цзиньпина исполнить уже нереально, но локально подтвердить правильный курс председателя в США через два года – вполне по силам.

Ставки на Спортсе

Экс-игрок «Эвертона» приговорен к пожизненному! За взятку, чтобы стать тренером сборной Китая

Фото: East News /AP Photo/Brendan Moran; Gettyimages /Chung Sung-Jun / Staff; yangyuanyong/XinHua/Global Look Press