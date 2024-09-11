4 мин.

Скандал из-за договорняков в Китае: минус 38 футболистов и пять чиновников

51

Китайская футбольная ассоциация объявила о завершении резонансного расследования о коррупции в местном футболе. Краткие итоги уже впечатляют суровыми цифрами в отношении виновных:

● Расследование продолжалось два года. ● 120 матчей признаны договорными. ● 41 клуб был вовлечен в той или иной мере. ● 38 футболистов заработали пожизненные дисквалификации. ● 5 чиновников больше никогда не смогут работать в футболе.

Расследование – идея Си Цзиньпина. Председатель КНР ищет виновных в провале сборной

Первые слухи о скандале в китайском футболе стали просачиваться в прессе еще в 2022 году. Идея навести порядок пришла с самого верха – от Си Цзиньпина после очередной провальной квалификации на чемпионата мира. В 2022 году Китай закончил отбор с одной победой в финальной группе, финишировав ниже Омана, чем сильно разгневал первых лиц страны.

Си Цзиньпин – давний поклонник футбола. Если верить источникам в европейской прессе, мечта политика – победа на домашнем чемпионате мира. Руководитель видит корень проблем в коррупции, окутавшей китайский футбол.

Еще до масштабных итогов расследования были вынесены радикальные и во многом показательные приговоры для представителей Китайской федерации, признанных виновными во взяточничестве. В частности, бывший председатель организации Чэнь Сюань еще в марте 2024 года отправился отбывать пожизненный срок. В сухом пресс-релизе сообщалось, что Сююань «злоупотреблял служебным положением, получал взятки в особо крупных размерах и своими действиями нанес колоссальный ущерб честной конкуренции». Суммарно у Сююаня насчитали взятки в размере 11 млн долларов.

Из этой же серии – приговор некогда главной звезде китайского футбола Ли Те. Экс-полузащитник «Эвертона» сам сознался во всех грехах: организовывал договорные матчи, брал взятки и выступал инициатором многочисленных преступных схем.

А вот бывшему вице-президенту Ли Юйи относительно повезло – только 11 лет тюрьмы за получение взяток.

Кто попался сейчас: локальные звезды и спрятавшийся гость из Южной Кореи

Список из 38 дисквалифицированных футболистов еще не подтвержден, но уже точно известно, что в нем присутствуют четыре игрока уровня национальных сборных:

● Цзинь Цзиндао (31 год, 18 матчей за сборную Китая). ● Тянь юй (25 лет, 29 матчей за молодежную сборную Китая). ● Гу Чао (35 лет, 2 матча за сборную Китая). ● Сон Чжун Хо (32 года, 20 матчей за сборную Южной Кореи).

Как раз последний осужденный Китайской федерацией заслуживает особенного внимания. Во-первых, Сон – далеко не последний футболист по меркам Южной Кореи: был в заявке на чемпионат мира в Катаре и выходил на поле в трех матчах. Во-вторых, кореец пострадал серьезнее многих местных игроков – десять месяцев пробыл в тюрьме, прежде чем его отпустили на родину без предъявления обвинений. Тем и запутаннее история: сначала китайские власти подтвердили отсутствие юридических претензий к бывшему полузащитнику «Шаньдун Тайшань» Сон Чжун Хо, но сейчас требуют именно футбольного наказания – пожизненной дисквалификации.

Корейцы гневаются на китайцев: полузащитнику, скорее всего, ничего не грозит

В Южной Корее не без доли иронии отнеслись к решению коллег из Китая. Чжун Хо продолжает карьеру в одном из сильнейших клубов страны «Сувоне». Слепо следовать указаниям из Китая не намерены. В клубе и лиге уже сообщили, что дисквалифицируют футболиста только, согласно решению международной инстанции.

«Послушайте, он отверг все обвинения на этапе подписания контракта с нами. Мы уважаем его позицию», – заявил спортивный директор «Сувона» Чхве Сун Хо.

Агент игрока Пак Дэ Ен подметил, что в скором времени будет проведена специальная пресс-конференция, а пока обвинения, по словам представителя футболиста, выглядят «смешно». Представители китайской Федерации никогда не уточняли, в чем конкретно провинился Чжун Хо.

***

Сентябрь – тяжелый месяц для всего китайского футбола. На фоне скандалов национальная сборная провалила старт третьего этапа квалификации, уступив Японии со счетом 0:7. С Саудовской Аравией удалось побороться (1:2), но промежуточный результат очень грустный – последнее место.

Сборная единственный раз выходила на чемпионат мира в 2002 году, однако сейчас шансов гораздо больше: необходимо просто обойти хотя бы Индонезию и Бахрейн, а дальше превзойти новых сопоставимых по классу соперников в четвертом раунде. Конечно, мечту Си Цзиньпина исполнить уже нереально, но локально подтвердить правильный курс председателя в США через два года – вполне по силам.

Ставки на Спортсе

Экс-игрок «Эвертона» приговорен к пожизненному! За взятку, чтобы стать тренером сборной Китая

Фото: East News/AP Photo/Brendan Moran; Gettyimages/Chung Sung-Jun / Staff; yangyuanyong/XinHua/Global Look Press

logoСон Чжун Хо
Гу Чао
logoвысшая лига Китай
logoчемпионат мира
Ставки на спорт
Цзинь Цзиндао
logoСборная Южной Кореи по футболу
Си Цзиньпин
Ставки на футбол
logoСборная Китая по футболу