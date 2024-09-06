Как дела в Первой лиге? «Арсенал» лидирует, но букмекеры верят в «Урал» и «Сочи»

Перерыв на матчи сборных не повод приостанавливать лучшую лигу мира – 7 сентября стартует 9-й тур. Ставки на Спортсе’’ подвели промежуточные итоги и сравнили текущие расклады с предсезонными прогнозами букмекеров.

«Арсенал» – лидер, но букмекеры верят в «Урал» и «Сочи»

После 8 туров первым идет тульский «Арсенал», который в начале лета был близок к РПЛ, но проиграл в стыках «Пари НН».

Причем лидируют туляки с удивительной разницей мячей – 7:2. Из первой десятки меньше забил только «Сокол». Даже в последних двух турах против команд из низа таблицы не прорвало – 1:0 со СКА-Хабаровск и 0:0 с «Тюменью».

Вероятно, именно это не позволяет «Арсеналу» возглавить рейтинг претендентов на победу в Первой лиге. Коэффициент по сравнению с предсезонными раскладами просел, но в топ-3 букмекеры клуб не пускают.

«Урал», «Балтика» и «Сочи», как экс-участники РПЛ, подходили к старту сезона главными фаворитами. Оправдывают прогнозы екатеринбуржцы и, несмотря на провальный старт, «Сочи».

Больше всего из фаворитов страдает «Балтика» – игры нет, трансферов за последний месяц нет, а главный тренер Александр Грищенко продержался всего 8 матчей. Сообщалось, что у специалиста был конфликт со спортивным директором клуба.

Ожидается, что «Балтику» возглавит Андрей Талалаев (весной он вывел «Химки» в РПЛ), а пока кэф на калининградцев с 3.80 взлетел до 8.00. Столько же дают на «Торпедо», в котором перед сезоном кипели скандалы, а Александр Григорян предсказывал: «Клуб будет штормить с любым составом и с любым тренером».

Кэфы на выход в РПЛ. «Арсенал» и здесь не фаворит

Выход в элиту волнует не меньше победы в Первой лиге. Любопытно, что лидирующему «Арсеналу» букмекеры не доверяют. Например, на повышение туляков дают примерно столько же, сколько на «Балтику» и «Торпедо».

На «Урал» и «Сочи» аналитики выставили самые низкие котировки. Наверняка ожидают, что на екатеринбуржцев повлияет фраза министра спорта Свердловской области про расстрел , а сочинцы с самым дорогим составом в Первой лиге обязаны возвращаться в РПЛ.

Что внизу таблицы?

Здесь плотнее, чем наверху. Меньше всего очков набрали «Уфа», «Шинник», «Тюмень» и СКА-Хабаровск. Больших сюрпризов нет – из этой группы только на хабаровчан кэф перед сезоном был выше 100.00.

Недалеко от зоны вылета «КАМАЗ», «Алания» и «Черноморец» – по 8 очков. Удивительно, что букмекеры рассчитывали на «Аланию» – до старта сезона давали на нее всего 15.00. Это чуть больше, чем на «Арсенал», который играл в стыках, а сейчас идет первым. После 8 туров кэф на владикавказцев взлетел до 100.

Ставки на Спортсе

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Фото: vk.com/pfcsochi