Победа 2:0 и гол Тюкавина. Ожидания букмекеров от матча Вьетнам – Россия
В четверг, 5 сентября, сборная России сыграет против Вьетнама в рамках первого матча на турнире «Трех наций». Команда Валерия Карпина сразу пройдет испытание действующим обладателем трофея. На прошлом турнире Вьетнам не оставил шансов конкурентам, разгромив Сингапур и Индию с общим счетом 7:0. Правда, в рамках нового соревнования хозяева по раскладам – аутсайдеры в тройке.
Коэффициент на Россию стремительно падает, ожидается разгром
Букмекерские компании открыли линии на международный турнир еще в середине августа, как подтвердились договоренности между сборными. Национальная команда России предлагалась за коэффициент 1.42 против Вьетнама. Сейчас в линии максимум можно зацепить только 1.33. Это очень серьезное изменение, учитывая и так статус фаворита у команды Валерия Карпина. Вьетнамцы взлетели с 9.00 до 11.50.
Самый вероятный счет – 2:0. На такой вариант дают коэффициент 5.70. В то же время аналитики допускают и много голов – на тотал больше 2.5 котировки пока держатся в диапазоне 1.75-1.80.
Достаточно низкие коэффициенты выставлены на голы российских форвардов. Фаворитами на забитый мяч являются:
● Константин Тюкавин – 1.70. ● Тамерлан Мусаев – 2.05. ● Дмитрий Воробьев – 2.15. ● Иван Обляков – 2.70. ● Алексей Батраков – 2.70. ● Антон Зиньковский – 3.00. ● Сергей Пиняев – 3.00.
Тюкавин оценивается на уровне Килиана Мбаппе первых матчей в чемпионате Испании. Даже гол Максима Осипенко в такой встрече не выглядит маловероятным. Букмекеры предлагают 6.00, хотя обычно на защитников коэффициенты пересекают отметку в 10.00.
Вьетнам совсем не опасен: провалился в отборе, давно не обыгрывает грандов, но тренер – корейская звезда
Вьетнам уже точно не сыграет на чемпионате мира в США, хотя был реальный шанс зацепиться за путевку. Начиная с нынешней квалификации, Азия получает восемь гарантированных мест, а девятая сборная примет участие в межконтинентальных стыковых играх.
В прошлом отборе вьетнамцы прорвались в топ-12, отцепив Таиланд, Таджикистан и Узбекистан, а сейчас даже не прошли в число восемнадцати участников третьего раунда: преградой стали представители Ирака и Индонезии.
Последние матчи сборной – кошмар: на дистанции в тринадцать игр победили только Филиппины (два раза), пропустили тридцать голов и будут вынуждены отбираться даже на Кубок Азии 2027 года.
Относительный позитив – назначение тренером южнокорейской легенды Кима Сансика. Знаменитый футболист успел пошуметь и в роли наставника, завоевав два трофея в Южной Корее. Специалист работал в клубе «Чонбук».
Вьетнам как раз готовится к отбору на Кубок Азии. Квалификация стартует в 2025 году.
Россия доминирует в последних матчах: разгромы, нет пропущенных голов
Сборная России под руководством Валерия Карпина прогрессирует, исходя из результатов. Три последних матча были выиграны со счетом 16:0. Играли очень солидные коэффициенты:
● На победу над Беларусью с форой (-3) – 14.00. ● Аналогичная ставка, но с форой (-2,5) против Сербии – 10.00. ● Фора (-6,5) против Кубы – 12.00.
Последний раз Россия не побеждала в октябре 2023 года, когда столкнулась с атлетичной сборной Кении (2:2).
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Согласно регламенту турнира «Трех наций», при равенстве очков первым дополнительным показателем будет результат в личной встрече, только после этого уже учтут разницу мячей. Крупная победа над Вьетнамом позволит России играть с большим количеством вариантов против Таиланда. Турнир официально завершится 10 сентября как раз очной встречей азиатских соседей.
Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги
Фото: РИА Новости/Александр Вильф