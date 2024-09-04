Победа 2:0 и гол Тюкавина. Ожидания букмекеров от матча Вьетнам – Россия

В четверг, 5 сентября, сборная России сыграет против Вьетнама в рамках первого матча на турнире «Трех наций». Команда Валерия Карпина сразу пройдет испытание действующим обладателем трофея. На прошлом турнире Вьетнам не оставил шансов конкурентам, разгромив Сингапур и Индию с общим счетом 7:0. Правда, в рамках нового соревнования хозяева по раскладам – аутсайдеры в тройке.

Коэффициент на Россию стремительно падает, ожидается разгром

Букмекерские компании открыли линии на международный турнир еще в середине августа, как подтвердились договоренности между сборными. Национальная команда России предлагалась за коэффициент 1.42 против Вьетнама. Сейчас в линии максимум можно зацепить только 1.33. Это очень серьезное изменение, учитывая и так статус фаворита у команды Валерия Карпина. Вьетнамцы взлетели с 9.00 до 11.50.

Самый вероятный счет – 2:0. На такой вариант дают коэффициент 5.70. В то же время аналитики допускают и много голов – на тотал больше 2.5 котировки пока держатся в диапазоне 1.75-1.80.

Достаточно низкие коэффициенты выставлены на голы российских форвардов. Фаворитами на забитый мяч являются:

● Константин Тюкавин – 1.70. ● Тамерлан Мусаев – 2.05. ● Дмитрий Воробьев – 2.15. ● Иван Обляков – 2.70. ● Алексей Батраков – 2.70. ● Антон Зиньковский – 3.00. ● Сергей Пиняев – 3.00.

Тюкавин оценивается на уровне Килиана Мбаппе первых матчей в чемпионате Испании. Даже гол Максима Осипенко в такой встрече не выглядит маловероятным. Букмекеры предлагают 6.00, хотя обычно на защитников коэффициенты пересекают отметку в 10.00.

Вьетнам совсем не опасен: провалился в отборе, давно не обыгрывает грандов, но тренер – корейская звезда

Вьетнам уже точно не сыграет на чемпионате мира в США, хотя был реальный шанс зацепиться за путевку. Начиная с нынешней квалификации, Азия получает восемь гарантированных мест, а девятая сборная примет участие в межконтинентальных стыковых играх.

В прошлом отборе вьетнамцы прорвались в топ-12, отцепив Таиланд, Таджикистан и Узбекистан, а сейчас даже не прошли в число восемнадцати участников третьего раунда: преградой стали представители Ирака и Индонезии.

Последние матчи сборной – кошмар: на дистанции в тринадцать игр победили только Филиппины (два раза), пропустили тридцать голов и будут вынуждены отбираться даже на Кубок Азии 2027 года.

Относительный позитив – назначение тренером южнокорейской легенды Кима Сансика. Знаменитый футболист успел пошуметь и в роли наставника, завоевав два трофея в Южной Корее. Специалист работал в клубе «Чонбук».

Вьетнам как раз готовится к отбору на Кубок Азии. Квалификация стартует в 2025 году.

Россия доминирует в последних матчах: разгромы, нет пропущенных голов

Сборная России под руководством Валерия Карпина прогрессирует, исходя из результатов. Три последних матча были выиграны со счетом 16:0. Играли очень солидные коэффициенты:

● На победу над Беларусью с форой (-3) – 14.00. ● Аналогичная ставка, но с форой (-2,5) против Сербии – 10.00. ● Фора (-6,5) против Кубы – 12.00.

Последний раз Россия не побеждала в октябре 2023 года, когда столкнулась с атлетичной сборной Кении (2:2).

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Согласно регламенту турнира «Трех наций», при равенстве очков первым дополнительным показателем будет результат в личной встрече, только после этого уже учтут разницу мячей. Крупная победа над Вьетнамом позволит России играть с большим количеством вариантов против Таиланда. Турнир официально завершится 10 сентября как раз очной встречей азиатских соседей.

Ставки на Спортсе

Что за турнир, где сыграет сборная России? Там бывали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги

Фото: РИА Новости /Александр Вильф