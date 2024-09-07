Победа Ирландии над Англией – суперсенсация Евро-1988. С тех пор ни разу

Новая попытка – в Лиге наций.

Сборные Англии и Ирландии начнут новый турнир Лиги наций. Вывеска любопытная – и не только территориально.

В матче между ними когда-то состоялась одна из самых больших неожиданностей Евро. И до сих пор об этом помнят.

Ирландия проигрывала 0:13. Но это не считается

Вообще, Англия и Ирландия играли между собой с 1882 года. До Первой мировой войны история противостояния вполне односторонняя – англичане укатывали соперника за очень редким исключением, счета вроде 9:0, 13:0 или 13:2 вполне соответствовали разнице в уровне. Дальше тоже не обходилось без разгромов, но ирландцы доводили до ничьих все чаще, а иногда осмеливались выигрывать.

Ирландия – страна – в 1921 году была разделена на Северную и Южную, но до 1950-го национальная сборная была одна, хотя к тому моменту уже существовало две футбольные ассоциации и два разных чемпионата. А уже после Второй мировой войны пошел отсчет самостоятельных игр – как Северной Ирландии, так и Южной – или просто Республики Ирландия.

Поэтому в разных источниках можно встретить информацию о том, что Англия и Ирландия сыграли не более 70 игр, а всего 16 – те, что прошли с 1946 года. Правопреемницей той ирландской команды (1882-1950) считается сборная Северной Ирландии, но у нее тоже чаще упоминают самостоятельную историю встреч уже с 1950-х.

У Ирландии всего две победы над Англией. Но на крупных турнирах не проигрывали

Всего матчей было 17, но один из них закончился еще в первом тайме – в 1995 году английские фанаты спровоцировали беспорядки, игру пришлось остановить и отменить. Из остальных матчей шесть выиграли англичане, еще восемь закончились вничью. Ирландцы побеждали только дважды.

В 1949-м Ирландия выиграла 2:0 у Англии в Ливерпуле, но вторая победа запомнилась куда больше – на Евро-1988.

На чемпионате Европы было две группы по четыре команды – по две лучшие выходили в полуфинал. Сборная ФРГ считалась фаворитом, а шансы Англии, Нидерландов, СССР и Италии оценивали одинаково. Ниже всех из восьми участников котировались ирландцы – 21.00 на титул, около 5% вероятности. В ирландских медиа можно встретить и 51.00 – это вообще 2%.

В квалификации ирландцы опередил болгар, бельгийцев и шотландцев, а на турнир повезли крепкую команду с мощной тройкой Уилан-Хаутон-Олдридж из «Ливерпуля», будущим тренером Миком Маккарти и знаменитыми в дальнейшем бомбардирами этой команды Ниэллом Куинном и Тони Каскарино. Тренировал ирландцев Джек Чарльтон.

Понятно, что ехали они не за титулом – были дебютантами, угодили в тяжелую группу с Англией, СССР и Нидерландами, но на деле им не хватило восьми минут в последнем туре, чтобы выйти в полуфинал.

Стартовый матч группы Англия – Ирландия даже через годы навсегда закрепился в антирейтингах английской прессы. В подборке худших матчей в истории Англии от Daily Mail эта игра попала на седьмое место, а от givemesport.com – вообще на четвертое. В подборке сенсаций в истории Евро от footballfancast.com среди и итогов, и матчей она замкнула топ-10. А в опросе RTÉ в 2015-м среди самых тяжелых поражений английской сборной даже заняла первую строчку.

Зарубежные букмекеры вспоминали, что на победу Ирландии над Англией в том матче принимались ставки по коэффициенту 29.00! То есть на этот исход давали не более 3% вероятности.

Уже на шестой минуте англичан ошарашил гол Рэя Хаутона с линии вратарской, да еще и головой – британцам, которые считались крутыми мастерами в этом компоненте. Как ни старались пробить голкипера Пэки Боннера – никак не могли: четыре голевых момента упустил Гари Линекер, два было у Питера Бирдсли, Гленн Ходдл зарядил в перекладину.

За минимальным поражением 0:1 последовала резкая критика английских медиа, которые заодно вспомнили, что Хаутон вообще родился в Глазго, а Чарльтон назвал его согласие выступать за ирландцев лучшим днем карьеры в сборной. На телевидении за запоротые моменты особо досталось Линекеру, ругали и Робсона. А Irish Times так озаглавила материал о матче – «Самый долгий и самый великий день». Хоутон же сказал, что едва ли в Ирландии кто-либо даже мог молиться о победе.

Дальше ирландцы чуть было не обыграли и сборную СССР – только во втором тайме Олег Протасов сравнял после гола Уилана (1:1). Англия безнадежно проиграла все три матча в группе, а ирландцы в третьем туре против голландцев до 82-й минуты удерживали ничью, которая вывела бы их в полуфинал. Не повезло, забил Вим Кифт – в плей-офф отправились Нидерланды, а Ирландия вылетела.

Репортер Irish Times вспоминал удивительную реакцию на этот гол одного из чиновников ирландской футбольной федерации сразу после матча: «Похоже на спасение, не так ли? Поймите, если бы мы вышли в полуфинал, у нас бы просто не осталось денег на то, чтобы остаться в Германии, не опозорившись».

Англия и Ирландия снова пересеклись через два года – уже на ЧМ-1990. Они тоже играли первыми в группе, теперь – вничью. Линекер на этот раз все-таки забил, но ирландцы ответили голом Кевина Шиди. Обе команды вышли из группы и провели успешный турнир – Ирландия добралась до четвертьфинала, а Англия заняла четвертое место.

Если не считать отмененную игру, с того момента Англия и Ирландия играли шесть раз, пять матчей завершились вничью. Последний прошел в 2020-м – тогда ирландцы получили 0:3, а забивали Харри Магуайр, Джейдон Санчо и Доминик Кэлверт-Льюин.

Англичане с той последней победы Ирландии регулярно выходили на крупные турниры – пропустили лишь по одному ЧМ и Евро. Ирландцев с 1990-го видели реже – четыре раза. Но в трех случаях они выходили из групп.

Теперь Ирландии попасть на ЧМ/Евро сложнее. В двух последних квалификациях они выигрывали не больше двух матчей. А в отборе к Евро-2024 из восьми игр вообще проиграли шесть.

Сейчас Англия – снова однозначный фаворит. А как иначе с таким составом?

В Лиге наций – новый сезон. Учитывая правила посева, на первый взгляд, неясно, как в одной группе вообще могли оказаться четвертая и 58-я команды рейтинга ФИФА.

Ирландцы из дивизиона В никуда не девались – начнут там четвертый сезон. А вот англичане улетели из дивизиона А, не выиграв ни одного матча из шести у Италии, Германии и Венгрии. И угодили в группу к Финляндии, Ирландии и Греции. Отдуваться уже не Гарету Саутгейту – он покинул сборную, вместо него пока Ли Карсли.

Ирландия и Англия сыграют в Дублине, фавориты – гости, причем явные. На победу – всего 1.50. Успех ирландцев оценен высоченными 7.10, то есть не выше 14% вероятности. Даже фора +1.5 на Ирландию идет за 1.51.

Шансов у ирландцев всегда немного, да и за долгую историю они побеждали англичан лишь дважды. Но все-таки одно из этих поражений больно ударило по Англии. В памяти оно свежо даже через 36 лет.

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Новая встреча Ирландии и Англии сейчас, матч в Англии – 17 ноября.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Ben Radford, Topical Press Agency/Hulton Archive, Mirrorpix, Peter Robinson – EMPICS/PA Images; Massimo Paolone/LaPresse/Global Look Press