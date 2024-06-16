Бельгия – Словакия: Лукаку – кандидат на дубль и ждем 10 угловых

В понедельник, 17 июня, сборная Бельгии сыграет против Словакии. Один из самых предсказуемых матчей с точки зрения коэффициентов: фаворит уже идет за 1.50. Словакия считается аутсайдером группы E, наряду с Румынией.

Бельгия: без Куртуа, но с ожившим Лукаку и давно без поражений

Сборная Бельгии на последних крупных турнирах отличалась нездоровой атмосферой в коллективе. На бумаге коллектив входил в число фаворитов, но разъедался изнутри. Доменико Тедеско нашел оптимальное сочетание молодости и опыта. Коэффициент на победу Бельгии в рамках Евро-2024 в два раза выше, чем на Евро-2020, но команде по силам удивить.

Перед турниром «дьяволята» забили пять безответных мячей в ворота Люксембурга и Черногории: Лукаку отметился дублем, Де Брейне и Доку организовали связку из «Манчестер Сити», а оборона справилась и без Куртуа.

У Бельгии не стоит обращать внимание на тренды, так как соперники по квалификации были слишком слабыми. Можно отметить лишь то, что два раза прошла ставка на обмен голами с Австрией.

Словакия: 8:0 перед турниром, удивят?

Словакия – одна из самых недооцененных сборных. У команды во всех смыслах очень мощный костяк: голкипер Дубравка, Шкриньяр, Лоботка, опытные Куцка и Дуда. В квалификации словаки прошли вторыми вслед за Португалией и даже забили два гола команде Криштиану Роналду в одном из матчей.

В товарищеских играх разгромили Сан-Марино и Уэльс с общим счетом 8:0. Стиль Словакии традиционно заточен на оборону, несмотря на два последних исключения. В квалификации было четыре матча из пяти на тотал меньше 2.5; шесть из восьми – на «меньше 3.5».

Тотал меньше не пройдет?

● Просится «низовая» ставка, но Словакия в последнее время приучила к результативному футболу. А здесь еще и «верховой» тотал предлагается по достаточно высоким коэффициентам. Например, на «больше 1.5» во втором тайме за 2.00.

● Обе команды на удивление мало подают угловые. У Бельгии суммарно не проходил тотал больше 9.5 в пяти матчах из шести, а у Словакии в четырех из шести. Другой вопрос, что на Евро Бельгия вряд ли откажется от фланговой игры. А Словакии если предстоит отыгрываться, то надежда будет именно на угловые и подключения Шкриньяра. Тотал больше 9.5 угловых по коэффициенту 1.88 – вполне разумный выбор.

● Гол Лукаку предлагается за 1.85, а дубль так вовсе за 5.40. Форвард точно будет в стартовом составе. Бельгийцы способны идеально обслужить своего бомбардира. Косвенный симптом – падение коэффициента на победу Ромелу в бомбардирской гонке: было 23.00 за неделю до турнира, а сейчас – 13.00.

Три последних матча

● 2013. Бельгия – Словакия – 2:1. ● 2006. Словакия – Бельгия – 1:1. ● 2002. Бельгия – Словакия – 1:1.

Ставки на Спортсе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/imago-images.de/Global Look Press