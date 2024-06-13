Цифры команд Евро-2024: Германия – лидер по участиям, Испания – по владению, Португалия – по сухим матчам

Занимательные цифры о каждом участнике большого турнира – приятный способ узнать о нем чуть больше. Очень коротко о каждой сборной с учетом отбора Евро. Факт – и комментарий.

Идем по порядку по группам.

Сборные ФРГ и Германии играли на Евро чаще других команд. Ближе к этому рекорду – Испания (Евро-2024 станет для нее 12-м) и СССР/Россия (12 турниров). Логично, что у немцев также есть рекорд по количеству матчей (53) и голов (78).

За предел в 28 лет помимо шотландцев залезли только немцы, у них на момент публикации всех заявок средний возраст был 28,1 года на игрока, так что шотландцы были самыми возрастными, но теперь переместились на второе место после того, как Эмре Джан заменил Александара Павловича (у Германии теперь 28,5).

В пятерке самых возрастных также датчане, хорваты и швейцарцы – по 27,7.

Венгры держали замечательную беспроигрышную серию – уступили итальянцам осенью-2022 и с тех пор не проигрывали полтора года. Продлили бы ее и летом, но получили от ирландцев 1:2 в товарищеском матче 4 июня. Так жаль, ведь пропустили на 90+2.

Причем Швейцария и Косово играли в одной группе. Как сыграли друг с другом? Конечно, вничью – дважды. Еще один факт – уже с числом 18: столько лет было швейцарцу Йохану Фонлантену, когда он забил на Евро-2004 за эту команду – до сих пор это самый молодой автор гола.

Чуть меньше у Швейцарии – 66,4%. Кстати, Испания и по точности передач первая – с 90,8% (у Франции – 90%).

Да и по среднему количеству фолов та же самая история – хорваты сыграли восемь матчей с 8,25 фола за игру, у датчан – ближе всех из команд с десятью матчами – 8,5.

Лучано Спаллетти совсем не стеснялся экспериментировать – и вышло удачно. Правда, заявка на Евро больше 26 футболистов не вместила.

В их играх в среднем забивалось именно такое количество голов. Из восьми игр албанцы скатали шесть низовых – где было не больше двух мячей. А самым веселым оказался Гибралтар с 5,12 гола за матч – но ясно, что это было односторонним движением.

При этом словенцы сыграли десять матчей – то есть получали по одной желтой карточке в среднем за игру. Если взять ближайшую команду с десятью играми, то 11 у Португалии.

По среднему количеству угловых за матч вслед за датчанами идут бельгийцы, а по общему – словаки. А еще Дания – лидер по общему количеству атак за матч (542 в десяти играх), но по среднему первая – Испания (58,125).

За последние 40 лет югославы лишь один раз попали на Евро – в 2000-м. С тех пор ни Югославия, ни Сербия и Черногория, ни Сербия на этот турнир не отбирались. Зато сербы действительно ездили на четыре чемпионата мира, но там ни разу не проходили групповой этап.

Данные – Transfermarkt. Второй идет Франция с 1,23 млрд евро с 25 игроками (у англичан – 26). Но ни один футболист, даже клон Килиана Мбаппе, не компенсировал бы разницу в 300 миллионов, так что дело не в количестве.

Рекорд был установлен на прошлом Евро. И едва ли он устоит, так как сейчас на чемпионат мчится 16-летний Ламин Ямаль из Испании.

Кстати, по количеству выигранных матчей они не так уж далеки от немцев (27), хотя те провели на 14 игр больше.

Любопытно, что самый молодой тренер Евро (тоже немец) родился, когда Рангнику было 29 лет – это Юлиан Нагельсманн. Несмотря на то, что Рангник прямо во время Евро отметит 66-летие – это далеко не самый возрастной тренер в истории Евро: Джованни Трапаттони в 2012-м во главе сборной Ирландии было 73 года.

В квалификации держались, а в товарищеских играх с Германией и Чили влетало прямо на старте – на 1-й и 6-й минутах.

Сразу на четыре гола опередил ближайшего преследователя – Криштиану Роналду (10), а на пять – Килиана Мбаппе (9).

А реже всех в офсайд забегали Мальта и Фареры – по четыре раза за восемь игр.

Из числа команд, которые сыграли десять матчей, меньше румын пропустили только португальцы – два мяча. Кстати, у Румынии самый недорогой состав из участников Евро – всего 92,13 млн евро на 26 человек.

А из всех 53 участников квалификации больше предупреждений скопилось только у четырех сборных, которые при этом сыграли на матч больше (Босния и Герцеговина, Казахстан, Люксембург) или на два (Исландия).

Но проигранных первых таймов только два. Правда, выигранных – тоже.

И только семь команд из числа 53 участников квалификации хватали предупреждения чаще. Больше всех у Люксембурга – 37.

Выиграть десять игр и все всухую было бы мощно. Не дали словаки в Порту – забили дважды, хотя все равно проиграли. И точно нельзя не упомянуть цифру 6 – столько Евро проведет Криштиану Роналду – абсолютный рекорд, к тому же он чаще всех играл (25) и больше всех забил (14) на чемпионатах Европы.

Это Сербия наоборот. Сербы редко пропускали ЧМ, но не отбирались на Евро, а у чехов – напротив – постоянное членство в чемпионатах Европы, но ЧМ не дается вообще – только на одном из последних восьми удалось сыграть (в 2006-м не вышли из группы). А еще у чехов самый молодой состав – 25,3 года в среднем на каждого игрока.

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Фото: Gettyimages /Oliver Hardt