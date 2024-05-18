Вылет «Сочи» – сенсация. До сезона клуб не был в топ-7 претендентов на понижение

Все же 1% на спасение «Сочи» не сыграл. Именно столько аналитики давали после 28-го тура. Южное дерби завершилось эффектной концовкой. Обе команды были вынуждены рисковать всем и играть в атаку – логично, что победил клуб, имеющий футболистов выше классом.

А вот вылет «Сочи» – за пределами справедливости, но только на короткой дистанции. По количеству созданной опасности у чужих ворот в 2024 году клуб Морено – пятый. Очевидно всем, что сейчас южане явно сильнее «Пари НН», «Урала» и «Факела», но пока аутсайдеры выскребали ничьи, «Сочи» давал слишком большую фору, а теперь уже нужно было не только мастерство, но и везение.

Вылет «Сочи» – сюрприз для букмекеров

У главного аутсайдера нынешнего сезона очень грустная динамика – всего два года назад клуб примерял серебряные медали. Перед стартом нынешнего чемпионата «Сочи» выглядел у букмекеров разделительной линией между претендентами на тройку и тонущими аутсайдерами. В итоге ограничительный буек уплыл за горизонт первым.

«Сочи» перед первым туром котировался в линиях букмекеров выше «Крыльев Советов» и «Рубина», почти на одном уровне с «Ахматом», чуть уступая «Ростову». На прямой вылет давали 10.00. А вот уже перед возобновлением сезона вылет оценивался за 1.65.

«Факел» – крах после «Спартака», но тотал держат

В еще одном матче «Локомотив» предсказуемо победил «Факел», однако Воронеж поддержал репутацию самой «низовой» команды лиги. После памятной победы над «Спартаком» клуб на удивление забивал только грандам – ЦСКА и «Зениту». Один гол с игры, а в 2024 году – один матч на тотал больше 2.5.

«Факел» имеет всего лишь 20 голов в 29 турах – худший показатель в лиге. Для сравнения «Сочи» забил уже 36 мячей.

Кто составит грустную компанию «Сочи»?

«Урал» и «Оренбург» в воскресенье играют стратегически важный матч в Екатеринбурге. Хитрая осторожная ничья гарантирует клубам как минимум запас в одно очко над «Факелом». А если «Балтика» проиграет в Ростове-на-Дону, то такой результат на сто процентов поможет избежать прямого вылета.

Чуть в тени матч «Пари НН» против ЦСКА. В Нижнем Новгороде хозяевам логично биться за еще одни 0:0, чтобы обойти все тот же «Факел». Ставки на Спортс

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф