Тотал «Арсенала» и «Сити», голы в матче «ПСЖ» – ваше комбо дня

Сегодня не скучаем! Пока ЛЧ на небольшой паузе в Европе целая неделя игр, сегодня – три матча и секретный бонус.

«Лутон», держись!

В этом году «Арсенал» проиграл только в Кубке Англии «Ливерпулю», а также «Порту» в Лиге чемпионов. В Премьер-лиге – крейсерский ход, потеря очков тольков матче с «Манчестер Сити». Команда Артеты не забила только «горожанам», впрочем, в этой игре «Арсенал» был больше сосредоточен на том, чтобы сдержать атаку «Сити»,

Забить одному из аутсайдеров Премьер-лиги три? Легко! «Лутон Таун» на выезде играет слабо и в этом сезоне АПЛ уже пропустил три или более мячей в семи гостевых играх. «Арсенал» против соперников из зоны вылета провел уже пять матчей и в каждом забили как минимум три гола, при этом общий счет составил 23:4.

«Арсенал» ИТБ 2,5 за кэф 1.78.

Последний шанс «Сити»

Потерять очки, дальше идеальный календарь, что важно, учитывая конкуренцию вверху таблицы. В соперниках – «Астон Вилла», которая метит в топ-4. Верить в голы «Виллы»? Скорее нет. «Сити» пропускает меньше всех в АПЛ в домашних поединках, но и забивают не так уж и много – в последних семи матчах только однажды забил больше двух мячей. Лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанд в последних десяти матчах в АПЛ отличился всего 4 голами.

«Манчестер Сити» ИТМ 2,5 за 1.86.

«ПСЖ» хочет кубок

Парижане демонстрируют отличную игру в Кубке Франции, но и пропускает как минимум один гол на протяжении трех последних игр в турнире. Кроме того, в нынешнем чемпионате парижане также не радуют болельщиков победами «всухую» – столичный клуб пропускает на протяжении семи предыдущих матчей на своем поле.

В сопрениках «Ренн», у которого нет проблем с игрой в атаке – клуб забивал как минимум один мяч в основное время 12 из 13 последних поединков в национальном Кубке. Кроме того, последняя очная встреча команд закончилась результативной ничьей (1:1). Обе забьют – 1.75.

Гости не побеждают в АПЛ уже 24 матча подряд

В 30-м туре АПЛ хозяева не проиграли ни разу – это случилось впервые за весь сезон. Но домашняя серия побед уже 24 матча! 12 побед хозяев и 12 ничьих – так сыграли в 24 матчах. Выводы делайте сами.

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Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill