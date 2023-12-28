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Команды, которые нас удивили в 2023 году: фейл «Боруссии», перевоплощение «Краснодара», взлеты «Жироны» и «Байера», провал «МЮ»

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2023-й год почти закончился – самое время вспомнить неожиданности, которые вызывали у нас самые разные эмоции. Тут – сенсации, камбэки, крутые серии и тренды.

«Боруссия» Дортмунд – кошмарно упустила титул

Перед последним туром сезона-2022/23 в Бундеслиге едва ли рассчитывали на чемпионство: «Боруссия» должна была обыграть «Майнц», который ехал в Дортмунд после четырех поражений подряд.

Прямая победа «Боруссии» оценивалась в какие-то 1.35, а потом еще и рухнула до 1.22. Команда же пережила один из самых трагичных матчей в свои истории – пропустила, не забила пенальти, пропустила снова, долго не могла забить и лишь на последних минутах сделала 2:2, которых не хватило.

Такое не забыть.

«Интер» добрался до финала Лиги чемпионов – его там не слишком-то и ждали

Изначально перед стартом ЛЧ-2022/23 «Интер» котировался наравне с «Атлетико» на десятой строчке, поставить на его победу в турнире можно было за 35.00. В сложной группе с «Баварией» и «Барселоной» итальянцы заняли второе место, но и перед плей-офф в числе фаворитов не ходили – 30.00 на победу и тоже десятое место даже среди 16 участников 1/8-й.

А в итоге «Интер» последовательно прошел «Порту» и «Бенфику», дважды победил «Милан» в полуфинале и очень долго нервировал «Ман Сити» в решающем матче. Миланцы не сделали лишь последний шаг, а тогда прошел бы большущий коэффициент.

«Аль-Хилаль» затратил сотни миллионов и оставил без интриги саудовский чемпионат

Криштиану Роналду отыграл несколько месяцев в Саудовской Аравии – а летом потянулись суперзвезды. «Аль-Хилаль» так расстарался, что оставил европейский футбол без Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Александара Митровича, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали и Яссина Буну плюс пригласил Жорже Жезуша тренировать всех этих звезд. Удар по карману был весомый – 353 миллиона евро.

Остальные клубы тоже здорово укреплялись – в Саудовскую Аравию переехали Нголо Канте, Карим Бензема, Садьо Мане, Марцело Брозович, Рияд Марез, Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон и другие топ-игроки.

Но именно «Аль-Хилаль» настолько разошелся, что уничтожил чемпионскую гонку еще в середине турнира – 17 побед и две ничьих в 19 матчах, разница мячей 59:9, ближайший преследователь – в десяти очках, хоть и при игре в запасе. Даже без травмированного Неймара «Аль-Хилаль» шикарен. Удивительно, как одна звездная команда настолько превосходит остальные. Даже ставить на ее успех нет смысла – коэффициент 1.08.

«Краснодар» при Ивиче – гонял верхи весной, переключился на низы осенью и стал зимним чемпионом

2022-й совсем грустно завершался для клуба – 1:5 от «Оренбурга», седьмое место, минус десять очков до медалей. Пришел Владимир Ивич – и в оставшихся 13 турах «Краснодар» наколотил 31 гол, провел десять верховых игр, постоянно забивал не менее двух голов.

Новый сезон – обратная история: чаще «Краснодара» низы гоняет только «Пари НН»! Но именно парни Ивича ушли на перерыв лидерами РПЛ – и это еще один сюрприз. Равно как и резкий разворот от веселой весенней команды до сухой и прагматичной осенней.

До старта в магию «Краснодара» сложно было поверить – 25.00 на чемпионство. Сейчас – уже 6.00.

«Байер» с Хаби Алонсо – дошел до полуфинала еврокубка и выдает суперсезон в Бундеслиге

Уже в прошлом сезоне «Байер» нравился верховыми матчами и мощной победной серией по весне, но к лету немного сбавил, хотя и все равно добрался до полуфинала Лиги Европы, где минимально уступил «Роме».

Зато сейчас ставит на уши Бундеслигу: 13 побед и три ничьих! Парни Хаби Алонсо дают надежду на чемпионскую интригу, опережая «Баварию» на четыре очка при ее игре в запасе. Но букмекеры будто бы не сомневаются в чемпионстве именно мюнхенцев – 1.40 против 3.00 на «Байер», хотя перед стартом на леверкузенцев вообще был коэффициент 51.00.

«Жирона» борется за чемпионство – как это вообще возможно!

Конечно, без «Жироны» в этом списке никуда. Она и в прошлом сезоне не скромничала – выдавала верховые матчи, постоянно забивала и пропускала, но остановилась на десятом месте. А тут – лидерство вместе с «Реалом» по итогам 18 туров, уже плюс семь от «Барсы», которую поколотила 4:2 в гостях. Сумасшествие!

Букмекеры холодны к «Жироне» – 8.00 на титул, но ведь перед сезоном коэффициент был 1001.00! У «Реала» сейчас 1.27, а победа «Барсы» котируется за 9.00.

ПСВ выиграл 16 матчей из 16 в чемпионате – абсолютное безумие

Изначально многих поражала форма турецкого «Фенербахче», выигравшего 19 стартовых матчей в сезоне, но в чемпионате побед было только десять. А ПСВ в Нидерландах оттянул внимание на себя – в сезоне перед зимней паузой прошло 16 туров, и команда из Эйндховена вообще ни разу не потеряла очки.

16 матчей – 16 побед, разница мячей – 56:6. Фантастика!

А ведь ПСВ перед сезоном котировался третьим, коэффициент на чемпионство составлял 3.50. Выше он был и у «Фейеноорда» (3.20), и у «Аякса» (2.20), который провалился в начале и даже успел побывать на последнем месте.

На ПСВ же теперь ставить неинтересно – 1.07 на итоговую первую строчку. Куда интереснее, будет ли рекорд. До него – два матча: в сезоне-1987/88 ПСВ выиграл 17 первых игр, причем под руководством Гуса Хиддинка, который довел клуб до победы в Кубке чемпионов.

Скромный «Зриньски» в первой же игре в групповых этапах еврокубков победил, уступая 0:3

Боснийский клуб выиграл местный чемпионат, но в Лиге чемпионов вылетел от «Слована», а в Лиге Европы – от ЛАСКа. Зато впервые в истории попал в групповой этап – только Лиги конференций. И начал с исторического матча против АЗ.

Голландцы приехали в Боснию и повели 3:0 после первого тайма. Возмутился даже Дик Адвокат, работавший экспертом на ТВ: ««Не понимаю, кто позволяет таким командам играть в еврокубках».

Коэффициент на победу «Зриньски» в тот момент составлял 101.00. Команда вышла – и за 33 минуты накидала голландцам четыре мяча, заодно объяснив на поле Адвокату его неправоту. 4:3 после 0:3 над АЗ – блестяще! Жаль, что в оставшихся пяти матчах «Зриньски» набрал лишь очко – зато также дома против «Астон Виллы».

«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой группы ЛЧ с «Копенгагеном» и «Галатасараем»

После жеребьевки группового этапа казалось, что проблем с выходом из группы у «МЮ» не должно быть ровно никаких. Команда шла седьмой в списке главных фаворитов ЛЧ (21.00 на победу) и претендовала на первое место в группе (2.94), пока у соперников из Турции и Дании коэффициенты были куда выше (соответственно 11.00 и 31.00).

Но выступление «МЮ» в такой группе – просто стыд: четыре очка, всего одна победа (и той чуть не лишились – отбились от пенальти на 90+), последнее место. По этому поводу уже многое сказано, но удивление не проходит до сих пор.

«Интер Майами» не спасся с Месси – так и не попал в плей-офф МЛС

Лионель Месси перешел летом в клуб МЛС, который отставал на 20 очков от зоны плей-офф и на 14 – от уайлд-кард. После этого трансфера букмекеры резко подняли шансы «Интера» – третий фаворит сезона с коэффициентом 8.00 на победу в чемпионате!

Но вышло гораздо скромнее. Месси сыграл шесть матчей, заработав 1+2, а его клуб провел две последние игры уже безо всякого турнирного значения для них. Ни о каком плей-офф мечтать не пришлось, больше было разговоров.

И все же букмекеры не сдаются: в «Интер» перешел Луис Суарес, так что теперь клуб – главный фаворит МЛС, а на чемпионство в новом сезоне можно поставить за 4.50.

Сборная Албании выиграла отборочную группу и ворвалась на Евро

Группа была не суперсложной – попали Чехия, Польша, Молдова и Фарерские острова, но опередить их было не так уж просто: чехи и поляки бились за Евро, а тут еще и молдаване до последнего тура претендовали на прямой выход.

Команда, возглавляемая Силвиньо, начала с поражения в Польше, но больше не уступала. Главные победы были достигнуты на своем поле – 2:0 над Польшей и 3:0 над Чехией.

А вот группа на Евро выглядит почти непроходимой – там Испания, Италия и Хорватия. На выход Албании дают коэффициент 3.50, а на победу – аж 30.00. Чемпионство, понятно, почти недостижимо – 200.00.

Сборная Португалии лучше всех провела квалификацию – всех обыграла, 36 голов набила

У португальцев – один из лучших составов в мире, но все равно такое выступление в группе поразило. Португалия никогда не выигрывала все матчи в отборе, но теперь сделала это под руководством Роберто Мартинеса, а общая разница составила 36:2! Криштиану Роналду с удовольствием поучаствовал в процессе – на его счету целых десять голов.

Букмекеры не сомневаются в победе Португалии в группе Евро (соперники – Турция, Чехия и одна из команд из стыков) – 1.55, а шансы на чемпионство оцениваются коэффициентом 10.00. Выше котируются только четыре сборные – Англии, Франции, Германии и Испании.

Чем запомнились «Бавария», «Ювентус», «Локомотив» и другие клубы

Еще несколько команд удивляли разными трендами. Например, «Бавария» в прошлом сезоне шла только на восьмом месте в Бундеслиге по игре во втором тайме. Просто потому что почти все обеспечивала себе до перерыва, выиграв 26 первых таймов из 34.

«Ювентус» в прошлом сезоне устраивал скукоту в гостевых матчах – 15 низов из 19. В этом пока баланс почти равный – пять низов и четыре верха. «Ланс» в прошлом чемпионате был роскошен дома – 17 побед в 19 играх, сейчас – пока пять в восьми. «Ницца» в этом сезоне играет незрелищно (14 низов в 17 играх) и сухо (11 матчей без пропущенных голов).

«Унион» после яркого прошлого сезона вышел в Лигу чемпионов и внезапно пережил кризис из аж 12 подряд поражений во всех турнирах. «Астон Вилла» с учетом прошлого сезона выиграла в 15 подряд домашних матчей – не устояли даже «Ман Сити» и «Арсенал». А московский «Локомотив» на 75+ минутах забил 11 голов (это больше трети), которые принесли ему 11 очков.

Ждем еще больше ярких явлений и трендов в 2024 году. Футбол точно не разочарует.

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