На Евро вышли девять команд: какая интрига осталась в отборе?

Осталось всего два матча квалификации на Евро-2024, уже известны девять участников, считая сборную Германии. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает взглянуть на команды, которые еще не потеряли шансы на путевку и оценить первые котировки букмекеров на фаворита летнего турнира.

Кто летит в Германию

● Прямо сейчас есть два фаворита летнего Евро – сборные Франции и Англии, досрочно получившие путевки. На их победу в турнире выставлен коэффициент 5.50.

● Дальше идут немцы за 7.50, испанцы – 8.50, Португалия – 11.00, Нидерланды – 13.00, Бельгия – 15.00.

● Италия и Дания еще не попали на турнир, однако на их итоговую победу уже можно поставить за 13.00 и 25.00 соответственно.

Кто еще в процессе

● У итальянцев есть игра в запасе, однако они идут третьими в группе с Англией и Украиной. Украина – вторая с 13 очками. Италия точно сыграет в плей-офф за Евро, если займет третье место – благодаря Лиге наций. Если же третьей станет Украина, не все будет зависеть от нее – в дело пойдет рейтинг ЛН, где в стыки уже есть очередь.

Италия примет македонцев в ноябре, а в последнем туре сыграет на выезде с Украиной – наверняка там и решится, кто выйдет на Евро.

На выход из группы C при этом у итальянцев 1.37, у Украины – 2.35.

● Венгрия и Сербия сражаются за первое место, у венгров – 14 очков, у сербов – 13. Венгрия упустила шанс выйти на Евро сразу – ничьей в Литве. Победа гарантировала бы им проход, но они еле набрали одно очко. В ноябре Венгрия сыграет в Болгарии, а потом примет Черногорию, которая приедет с домашнего матча против Литвы. У сербов в последний день остался матч на своем поле против главного аутсайдера – Болгарии.

На выход Сербии с первого места все еще уверенные 1.75, у Венгрии – 2.10.

Казахстан живет мечтой

Словения с трудом выиграла заключительный октябрьский матч в группе H и осталась лидером. Теперь у Дании и Словении отрыв от Казахстана на 4 очка (у обеих сборных по 19 баллов), но впереди очный матч. А следом поджидают казахстанцы с 15 очками. Пока датчане будут разбираться дома со Словенией в следующем туре, Казахстан примет Сан-Марино, а Финляндия – Северную Ирландию.

А потом еще интереснее – в последнем туре Казахстан сыграет в Словении (два других матча – Северная Ирландия – Дания и Сан-Марино – Финляндия).

На выход Казахстана из группы дают 2.15, вполне рабочий вариант.

Заключительные матчи квалификации стартуют 15 ноября, а 21 числа станут известны практически все участники турнира. Ждем.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa; Tomi Hanninen/Newspix24/Newspix24/Global Look Press