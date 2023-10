Разбираем The International по Доте: кто фавориты, за кем следить, надо ли верить в чудо?

Стартует The International – чемпионат мира по Доте. И пусть в этом году призовой фонд рухнул на фоне предыдущих TI (~три миллиона против восемнадцати годом ранее), для игроков это все еще самый престижный турнир в году.

Кто – главные фавориты турнира, а кто может удивить нас уже завтра? Раздел «Ставки» на Sports.ru вместе с главным по Доте с «Кибера» Романом Галеевым готовы ответить на вопросы.

Фавориты – Team Spirit и Gaimin Gladiators

Две команды с совершенно разными судьбами.

● Gaimin Gladiators выиграли 6 из 8 крупных турниров в течение сезона, среди них – три мейджора (раньше никому не удавалось выиграть все мейджоры сезона), пережили два крупных обновления, которые сильно меняли игру и мету, и не потеряли силу, как это обычно бывает с командами-однодневками. В изначально европейской команде сияет россиянин Антон «Dyrachyo» Шкредов – в GG трудно выделить самого скиллового игрока, но вот самого звездного – проще простого. Дошло до того, что внутриигровой набор фаната от Gaimin Gladiators на 80% выполнен на русском языке (в составе команды и руководстве вы найдете ни одного русского, кроме Антона). На победу в этом году – 4.00.

При этом у БЕТСИТИ есть классная линия на «лучшую команду региона», тут у «гладиаторов» более низкий, но понятный кэф – 2.50.

● Кто же выиграл оставшиеся два турнира? Team Spirit из нашего региона. Плохие новости для Gladiators в том, что Spirit выиграла два последних турнира, в которых участвовала, а один из них – Riyadh Masters – по статусу был на уровне The International за счет ошеломляющего призового фонда в 15 миллионов долларов. У Team Spirit самые высокие шансы на победу – 3.70. Про игру Yatoro и говорить нечего, он буквально лучший во всем. Не мудрено, что на его показатель GPM (золото в минуту) тоже есть линия, он фаворит в линии «игрок с лучшим GPM» – 4.20.

Финал между этими двумя командами прогнозируют все, кому не лень. Если вы любите болеть за наши команды, то победа Team Spirit выглядит отличным выбором. Но победа Gaimin Gladiators сделает эту команду самой доминирующей по ходу сезона в истории Доты – и мы знаем, как эта команда включается, когда ей нужно. Например, на отборочных к мейджорам GG могли проиграть аутсайдерам с коэффициентом 12.00 до матча, но на тир-1 турнирах это беспощадный и хладнокровный хищник.

Победитель The International из Западной Европы – 1.75 / Восточной Европы – 2.50.

Кто оспорит место Spirit и Gladiators в финале?

● Team Liquid. Фанаты этой европейской команды переживают тильт галактического масштаба. Liquid играла в пяти финалах сезона – и проиграла все пять. В первых четырех Gaimin Gladiators раз за разом оказывались на голову сильней – тренер GG рассказывал, что им банально удобно играть против стиля Liquid. Лишь одна Bo5-серия дошла до пятой карты, да и та была сыграна на довольно проходном для команд такого уровня турнире. Когда Liquid вышла в финал играть со Spirit, казалось, что вот он – момент, когда серия вторых мест прервется, но не тут-то было!

Если вы верите в судьбу, то выход Liquid в финал звучит кармически справедливо. А вот на победу лучше не ставить – против статистики 0-5 не попрешь. При этом Liquid – третьи по котировкам с 5.50.

● Talon. Самая неприметная команда из тир-1 пантеона. Неприметная, потому что жутко нестабильная. Начала сезон с топ-3 мейджора, закончила – топ-3 Riyadh Masters, но между делом пропускала третий мейджор сезона по причине… не смогла пройти региональный отбор (тут надо отметить, что в Юго-Восточной Азии, откуда родом Talon, нет крепких команд уровня хоть сколько-нибудь близкого к ней).

С одной стороны, у команды сумасшедший мидер – Mikota, никогда не выпадающий из игры, и крайне звездный, но крайне ненадежный 23savage на керри. В большинстве матчей эта команда будет идти фаворитом у букмекеров, но знаете, что? Если и ловить высокие кэфы, то в матчах группового этапа против Talon.

Про кого ничего не понятно?

● BetBoom Team. Российская команда с самым большим потенциалом с точки зрения таланта, которой мешают только совсем дикие курьезы типа бана из-за просмотра трансляции с собственным матчем во время игры и внутренних разногласий. Они могут дойти до финала одного турнира и занять последнее место в следующем. Все соперники боятся их в онлайне, легенды Доты отмечают, какие там собрались скилловые игроки, но пока что парни не реализуют его и на 50%.

Предсказать результат этой команды попросту невозможно – зрители не удивятся как топ-16, так и победе на The International. Коэффициент на победу в турнире при этом неплохой – 6.50.

Хочу поверить в чудо. За кем следить в этом случае?

В этом году вышла крайне честная и сбалансированная жеребьевка групп на The International, но одну команду заранее списали с турнира – это Thunder Awaken. Команда из Перу не была ни на одном крупном соревновании в этом году, так как от Южной Америки на турниры отправляются по две команды, и эти места слишком прочно закреплены за Beastcoast и EG. Между ними и остальными командами в регионе – целая пропасть, которая лишь растет из-за гораздо больших финансовых возможностей эти организаций.

Так вот, представьте, что вы – Thunder Awaken. Вы целый год бьетесь в потолок, который является полом для EG и Beastcoast. Так как эти две команды получили прямой инвайт на The International по итогам сезона, вы проходите региональную квалификацию и попадаете в группу с:

– Team Liquid (первое место рейтинга DPC, 5 финалов сезона) - Azure Ray (легенды китайской Доты, половина состава играла в одном, а то и двух финалах The International) - BetBoom Team (про нее подробнее писали выше). Топ-3 последнего крупного турнира до The International. - Shopify Rebellion (легенды американской Доты и единственный тир-1 состав региона без оговорок). Топ-2 последнего крупного турнира до The International.

Итого мы имеем одну из трех лучших команд мира, самую перспективную команду мира и два состава из топ-3 мира по итогам последнего ивента. А вы – Thunder Awaken, которая даже не играла в этом году оффлайн-турниры.

Формат TI12 предусматривает вылет одной команды из пяти в группе, и группа B – единственная, где все солидарны в том, кто станет этой несчастной командой. Единственное преимущество Thunder Awaken – ее никто не знает и не считает за серьезную силу, команда может удивить. Выход из такой группы будет мини-подвигом, в который хочется поверить, но не хочется давить туда all-in. Плюс за команду из Перу играет беларус Smiling Knight, так что болеть за нее немного приятнее, чем за другие составы из этого региона.

Thunder Awaken станет лучшей командой из Южной Америки – 10.00

Фото: twitter.com/GaiminGladiator; vk.com/team_spirit; instagram.com/talon_esports; instagram.com/thunderawakengg; /Darryl Dyck/The Canadian Press via AP