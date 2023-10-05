«Локо» опять отыгрался на 80+ минуте – пострадал «Урал». Ставить на голы москвичей в концовке – выгодно

«Локомотив» в очередной раз сотворил чудо в концовке матча РПЛ, на этот раз Сулейманов забил на 96-й минуте, добыв ничью против «Урала». Москвичи – первые по голам после 80-й минуты в РПЛ, мяч в ворота «Урала» – уже седьмой такой в этом сезоне.

● Команда Михаила Галактионова добрала восемь очков голами в концовке, в таблице РПЛ на данный момент третье место и 19 очков;

● за скобки вынесем матч с «Факелом» во втором туре, там «Локо» уверенно вел 3:1, забив последний на 89-й минуте (4:1);

● наименьший коэффициент на гол после 80-й минуты был как раз в матче с «Факелом» – 5.76;

● наивысший – только что с «Уралом», на гол «Локо» давали 100.00;

● в 73% матчах этого сезона у «Локо» проходила ставка «обе забьют», средний коэффициент в этом году на ОЗ – 1.70. Это четвертый показатель в РПЛ, выше – «Крылья Советов» и «Динамо» с 80% и ЦСКА – 90%;

● тотал больше 1,5 голов сыграл в 82% игр, тб 2,5 – в 55%.

А что дальше?

Рекомендуем присмотреться к линиям на гол москвичей» после 80-й минуты:

● в матче следующего тура против «Динамо» на гол в интервале с 76-й минуты дают 2.00;

● на то, что «Динамо» забьет и не выиграет – 5.60;

● на волевую победу «Локо» – 5.80.

Но чтобы выловить более высокие коэффициенты – стоит следить за котировками в лайве.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков