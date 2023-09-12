Разбираем «Баварию» против «Байера» через букмекерские тренды: фолы хозяев, тотал меньше и прочие линии

Главный матч немецкого тура после возобновления Бундеслиги вынесли на вечер пятницы. Очень ждем «Баварию» против «Байера», так как это шанс для обоих клубов стать единоличным лидером в таблице. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает рассмотреть интересные тренды и линии на игру.

Все по минимуму

Трендов на тотал меньше перед матчем – целая россыпь. Давайте по порядку:

• «Байер» не большой любитель забивать на выезде, в восьми из девяти последних очных встреч проходила ставка на тотал меньше 1,5 мячей, сегодня можно повторить за 1.57 ;

• Угловые тоже не слишком сбивают темп встреч «Баварии» и «Байера», ТМ на 10,5 корнеров сыграл в шести последних матчах команд в Мюнхене, сегодня тотал можно забрать за 1.65 ;

• И к фолам, очные встречи проходят в спокойном ключе, срывов атак по минимуму, красивой игры – по максимуму. Тотал меньше 21,5 фолов проходил в шести из семи последних матчей команд, сегодня можно повторить за 1.95 . А «Бавария» и того фолит меньше 10,5 дома в шести матчах подряд, кэф сегодня – 2.10 .

И по максимуму

• «Бавария» побеждает в первых таймах в девяти из десяти последних матчей в Бундеслиге, на то, что и сегодня в первые 45 минут команда Тухеля будет доминировать – 2.10 ;

• «Леверкузен» наносит болье 4,5 ударов в створ при Алонсо в шести из семи последних игр, на то, что и сегодня будут бить – 2.25 ;

• Тут осторожнее, «Байер» забивает в обоих таймах в четырех матчах подряд, но не стоит забывать, кто в соперниках. Готовы рискнуть за 2.50 ?

Ждем красивый футбол в 21:30 по Москве, а пока можно восхищаться Хаби Алонсо здесь. А крутая трансферная кампания, идеальные попадания по позициям и игрокам, качественная позиционка уже сегодня вечером

Фото: Federico Gambarini/dpa, Bernd Thissen/dpa/Global Look Press