Фора на немцев в финале ЧМ по баскетболу, угловые по-ирландски и тотал Медведева на US Open

В воскресной программе ставок от Раздела «Ставки» на Sports.ru сегодня сразу два финала и один интересный матч квалификации на Евро-2024.

Германия с форой на ЧМ по баскетболу

В финале чемпионата мира сыграют сборные Германии и Сербии – никаких США или Канады. Предугадать победителя очень сложно, да и коэффициенты на победу практически равнозначны (1.91 на немцев и 2.06 на сербов), но есть интересный тренд, который живет очень давно.

Сборная Германии уже девять матчей подряд побеждает с форой (-1,5) очка. Сегодня коэффициент идет за 2.06.

Айриш крим у углового флажка

Сборная Ирландии принимает Нидерланды в квалификации на Евро и по котировкам явный андердог (на победу 5.82). Отступать от своего стиля не в крови хозяев, поэтому ждем посиделки у угловых флажков. Ирландия подает больше 3,5 угловых дома в восьми матчах подряд, сегодня выставлены приличные 1.79 на продолжение серии.

Вера в Медведева

Под конец дня Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в финале мужской сетки US Open. Многие считают, что россиянин победит, но давать прогноз на победу опять же – сложно. Поэтому все внимание к одному тренду на Даниила: тотал меньше 38,5 геймов сыграл в семи матчах россиянина подряд. Сегодня на ТМ можно загрузить за 2.02.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff; IMAGO/Tilo Wiedensohler/Global Look Press